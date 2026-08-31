ΕΛΣΤΑΤ: Στο 7,9% μειώθηκε το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα τον Ιούλιο

Οι άνεργοι ανήλθαν σε 376.508 άτομα, σημειώνοντας μείωση σε σχέση με τον Ιούλιο 2025 (10,7%) και μείωση σε σχέση με τον Ιούνιο 2026 (2,1%)

Γιάννης Καλύβας, Επιμέλεια

ΕΛΣΤΑΤ: Στο 7,9% μειώθηκε το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα τον Ιούλιο
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  • Το ποσοστό ανεργίας στη χώρα μειώθηκε στο 7,9% τον Ιούλιο 2026 από 8,9% τον Ιούλιο 2025 και 8,1% τον Ιούνιο 2026.
  • Οι άνεργοι ανήλθαν σε 376.508 άτομα, μειωμένοι κατά 45.192 σε σχέση με τον Ιούλιο 2025 και κατά 7.968 σε σχέση με τον Ιούνιο 2026.
  • Το ποσοστό ανεργίας στις γυναίκες μειώθηκε σε 10,4% και στους άνδρες σε 5,9% σε σύγκριση με τον Ιούλιο 2025.
  • Στην ηλικιακή ομάδα 15-24 ετών η ανεργία μειώθηκε σε 16,8%, ενώ στην ομάδα 25-74 ετών σε 7,4% σε σύγκριση με τον Ιούλιο 2025.
  • Οι απασχολούμενοι αυξήθηκαν σε 4.379.823 άτομα, με αύξηση 41.365 σε σχέση με τον Ιούλιο 2025, ενώ τα άτομα εκτός εργατικού δυναμικού μειώθηκαν κατά 35.528 σε ετήσια βάση.
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Στο 7,9% μειώθηκε το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα τον Ιούλιο εφέτος, έναντι του 8,9% τον Ιούλιο 2025 και του αναθεωρημένου προς τα πάνω 8,1% τον Ιούνιο 2026. Οι άνεργοι ανήλθαν σε 376.508 άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 45.192 άτομα σε σχέση με τον Ιούλιο 2025 (10,7%) και μείωση κατά 7.968 άτομα σε σχέση με τον Ιούνιο 2026 (2,1%).

Στις γυναίκες το ποσοστό της ανεργίας ανήλθε σε 10,4% από 11% τον Ιούλιο πέρυσι και στους άνδρες σε 5,9% από 7,1%.

Αναφορικά με τις ομάδες ηλικιών, στην ομάδα 15- 24 ετών το ποσοστό της ανεργίας ανήλθε σε 16,8% από 20,4% τον Ιούλιο 2025 και στις ηλικίες 25- 74 ετών σε 7,4% από 8,2%.

Σύμφωνα επίσης με την έρευνα εργατικού δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.379.823 άτομα, σημειώνοντας αύξηση κατά 41.365 άτομα σε σχέση με τον Ιούλιο 2025 (1%) και αύξηση κατά 1.692 άτομα σε σχέση με τον Ιούνιο 2026 (μη στατιστικά σημαντική μεταβολή).

Ενώ, τα άτομα κάτω των 75 ετών που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, ή «άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού» (τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία), ανήλθαν σε 2.951.948 άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 35.528 άτομα σε σχέση με τον Ιούλιο 2025 (1,2%) και αύξηση κατά 2.732 άτομα σε σχέση με τον Ιούνιο 2026 (0,1%).

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