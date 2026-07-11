Michael Dragon (Μιχαήλ Δράκος): Ο άγνωστος Έλληνας ήρωας της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών

Snapshot Ο Μιχαήλ Δράκος, Έλληνας από την Αθήνα, πολέμησε με τον ισπανικό στρατό στον αγώνα για την ανεξαρτησία των ΗΠΑ και έφτασε στον βαθμό του Υπολοχαγού.

Τιμήθηκε και ανταμείφθηκε με μεγάλες εκτάσεις γης, αποκτώντας σημαντική περιουσία στη Νέα Ορλεάνη.

Παντρεύτηκε μετά από 40 χρόνια τη Μαρί Φρανσουάζ, απελευθερωμένη σκλάβα, με την οποία είχε δύο κόρες, μία εκ των οποίων συνέχισε την ελληνική οικογενειακή παράδοση.

Η κόρη του Μαριάν Σελέστ παντρεύτηκε τον Έλληνα Αντρέα Ντιμίτρι, που συμμετείχε στον πόλεμο του 1812 και έγινε τοπικός ήρωας στη Νέα Ορλεάνη.

Ο εγγονός τους Alexander Dimitry διακρίθηκε ως διπλωμάτης και δημοσιογράφος, υποστηρίζοντας παράλληλα την Ελλάδα μέσω της ελληνικής παιδείας που είχε λάβει. Snapshot powered by AI

Πριν από λίγες μέρες, στις 4 Ιουλίου 2026, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής γιόρτασαν τα 250 χρόνια της ανεξαρτησίας τους. Ελάχιστοι γνωρίζουν, ότι στο πλευρό των "επαναστατών" Αμερικανών πολέμησε και ένας Έλληνας, ο Michael Dragon (Μιχαήλ Δράκος). Θεωρείται ήρωας της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας και έφτασε στον βαθμό του Υπολοχαγού.

Στη συνέχεια του δόθηκαν τεράστιες εκτάσεις γης και ως γαιοκτήμονας απέκτησε τεράστια περιουσία. Αν και από τις αρχές της δεκαετίας του 1770 είχε σχέση με μια απελευθερωμένη σκλάβα, τη Μαρί Φρανσουάζ, λόγω των νόμων για τους διαφυλετικούς γάμους στη Νέα Ορλεάνη παντρεύτηκαν μόλις το 1815 κι ενώ είχαν αποκτήσει δύο κόρες, η μία από τις οποίες πέθανε πρόωρα, ενώ η δεύτερη παντρεύτηκε έναν Έλληνα που είχε εγκατασταθεί στις Η.Π.Α. με τον οποίο απέκτησαν δέκα παιδιά.

Ποιος ήταν ο Μιχαήλ Δράκος;

Ο Μιχαήλ Δράκος, μετέπειτα γνωστός ως Michael Dragon γεννήθηκε το 1739 στην Αθήνα. Πατέρας του ήταν ο Αντώνιος Δράκος και μητέρα του η Clino Hellenes, όπως αναφέρεται σε όλες τις πηγές. Το Hellenes, αποδίδεται ως «Έλληνα» (;) εδώ, που ήταν το επίθετο της, ενώ το Clino δεν παραπέμπει σε κάποιο από τα γνωστά γυναικεία ονόματα. Ίσως το όνομά της να ήταν Κλεινώ (ή Κλινώ). Ίσως επίσης να έχει γίνει λάθος με το όνομά της και να λεγόταν Κλειώ. Σε κάθε περίπτωση, αυτό δεν έχει ιδιαίτερη σημασία.

Ο Μιχαήλ Δράκος έφυγε από την τουρκοκρατούμενη Αθήνα γύρω στο 1760 για την Αμερική. Ήταν από τους πρώτους Έλληνες που εγκαταστάθηκαν σ' αυτή. Αρχικά εντάχθηκε στη γαλλική πολιτοφυλακή, αλλά στη συνέχεια κατατάχθηκε στον ισπανικό στρατό, όταν η Ισπανία κατέλαβε τη Νέα Ορλεάνη. Αρχικά είχε τον βαθμό του "δεύτερου λοχία" και στη συνέχεια τον βαθμό του "πρώτου λοχία". Η Ισπανία συμμετείχε στον πόλεμο της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας, ως σύμμαχος της Γαλλίας, που με τη σειρά της υποστήριζε τις αμερικανικές αποικίες στον πόλεμο με τη Βρετανία. Η συνεισφορά και των δύο χωρών, στην επικράτηση των Αμερικανών ήταν καθοριστική.

Η μάχη της Νέας Ορλεάνης

Ο Μιχαήλ Δράκος (Michael Dragon πλέον) πήρε μέρος στην κατάληψη του Fort Blue (1779). Ήταν μέλος της Μεραρχίας Πυροβολικού υπό τον Στρατάρχη Antoine de St. Maxent. Πολέμησε επίσης στις μάχες του Baton Rouge και του Fort Charlotte. Στην πολιορκία της Pensacola, πολέμησε υπό τις διαταγές του Bernardo de Gálvez έχοντας τον βαθμό του Υπολοχαγού. Έπειτα, ο Dragon ηγήθηκε της επαρχιακής πολιτοφυλακής της Λουιζιάνα.

Ακολούθως, τιμήθηκε από τον Κάρολο Γ' της Ισπανίας. Συνέχισε να προσφέρει τις υπηρεσίες του στον ισπανικό στρατό, μέχρι που η Νέα Ορλεάνη έγινε τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Ντράγκον, που θεωρείται ήρωας της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας, και η οικογένειά του έγιναν Αμερικανοί πολίτες. Τους δόθηκαν ως ανταμοιβή μεγάλες εκτάσεις γης, για την προσφορά του Dragon στην αμερικανική ανεξαρτησία.

