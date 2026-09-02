Πώς μπορείς να έχεις αυτόματες ειδοποιήσεις τοποθεσίας στο Android

Το μόνο που θα χρειαστεί να κάνεις είναι ν’ ανοιξεις το Κέντρο Εύρεσης της Google

Χρύσα Γρίβα

Πώς μπορείς να έχεις αυτόματες ειδοποιήσεις τοποθεσίας στο Android
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Θέλεις και εσύ να ξέρεις αν τα παιδιά σου έχουν επιστρέψει από το σχολείο ή αν έχουν φτάσει στον προορισμό τους όταν βγαίνουν βράδυ ή όταν ταξιδεύουν;

Δες στο βίντεο πώς μπορείς να αυτοματοποιήσεις τη διαδικασία για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, αν είσαι στο οικοσύστημα του Android.

https://www.instagram.com/p/DcwQeJ-lKjq/
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