Η Τουρκία λέει ότι μπλόκαρε το ισραηλινό σχέδιο στρατολόγησης Κούρδων για τον πόλεμο στο Ιράν

Ο Ερντογάν προειδοποιεί τον Τραμπ ότι μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να προκαλέσει ευρύτερη περιφερειακή σύγκρουση και «δακτύλιο φωτιάς».

Newsbomb

Η Τουρκία λέει ότι μπλόκαρε το ισραηλινό σχέδιο στρατολόγησης Κούρδων για τον πόλεμο στο Ιράν

Κούρδοι μαχητές και διοικητές Πεσμεργκά κατά τη διάρκεια σφοδρών μαχών ανατολικά της Μοσούλης, στο Ιράκ το 2019

AP
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Τουρκία απέτρεψε ισραηλινό σχέδιο στρατολόγησης περίπου 500 Κούρδων μαχητών για επιχειρήσεις στο Ιράν μέσω παρέμβασης στην αυτόνομη κουρδική περιοχή του Ιράκ.
  • Το Ισραήλ, σε συντονισμό με τις ΗΠΑ, επιδίωκε να ενεργοποιήσει κουρδικές ομάδες ως πληρεξούσιες δυνάμεις στον πόλεμο στο Ιράν, ενώ πραγματοποίησε πλήγματα κοντά στα σύνορα Ιράν
  • Ιράκ.
  • Η Τουρκία προειδοποίησε τις κουρδικές πολιτικές παρατάξεις και το PKK να μην συμμετάσχουν, με τον ηγέτη του PKK να καλεί σε αποχή από ισραηλινές πρωτοβουλίες.
  • Ο Ερντογάν ενημέρωσε τον Τραμπ για τους κινδύνους αυτής της στρατηγικής, επισημαίνοντας τον κίνδυνο ευρύτερης περιφερειακής σύγκρουσης και «δακτυλίου φωτιάς».
  • Παρότι υπήρξαν αναφορές για κουρδική εμπλοκή και υποστήριξη από ΗΠΑ και Ισραήλ, τα σχέδια αυτά δεν υλοποιήθηκαν και το Ιράν αντέδρασε με επιθέσεις σε κουρδικές ομάδες και αμερικανικές βάσεις.
Snapshot powered by AI

Η Τουρκία απέτρεψε ένα ισραηλινό σχέδιο στρατολόγησης Κούρδων μαχητών για χερσαίες επιχειρήσεις στο Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα της φιλοκυβερνητικής τουρκικής εφημερίδας Daily Sabah.

Επικαλούμενο τουρκικές πηγές, το δημοσίευμα ανέφερε ότι περίπου 500 Κούρδοι μαχητές είχαν ήδη ξεκινήσει από το Ιράκ προς το Ιράν για να συμμετάσχουν στις συγκρούσεις, αλλά σταμάτησαν έπειτα από παρέμβαση της Άγκυρας.

Σύμφωνα με την ίδια αναφορά, το Ισραήλ, σε συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες, επιδίωκε να ενεργοποιήσει κουρδικές ομάδες στο Ιράκ και στο εσωτερικό του Ιράν ως πληρεξούσιες χερσαίες δυνάμεις, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης εκστρατείας μετά την έναρξη του πολέμου στα τέλη Φεβρουαρίου.

Το Ισραήλ φέρεται επίσης να πραγματοποίησε πλήγματα σε στρατιωτικούς στόχους κοντά στα σύνορα Ιράν-Ιράκ, ώστε να διευκολύνει τη μετακίνηση Κούρδων μαχητών.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι η Τουρκία είχε επαφές υψηλού επιπέδου με την ηγεσία της αυτόνομης κουρδικής περιοχής του Ιράκ και προειδοποίησε να μην υπάρξει συνεργασία, απευθυνόμενη ειδικά στις οικογένειες Μπαρζανί και Ταλαμπανί, που ηγούνται των κύριων πολιτικών παρατάξεων της περιοχής.

Η Άγκυρα φέρεται επίσης να έστειλε αποτρεπτικά μηνύματα προς το PKK, προειδοποιώντας ότι θα αναλάβει δράση αν η οργάνωση συμμετάσχει σε μια τέτοια επιχείρηση. Στο ίδιο δημοσίευμα αναφέρεται ότι ο φυλακισμένος ηγέτης του PKK Αμπντουλάχ Οτσαλάν κάλεσε τις κουρδικές οργανώσεις να μην ανταποκριθούν σε ισραηλινές πρωτοβουλίες.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έθεσε το θέμα σε συνομιλία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, εκφράζοντας την αντίθεσή του στη χρήση κουρδικών δυνάμεων στη σύγκρουση, σύμφωνα με πληροφορίες της ynetnews.

Τούρκοι αξιωματούχοι προειδοποίησαν ότι μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να προκαλέσει ευρύτερη περιφερειακή αντιπαράθεση.

Ο επικεφαλής των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών Ιμπραήμ Καλίν δήλωσε σε συνέδριο στην Κωνσταντινούπολη ότι ο πόλεμος κινδυνεύει να μετατραπεί σε έναν «δακτύλιο φωτιάς», που θα μπορούσε να οδηγήσει σε παρατεταμένη σύγκρουση μεταξύ Τούρκων, Κούρδων, Αράβων και Περσών.

Παρόμοιοι ισχυρισμοί για κουρδική εμπλοκή έχουν εμφανιστεί τις τελευταίες εβδομάδες. Το Reuters είχε μεταδώσει νωρίτερα ότι το Ισραήλ πραγματοποίησε πλήγματα σε περιοχές του δυτικού Ιράν, υποστηρίζοντας ιρανικές κουρδικές ομάδες που δρουν από την ημιαυτόνομη περιοχή του Κουρδιστάν στο Ιράκ και φέρονταν να προετοιμάζονται να περάσουν στο Ιράν.

Τα σχέδια αυτά, ωστόσο, δεν υλοποιήθηκαν.

Μετά την έναρξη του πολέμου, το Ιράν στόχευσε ένοπλες κουρδικές ομάδες στο Ιράκ καθώς και αμερικανικές βάσεις στην περιοχή, προειδοποιώντας ότι θα ενεργήσει εναντίον οποιασδήποτε εχθρικής ανάπτυξης κοντά στα σύνορά του.

Ο Τραμπ είχε επίσης αναφερθεί νωρίτερα στο ζήτημα, λέγοντας ότι θα ήταν «υπέροχο» αν Κούρδοι μαχητές περνούσαν από το Ιράκ στο Ιράν. Ωστόσο, το Ισραήλ δεν έχει επιβεβαιώσει δημοσίως οποιαδήποτε τέτοια εμπλοκή από την έναρξη του πολέμου.

Η Washington Post είχε αναφέρει την πρώτη εβδομάδα της σύγκρουσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκίνησαν επαφές με εσωτερικές ιρανικές αντιπολιτευόμενες ομάδες, συμπεριλαμβανομένων κουρδικών παρατάξεων, ως πιθανούς συμμάχους σε προσπάθειες αποσταθεροποίησης του καθεστώτος.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το δημοσίευμα, ο Τραμπ συζήτησε το ενδεχόμενο παροχής εκτεταμένης αεροπορικής κάλυψης των ΗΠΑ και πρόσθετης υποστήριξης σε ιρανικές κουρδικές ομάδες που αντιτίθενται στην Τεχεράνη, με στόχο να καταλάβουν εδάφη στο δυτικό Ιράν.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
