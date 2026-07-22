Κακοκαιρία στην Κέρκυρα: Ξεριζωμένα δέντρα και κλειστοί δρόμοι
Ισχυροί άνεμοι και μπουρίνι σάρωσαν την Κέρκυρα
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- Ισχυροί άνεμοι και μπουρίνι προκάλεσαν κακοκαιρία στην Κέρκυρα και τα Διαπόντια Νησιά μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης 21/7.
- Τα έντονα καιρικά φαινόμενα είχαν ως αποτέλεσμα το ξερίζωμα δέντρων και το κλείσιμο δρόμων.
- Τμήμα του νησιού βυθίστηκε στο σκοτάδι λόγω της κακοκαιρίας.
- Η κακοκαιρία έπληξε την Κέρκυρα παρά τις υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούσαν σε άλλες περιοχές της χώρας.
Την ώρα οι περισσότερες περιοχές της χώρας να «βράζουν» λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που παρατηρούνται τις τελευταίες ημέρες, μία κακοκαιρία εξπρές σάρωσε το νησί της Κέρκυρας.
Τα καιρικά φαινόμενα εκδηλώθηκαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης (21/7), αρχικά στα Διαπόντια Νησιά και στη συνέχεια στην Κέρκυρα.
Λίγα λεπτά ήταν αρκετά για να ξεριζωθούν δέντρα, να κλείσουν δρόμοι και να βυθιστεί στο σκοτάδι τμήμα του νησιού.
Με πληροφορίες από kerkyrasimera
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