ΕΛΣΤΑΤ: Πτώση ανεργίας στο 7,9% το β΄τρίμηνο - Ετήσια μείωση κατά 0.9%

Ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 379.670 άτομα, παρουσιάζοντας μείωση κατά 25,3% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο

Ελένη Ευστρατίου, Επιμέλεια

ΕΛΣΤΑΤ: Πτώση ανεργίας στο 7,9% το β΄τρίμηνο - Ετήσια μείωση κατά 0.9%
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  • Το ποσοστό ανεργίας στο β΄ τρίμηνο του 2026 μειώθηκε στο 7,9%, με μείωση 0,9% σε ετήσια βάση και 2,7% σε σχέση με το α΄ τρίμηνο.
  • Ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε κατά 25,3% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και ανήλθε σε 379.670 άτομα.
  • Οι απασχολούμενοι αυξήθηκαν κατά 3,3% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, φτάνοντας τα 4.414.364 άτομα, με αύξηση 0,6% σε ετήσια βάση.
  • Το 72,7% των απασχολουμένων είναι μισθωτοί, ενώ το 17% είναι αυτοαπασχολούμενοι χωρίς προσωπικό.
  • Υψηλά ποσοστά ανεργίας καταγράφονται στις γυναίκες, στους νέους 15-19 ετών και στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, ενώ μεγαλύτερη απασχόληση υπάρχει στους άνδρες ηλικίας 30-44 ετών και στην Περιφέρεια Κρήτης.
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Σημαντική πτώση στα ποσοστά ανεργίας καταγράφηκε κατά το β΄τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με την έκθεση της ΕΛΣΤΑΤ που παρουσιάστηκε σήμερα, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου.

Λόγω των εργαζομένων στον τομέα του τουρισμού κατά τη θερινή σεζόν, το ποσοστό της ανεργίας έπεσε κατά 2,7% σε σχέση με το α΄τρίμηνο και διαμορφώθηκε σε ποσοστό 7,9%. Ο αριθμός των απασχολούμενων αυξήθηκε κατά 3,3% και ανήλθε σε 4.414.364 άτομα. Σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους, το ποσοστό αυξήθηκε κατά 0,6%.

Ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 379.670 άτομα, παρουσιάζοντας μείωση κατά 25,3% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, και μείωση κατά 7,8% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Επιπλέον, τα άτομα που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, ανήλθαν σε 4.189.536. Ειδικότερα, τα άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού κάτω των 75 ετών, ανήλθαν σε 2.931.264. Ο αριθμός τους μειώθηκε κατά 0,9% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 1,1% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

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Πώς διαμορφώνονται τα ποσοστά απασχόλησης

Σημαντική είναι η διαφορά των εργαζόμενων ανδρών και γυναικών, με τους άνδρες να αποτελούν το 60,4% του εργατικού δυναμικού στη χώρα, ενώ οι γυναίκες έχουν ποσοστό 46,7%. Ανά ηλικιακές ομάδες, το μεγαλύτερο ποσοστό εργαζομένων είναι μεταξύ 30 έως 44 ετών, αποτελώντας το 88,4% του συνολικού εργατικού δυναμικού. Ακολουθούν οι ηλικίες 25 έως 29 ετών με ποσοστό 83,5% και οι 45 έως 64 ετών 77,10%.

Σε συνολικό επίπεδο, τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας παρατηρούνται στις γυναίκες, στα άτομα ηλικίας 15-19 ετών, στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και στα άτομα που έχουν ολοκληρώσει έως λίγες τάξεις δημοτικού. Το μεγαλύτερο ποσοστό εργατικού δυναμικού παρατηρείται στους άνδρες, στα άτομα ηλικίας 30-44 ετών,στην Περιφέρεια Κρήτης, στα άτομα που έχουν ολοκληρώσει μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση και στα άτομα ξένης ιθαγένειας.

Χαρακτηριστικά απασχολούμενων

Κατά το Β΄ τρίμηνο του 2026, το μεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουμένων εργάζονται ως μισθωτοί (72,7%), ενώ σημαντικό είναι και το ποσοστό των αυτοαπασχολουμένων χωρίς προσωπικό (17,0%).

Το ποσοστό μερικής απασχόλησης ανέρχεται σε 5,1%, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1,7% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και μείωση κατά 9,5% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Το ποσοστό των ατόμων που έχουν προσωρινή εργασία ανέρχεται σε 11,2%, καταγράφοντας αύξηση κατά 59,4% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και αύξηση κατά 3,2% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Τα επαγγέλματα που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουμένων είναι οι Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές (22,9%) και οι Επαγγελματίες (22,4%).

Μείωση 6,1% στους γεωργούς και κτηνοτρόφους

Σε σχέση μετο προηγούμενο τρίμηνο, η μεγαλύτερη αύξηση παρατηρείται στους Ανειδίκευτους εργάτες, χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες (11,4%), ενώ η μεγαλύτερη μείωση παρατηρείται στους Ειδικευμένους τεχνίτες και ασκούντες συναφή επαγγέλματα (-2,5%).

Σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους,η μεγαλύτερη αύξηση παρατηρείται στους Ανειδίκευτους εργάτες, χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες (8,2%), ενώ η μεγαλύτερη μείωση παρατηρείται στους Ειδικευμένους γεωργούς, κτηνοτρόφους,δασοκόμους και αλιείς (-6,1%).

Από την άποψη της εξέλιξης της κατανομής του πλήθους των απασχολουμένων σε ευρείες ομάδες επαγγελμάτων, παρατηρείται ότι, από το A΄ τρίμηνο του 2014, αυξάνεται το ποσοστό των απασχολουμένων σε μη χειρωνακτικά επαγγέλματα χαμηλής εξειδίκευσης – τάση που αντιστρέφεται σε κάποιο βαθμό από το 2021, ενώ εμφανίζει άνοδο ξανά από το 2023.

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Το ποσοστό των απασχολουμένων σε χειρωνακτικά επαγγέλματα με εξειδίκευση παρουσιάζει πτώση μέχρι το 2020 και αύξηση στις αρχές του2021 και έκτοτε σταθεροποίηση στα επίπεδα του 2014. Το ποσοστό των απασχολουμένων στα μη χειρωνακτικά επαγγέλματα υψηλής εξειδίκευσης ακολουθεί αυξητική πορεία μετά το 2015, με αυξομειώσεις, ενώ το ποσοστό των απασχολουμένων σε στοιχειώδη επαγγέλματα είναι σχετικά σταθερό, με αυξητική τάση τα τελευταία τρίμηνα.

Το ποσοστό των απασχολούμενων στην γεωργία, δασοκομία, κτηνοτροφία και αλιεία εμφανίζει πτωτική πορεία από το 2014, η οποία εντείνεται από το 2024 και μετά.

Ώρες εργασίας

Το 52,7% των απασχολουμένων δηλώνει ότι εργάστηκε 40 - 47 ώρες την εβδομάδα αναφοράς, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό (17,4%) δηλώνει ότι εργάστηκε 48 ή περισσότερες ώρες. Η πλειονότητα των απασχολουμένων (78,2%) δηλώνει ότι εργάστηκε τις συνήθεις ώρες κατά την εβδομάδα αναφοράς.

Το 5,7% των απασχολουμένων δηλώνει ότι θα επιθυμούσε να εργάζεται περισσότερες ώρες, το 1,8% είναι υποαπασχολούμενοι μερικής απασχόλησης, οι οποίοι θα ήθελαν να εργάζονται περισσότερο και θα μπορούσαν να αρχίσουν να εργάζονται περισσότερο μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες, και το 1,3% έχει παραπάνω από μία εργασία.

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