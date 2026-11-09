Ο πιανίστας έπεσε από το κρουαζιερόπλοιο: Πώς το Ελ Νίνιο τον κράτησε ζωντανό 9 ώρες στον Ειρηνικό

Ο ναυαγός εντοπίστηκε από δύο ψαράδες ανοιχτά των ακτών της Καλιφόρνια

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Ο πιανίστας έπεσε από το κρουαζιερόπλοιο: Πώς το Ελ Νίνιο τον κράτησε ζωντανό 9 ώρες στον Ειρηνικό

Ο πιανίστας που έπεσε από το κρουαζιερόπλοιο φαίνεται στη φωτογραφία να φοράει κόκκινα ρούχα και καπέλο, αφού τον ανέσυραν στο σκάφος τους, οι δύο ψαράδες

ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ένας πιανίστας έπεσε από το κρουαζιερόπλοιο «Ovation of the Seas» και επέζησε 9 ώρες στα νερά του Ειρηνικού.
  • Δύο ψαράδες εντόπισαν και διέσωσαν τον ναυαγό περίπου 20 μίλια από τις ακτές του νησιού Καταλίνα στην Καλιφόρνια.
  • Η υψηλή θερμοκρασία του νερού λόγω του φαινομένου Ελ Νίνιο πιθανώς συνέβαλε στην επιβίωσή του.
  • Ο πιανίστας μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο και αναμένεται να επιβιώσει, ενώ η Αμερικανική Ακτοφυλακή διερευνά τις συνθήκες πτώσης του.
  • Δεν έχει αποκαλυφθεί η ταυτότητά του και δεν υπάρχουν πληροφορίες για προειδοποιήσεις ή ενέργειες του πλοίου μετά το περιστατικό.
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Μάχη με τα κύματα για τη ζωή του έδινε επί 9 ώρες ένας πιανίστας, ο οποίος κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσε από το κρουαζιερόπλοιο «Ovation of the Seas» της Royal Caribbean και βρέθηκε στα νερά του Ειρηνικού.

Δύο ψαράδες, ο Σον Νόρτον και ο Γκραντ Γκάρετ εντόπισαν τον ναυαγό περίπου 20 μίλια ανοιχτά των ακτών του νησιού Καταλίνα, στην Καλιφόρνια, όπως μετέδωσε το CBS και έσπευσαν να τον ανασύρουν από το νερό, καθώς βρισκόταν σε κατάσταση σοκ.

«Το μόνο που μου είπε ήταν: “Σας ευχαριστώ. Νόμιζα ότι θα πεθάνω”», περιέγραψε ο Νόρτον.

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Ο πιανίστας που έπεσε από το κρουαζιερόπλοιο φαίνεται στη φωτογραφία να φοράει κόκκινα ρούχα και καπέλο, αφού τον ανέσυραν στο σκάφος τους, οι δύο ψαράδες

Ο πιανίστας μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο και αναμένεται να επιβιώσει, σύμφωνα με την Αμερικανική Ακτοφυλακή, η οποία διερευνά πώς κατέληξε στο νερό.

Ο Νόρτον υποθέτει ότι οι ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες του ωκεανού ενδέχεται να έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην επιβίωση του άνδρα.

«Έχουμε αυτή την τρελή χρονιά με το φαινόμενο Ελ Νίνιο. Αυτός ο άνδρας ήταν στο νερό πιθανώς για 10 ώρες, αλλά η θερμοκρασία του νερού ήταν 76 βαθμοί (περίπου 24 βαθμοί Κελσίου», είπε.

«Σε μια άλλη χρονιά, δεν υπήρχε καμία πιθανότητα να τα καταφέρει.»

Το «Ovation of the Seas» είχε προγραμματιστεί να επιστρέψει στο Λος Άντζελες στις 6 Νοεμβρίου.

Οι ναυαγοσώστες του Νιούπορτ Μπιτς εκτίμησαν ότι ο πιανίστας είχε πέσει στη θάλασσα γύρω στις 2.30 π.μ. εκείνο το πρωί, αρκετές ώρες πριν από την προγραμματισμένη άφιξη του πλοίου. Η Royal Caribbean συνήθως αλλάζει την πορεία των πλοίων της και ξεκινά επιχειρήσεις αναζήτησης όταν ένας επιβάτης ή μέλος του πληρώματος πέσει στη θάλασσα.

Ωστόσο, επιβάτες του «Ovation of the Seas» ισχυρίστηκαν ότι δεν φαίνεται να εκδόθηκαν προειδοποιήσεις μετά το περιστατικό, σύμφωνα με το TheTravel.com.Οι αρχές δεν έχουν αποκαλύψει την ταυτότητα του πιανίστα ούτε έχουν διαπιστώσει τις περιστάσεις της πτώσης του.

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