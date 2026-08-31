ΕΛΣΤΑΤ: Στο 7,9% μειώθηκε το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα τον Ιούλιο

Snapshot Το ποσοστό ανεργίας στη χώρα μειώθηκε στο 7,9% τον Ιούλιο 2026 από 8,9% τον Ιούλιο 2025 και 8,1% τον Ιούνιο 2026.

Οι άνεργοι ανήλθαν σε 376.508 άτομα, μειωμένοι κατά 45.192 σε σχέση με τον Ιούλιο 2025 και κατά 7.968 σε σχέση με τον Ιούνιο 2026.

Το ποσοστό ανεργίας στις γυναίκες μειώθηκε σε 10,4% και στους άνδρες σε 5,9% σε σύγκριση με τον Ιούλιο 2025.

Στην ηλικιακή ομάδα 15-24 ετών η ανεργία μειώθηκε σε 16,8%, ενώ στην ομάδα 25-74 ετών σε 7,4% σε σύγκριση με τον Ιούλιο 2025.

Οι απασχολούμενοι αυξήθηκαν σε 4.379.823 άτομα, με αύξηση 41.365 σε σχέση με τον Ιούλιο 2025, ενώ τα άτομα εκτός εργατικού δυναμικού μειώθηκαν κατά 35.528 σε ετήσια βάση. Snapshot powered by AI

Στο 7,9% μειώθηκε το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα τον Ιούλιο εφέτος, έναντι του 8,9% τον Ιούλιο 2025 και του αναθεωρημένου προς τα πάνω 8,1% τον Ιούνιο 2026. Οι άνεργοι ανήλθαν σε 376.508 άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 45.192 άτομα σε σχέση με τον Ιούλιο 2025 (10,7%) και μείωση κατά 7.968 άτομα σε σχέση με τον Ιούνιο 2026 (2,1%).

Στις γυναίκες το ποσοστό της ανεργίας ανήλθε σε 10,4% από 11% τον Ιούλιο πέρυσι και στους άνδρες σε 5,9% από 7,1%.

Αναφορικά με τις ομάδες ηλικιών, στην ομάδα 15- 24 ετών το ποσοστό της ανεργίας ανήλθε σε 16,8% από 20,4% τον Ιούλιο 2025 και στις ηλικίες 25- 74 ετών σε 7,4% από 8,2%.

Σύμφωνα επίσης με την έρευνα εργατικού δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.379.823 άτομα, σημειώνοντας αύξηση κατά 41.365 άτομα σε σχέση με τον Ιούλιο 2025 (1%) και αύξηση κατά 1.692 άτομα σε σχέση με τον Ιούνιο 2026 (μη στατιστικά σημαντική μεταβολή).

Ενώ, τα άτομα κάτω των 75 ετών που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, ή «άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού» (τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία), ανήλθαν σε 2.951.948 άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 35.528 άτομα σε σχέση με τον Ιούλιο 2025 (1,2%) και αύξηση κατά 2.732 άτομα σε σχέση με τον Ιούνιο 2026 (0,1%).