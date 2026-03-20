«Φωτιά» οι τιμές στα καύσιμα στο κέντρο της Αθήνας
Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι η μέση τιμή της αμόλυβδης στην Ελλάδα κυμαίνεται περίπου στα 1,999 ευρώ το λίτρο
Ανοδική πορεία καταγράφουν οι τιμές των καυσίμων στην Αθήνα, με την εικόνα που αποτυπώνεται στα πρατήρια του κέντρου να επιβεβαιώνει ότι σε αρκετές περιπτώσεις η αμόλυβδη ξεπερνά πλέον τα 2 ευρώ το λίτρο.
Σύμφωνα με επιτόπια καταγραφή τιμών του Newsbomb σε πρατήρια καυσίμων στο κέντρο της Αθήνας, η απλή αμόλυβδη βενζίνη διαμορφώνεται μεταξύ 2,010 και 2,049 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης κυμαίνεται από 1,909 έως και 1,999 ευρώ το λίτρο. Ενδεικτικά:
- Αμόλυβδη: 2,039€ – Πετρέλαιο: 1,909€
- Αμόλυβδη: 2,010€ – Πετρέλαιο: 1,953€
- Αμόλυβδη: 2,032€ – Πετρέλαιο: 1,918€
- Αμόλυβδη: 2,049€ – Πετρέλαιο: 1,999€
Τι δείχνουν τα στοιχεία της αγοράς
Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι η μέση τιμή της αμόλυβδης στην Ελλάδα κυμαίνεται περίπου στα 1,999 ευρώ το λίτρο.
