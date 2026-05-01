Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 7 του Τραμ - Πότε τίθενται σε ισχύ

Από το Σάββατο 2/5, η Γραμμή 7 του Τραμ θα λειτουργεί με περιορισμένα δρομολόγια λόγω τεχνικών εργασιών

INTIME NEWS
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Στις 2/5, από 07:30 έως 12:30, τα δρομολόγια θα εκτελούνται μόνο μεταξύ «Άγιος Αλέξανδρος» και «Ακτή Ποσειδώνος».
  • Την ίδια ημέρα, από τις 21:00 έως τα μεσάνυχτα, τα δρομολόγια θα περιοριστούν έως τη στάση ΣΕΦ λόγω εργασιών κατεδάφισης.
  • Από 3/5 έως 5/5, τα δρομολόγια από τις 20:00 έως τη λήξη της κυκλοφορίας θα κινούνται μόνο στο τμήμα Ασκληπιείο Βούλας – ΣΕΦ λόγω εργασιών κατεδάφισης και έργων ΕΥΔΑΠ.
  • Από 6/5 έως 10/5, τις ώρες 21:00
  • 00:00, η γραμμή θα λειτουργεί με τερματικό το ΣΕΦ λόγω συνέχισης των εργασιών στην οδό Ομηρίδου Σκυλίτση.
Snapshot powered by AI

Αλλαγές στη λειτουργία της Γραμμής 7 του Τραμ («Ασκληπιείο Βούλας – Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά») τίθενται σε ισχύ από το Σάββατο (2/5), λόγω προγραμματισμένων τεχνικών εργασιών.

Σύμφωνα με τη ΣΤΑΣΥ, το Σάββατο θα ισχύσουν δύο διαφορετικές ρυθμίσεις: από τις 07:30 έως τις 12:30, τα δρομολόγια θα έχουν ως τερματικό τη στάση «Άγιος Αλέξανδρος» και θα εκτελούνται στο τμήμα Άγιος Αλέξανδρος – Ακτή Ποσειδώνος – Άγιος Αλέξανδρος, λόγω εργασιών στο δίκτυο. Το ίδιο βράδυ, από τις 21:00 έως τα μεσάνυχτα, τα δρομολόγια θα περιοριστούν έως τη στάση ΣΕΦ, εξαιτίας εργασιών κατεδάφισης στην οδό Ομηρίδου Σκυλίτση.

Ανάλογες ρυθμίσεις θα ισχύσουν και τις επόμενες ημέρες. Από την Κυριακή (3/5) έως και την Τρίτη (5/5), από τις 20:00 έως τη λήξη της κυκλοφορίας, τα δρομολόγια θα πραγματοποιούνται στο τμήμα Ασκληπιείο Βούλας – ΣΕΦ – Ασκληπιείο Βούλας, με τερματικό σταθμό το ΣΕΦ, λόγω των ίδιων εργασιών κατεδάφισης, αλλά και έργων της ΕΥΔΑΠ στη στάση «Πλατεία Δεληγιάννη» στον Πειραιά.

Τέλος, από την Τετάρτη (6/5) έως και την Κυριακή (10/5), κατά τις ώρες 21:00 με 00:00, η γραμμή θα συνεχίσει να λειτουργεί με τερματικό το ΣΕΦ και δρομολόγια στο ίδιο τμήμα, λόγω της συνέχισης των εργασιών στην οδό Ομηρίδου Σκυλίτση.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