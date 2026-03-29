Νέο... casus belli της Τουρκίας: «Αν εμπλακούν οι Κούρδοι στον πόλεμο, θα απαντήσουμε στρατιωτικά»

Σε μια κίνηση που δυναμιτίζει περαιτέρω το ήδη εκρηκτικό κλίμα στη Μέση Ανατολή, η Τουρκία απηύθυνε αυστηρή προειδοποίηση προς την Ουάσιγκτον, ξεκαθαρίζοντας πως θα απαντήσει με άμεση στρατιωτική δράση εάν κουρδικές οργανώσεις συμμετάσχουν σε επιχειρήσεις κατά του Ιράν.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η τουρκική κυβέρνηση διεμήνυσε στις ΗΠΑ και το Ισραήλ ότι οποιαδήποτε προσπάθεια χρησιμοποίησης κουρδικών σχηματισμών —ιδιαίτερα του PJAK, που αποτελεί το ιρανικό σκέλος του PKK— ως δυνάμεων κρούσης στο δυτικό Ιράν, αποτελεί «αιτία πολέμου» (casus belli).

Η Τουρκία φοβάται ότι η ενίσχυση των Κούρδων του Ιράν θα αναζωπυρώσει το αίτημα για ένα «Μεγάλο Κουρδιστάν», απειλώντας άμεσα την εδαφική της ακεραιότητα. «Δεν θα επιτρέψουμε τη δημιουργία ενός τρομοκρατικού διαδρόμου στα σύνορά μας, υπό οποιοδήποτε πρόσχημα», ανέφεραν πηγές του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας.

Η προειδοποίηση έρχεται σε μια στιγμή που οι ΗΠΑ εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα μέσα για την αποδυνάμωση της Τεχεράνης. Ενώ υπήρξαν αναφορές για παροχή στρατιωτικής βοήθειας σε κουρδικές ομάδες στο δυτικό Ιράν, η κυβέρνηση Τραμπ φαίνεται να κάνει δεύτερες σκέψεις υπό την πίεση της Άγκυρας.

Σε πρόσφατες δηλώσεις του, ο Αμερικανός Πρόεδρος εμφανίστηκε επιφυλακτικός, τονίζοντας πως «δεν επιθυμεί την εμπλοκή των Κούρδων» στη σύγκρουση, σε μια προσπάθεια να κατευνάσει τον στρατηγικό σύμμαχο του ΝΑΤΟ και να αποφύγει μια μετωπική σύγκρουση μεταξύ δύο μελών της Συμμαχίας.