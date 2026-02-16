Κατάφερε να αγοράσει ολόκληρο χωριό στην Ισπανία σε τιμή... διαμερίσματος
Σε Ισπανία, Πορτογαλία και Ιταλία, το πρόβλημα της αγροτικής ερημοποίησης έχει πάρει τέτοιες διαστάσεις που άνοιξε τον δρόμο της αγοράς, αφού ολόκληρα χωριά πωλούνται σε τιμές ευκαιρίας
Η ιστορία του Jason Lee Beckwith είναι χαρακτηριστική. Αφού πούλησε την επιχείρησή του στην Καλιφόρνια, άρχισε να ψάχνει για ακίνητα στην Ευρώπη. Όταν ανακάλυψε ένα εγκαταλελειμμένο χωριό στην Ισπανία με εκκλησία, σχολείο, μπαρ, ακόμα και πισίνα, κατάφερε να το αγοράσει σε... τιμή ευκαιρίας.
