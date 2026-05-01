Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 7 του Τραμ - Πότε τίθενται σε ισχύ

Snapshot powered by AI

Αλλαγές στη λειτουργία της Γραμμής 7 του Τραμ («Ασκληπιείο Βούλας – Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά») τίθενται σε ισχύ από το Σάββατο (2/5), λόγω προγραμματισμένων τεχνικών εργασιών.

Σύμφωνα με τη ΣΤΑΣΥ, το Σάββατο θα ισχύσουν δύο διαφορετικές ρυθμίσεις: από τις 07:30 έως τις 12:30, τα δρομολόγια θα έχουν ως τερματικό τη στάση «Άγιος Αλέξανδρος» και θα εκτελούνται στο τμήμα Άγιος Αλέξανδρος – Ακτή Ποσειδώνος – Άγιος Αλέξανδρος, λόγω εργασιών στο δίκτυο. Το ίδιο βράδυ, από τις 21:00 έως τα μεσάνυχτα, τα δρομολόγια θα περιοριστούν έως τη στάση ΣΕΦ, εξαιτίας εργασιών κατεδάφισης στην οδό Ομηρίδου Σκυλίτση.



Ανάλογες ρυθμίσεις θα ισχύσουν και τις επόμενες ημέρες. Από την Κυριακή (3/5) έως και την Τρίτη (5/5), από τις 20:00 έως τη λήξη της κυκλοφορίας, τα δρομολόγια θα πραγματοποιούνται στο τμήμα Ασκληπιείο Βούλας – ΣΕΦ – Ασκληπιείο Βούλας, με τερματικό σταθμό το ΣΕΦ, λόγω των ίδιων εργασιών κατεδάφισης, αλλά και έργων της ΕΥΔΑΠ στη στάση «Πλατεία Δεληγιάννη» στον Πειραιά.



Τέλος, από την Τετάρτη (6/5) έως και την Κυριακή (10/5), κατά τις ώρες 21:00 με 00:00, η γραμμή θα συνεχίσει να λειτουργεί με τερματικό το ΣΕΦ και δρομολόγια στο ίδιο τμήμα, λόγω της συνέχισης των εργασιών στην οδό Ομηρίδου Σκυλίτση.