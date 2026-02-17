Πάτρα: Άνδρας σε κατάσταση μέθης επιτέθηκε με μαχαίρι σε θαμώνες καφενείου

Καθόταν σε καφενείο στην οδό Νοταρά της Πάτρας και τα έπινε, όταν αποφάσισε να βγάλει μαχαίρι και να αρχίσει να επιτίθεται σε όποιον έβρισκε μπροστά του.

Όλα συνέβησαν το βράδυ της Δευτέρας (16/02) όταν ο 48χρονος σε κατάσταση μέθης, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, τράβηξε μαχαίρι που είχε μαζί του και επιτέθηκε σε 54χρονο, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει στο χέρι.

Μάλιστα πριν ακινητοποιηθεί από άλλους θαμώνες επιχείρησε να επιτεθεί και σε έναν ακόμη 49χρονο.

Τελικά κλήθηκε η Αστυνομία που συνέλαβε τον μεθυσμένο άνδρα, που θα παραπεμθεί στην Δικαιοσύνη με τις κατηγορίες της επικίνδυνης σωματικής βλάβης και της παράνομης οπλοφορίας.

*Με πληροφορίες από tempo24.news

Διαβάστε επίσης