Η πολιορκία της Πενσακόλα από τους Ισπανούς

Ο γάμος του Dragon που καθυστέρησε... 40 χρόνια

Ο Dragon από τις αρχές της δεκαετίας του 1770 σχετίστηκε με μια απελευθερωμένη Αφρικανή σκλάβα, τη Μαρί Φρανσουάζ Σοβέν Μπολιέ ντε Μοντιλεζίρ. Λόγω του διαφορετικού χρώματος του δέρματός τους και των νόμων της εποχής, οι δυο τους παντρεύτηκαν... 40 χρόνια αργότερα. Το ζευγάρι απέκτησε δύο κόρες, τη Λουίζ, που πέθανε σε νεαρή ηλικία και τη Μαριάν Σελέστ (1777-1856), η οποία είναι γνωστή από το πορτρέτο της που φιλοτέχνησε το 1796, όταν δηλαδή ήταν 19 ετών, ο φημισμένος την εποχή εκείνη, Μεξικανός ζωγράφος Χοσέ Φρανσίσκο Ξαβιέ ντε Σαλαζάρ ι Μεντόζα.

Ο Ντράγκον και η Μαρί παντρεύτηκαν τελικά στις 30 Δεκεμβρίου 1815, όταν εκείνος ήταν 76 ετών και η Μαρί, που είχε γεννηθεί το 1757, 58. Το ζευγάρι διέμενε το 1805 στην οδό Σαρτρ 60, ενώ δίπλα τους διέμενε η κόρη τους με τον σύζυγό της, ελληνικής καταγωγής κι αυτός, στους οποίους θα αναφερθούμε στη συνέχεια. Ο Dragon πέθανε το 1821, όταν ξεκινούσε η επανάσταση στη χώρα μας, με την οποία είναι άγνωστο αν ο Dragon είχε κάποια επαφή μετά την εγκατάστασή του στην Αμερική. Η σύζυγός του πέθανε το 1822.

Ο γάμος της κόρης του Dragon και της Μαρί Σελέστ με έναν Έλληνα και οι σπουδαίοι απόγονοι του ζευγαριού

Η επιζήσασα κόρη του ζευγαριού, Μαριάν Σελέστ, γνώρισε γύρω στο 1796-1797 τον Αντρέα Ντιμίτρι. Επρόκειτο επίσης για Έλληνα! Η οικογένειά του καταγόταν από την ηπειρωτική Ελλάδα, αλλά για να γλιτώσει από τους διωγμούς των Οθωμανών κατέφυγε στην Ύδρα.

Ο Ανδρέας Δημητρίου (ή Δημήτριος), γνωστός και ως Αντρέα Δρουσάκης Ντιμίτρι, γεννήθηκε το 1777. Πατέρας του ήταν ο Νικόλαος Δημητρίου και μητέρα του η Ευφροσύνη Αντωνίου. Το οικογενειακό επώνυμο Δρουσάκης είναι συνηθισμένο στο νησί της Ύδρας.

Η βαριά φορολογία που επέβαλαν οι Οθωμανοί στην Ύδρα και μια επιδημία πανώλης που ξέσπασε σ' αυτή το 1792 έκαναν τον Ντιμίτρι να εγκαταλείψει το νησί και μετά από περιπλάνηση σε διάφορες χώρες έφτασε στη Νέα Ορλεάνη όπου συνάντησε τον Michael Dragon.

Ο Αντρέα Ντιμίτρι ερωτεύτηκε την κόρη του ζευγαριού Μαριάν, αλλά ο γάμος τους ήταν δύσκολο να γίνει λόγω του χρώματος του δέρματος της Μαριάν. Τελικά, η Μαριάν καταχωρήθηκε ως λευκή στο πιστοποιητικό γάμου, που έγινε το 1799. Το ζευγάρι απέκτησε δέκα (!) παιδιά, ορισμένα από τα οποία είχαν λαμπρή πορεία. Ο Αντρέα Ντιμίτρι είχε κι αυτός συμβολή στην ιστορία των Η.Π.Α.

Πήρε μέρος στον πόλεμο του 1812, των Αμερικανών κατά των Βρετανών και των συμμάχων τους, ως απλός στρατιώτης, ενώ πήρε μέρος στη μάχη της Νέας Ορλεάνης (Ιανουάριος 1815) στο πλευρό του Στρατηγού και μετέπειτα Προέδρου των Η.Π.Α., Άντριου Τζάκσον.

Διακρίθηκε ιδιαίτερα και έγινε Αμερικανός ήρωας και τοπικός θρύλος. Αργότερα, ο Αντρέα και η Μαριάν βρέθηκαν στα δικαστήρια (1834), καθώς η Μαριάν κατηγόρησε τον σύζυγό της για κακοδιαχείριση της οικογενειακής τους περιουσίας και μάλιστα κέρδισε τη δίκη.

Ίσως ο λόγος που τους έφερε σε δικαστική διαμάχη ήταν η εξωσυζυγική σχέση του Αντρέα με μια 29χρονη σκλάβα. Πάντως, το ζευγάρι δεν φαίνεται να πήρε διαζύγιο. Ο Αντρέα πέθανε το 1852 και η Μαριάν το 1856.

Από τα παιδιά τους ξεχώρισε ο Alexander Dimitry (1805-1883) διπλωμάτης, δικηγόρος, εκδότης και δημοσιογράφος. Είχε ευρεία μόρφωση και, καθώς κατέλαβε αρκετά κρατικά αξιώματα, βοηθούσε όποτε και όπως μπορούσε την Ελλάδα, καθώς είχε λάβει και ελληνική παιδεία.