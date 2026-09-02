Πώς μπορείς να έχεις αυτόματες ειδοποιήσεις τοποθεσίας στο Android
Το μόνο που θα χρειαστεί να κάνεις είναι ν’ ανοιξεις το Κέντρο Εύρεσης της Google
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Θέλεις και εσύ να ξέρεις αν τα παιδιά σου έχουν επιστρέψει από το σχολείο ή αν έχουν φτάσει στον προορισμό τους όταν βγαίνουν βράδυ ή όταν ταξιδεύουν;
Δες στο βίντεο πώς μπορείς να αυτοματοποιήσεις τη διαδικασία για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, αν είσαι στο οικοσύστημα του Android.
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