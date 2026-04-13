Ηράκλειο: Μεγάλη φωτιά σε χώρο στάθμευσης ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων - Βίντεο

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής τα ξημερώματα, όταν φωτιά ξέσπασε σε χώρο όπου σταθμεύουν ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα, προκαλώντας συναγερμό στις αρχές.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 00:50, σε οικόπεδο συγκεκριμένα επί της E.O Ηρακλείου–Μοιρών. Οι φλόγες επεκτάθηκαν γρήγορα στον χώρο στάθμευσης, όπου βρίσκονταν πολλά Ι.Χ., με αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρές ζημιές σε τουλάχιστον 18 οχήματα, όπως μεταδίδει το Cretalive.gr

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα 12 πυροσβέστες με τέσσερα πυροσβεστικά και επιχείρησαν για την κατάσβεση της φωτιάς και τον περιορισμό της επέκτασης της.

Η επιχείρηση κράτησε αρκετή ώρα, μέχρι να τεθεί η πυρκαγιά υπό πλήρη έλεγχο. Οι ζημιές χαρακτηρίζονται σημαντικές, ενώ ευτυχώς δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Τα αίτια της φωτιάς παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα, με την αρμόδια υπηρεσία να έχει ξεκινήσει προανάκριση για τις συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκαν οι φλόγες.

Πυροσβέστες Ηρακλείου: H άμεση κινητοποίηση και ο σωστός επιχειρησιακός σχεδιασμός έφεραν το επιθυμητό αποτέλεσμα

Την ίδια ώρα, σε ανάρτηση τους στο Facebook οι Πυροσβέστες Νομού Ηρακλείου δίνοντας μάλιστα και στη δημοσιότητα σχετικό βίντεο από την επιχείρηση κατάσβεσης, τόνισαν ότι οι δυνάμεις βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή αντιμέτωπες με ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες, καθώς η φωτιά εκδηλώθηκε σε χώρο με αυξημένο κίνδυνο ταχείας εξάπλωσης και έντονο θερμικό φορτίο.

Όπως επισημαίνεται, χάρη στην άμεση κινητοποίηση και τον σωστό επιχειρησιακό σχεδιασμό, η πυρκαγιά περιορίστηκε στα ήδη φλεγόμενα οχήματα, αποτράπηκε η επέκτασή της σε παρακείμενες επιχειρήσεις και αποφεύχθηκε μια ακόμη μεγαλύτερη καταστροφή για την περιοχή.