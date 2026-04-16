Τι είναι ο αθηναϊκός σχιστόλιθος που πλημμύρισε τους δρόμους της Κυψέλης

Το συγκεκριμένο πέτρωμα έχει την ιδιότητα να μετατρέπεται σε ρευστή μάζα όταν έρθει σε άμεση επαφή με μεγάλες ποσότητες νερού

Μίλτος Τσεκούρας

Yγρό τσιμέντο αναβλύζει από αυλή εγκαταλελειμμένου κτηρίου στην Κυψέλη, με αποτέλεσμα να έχει υπάρξει διακοπή της κυκλοφορίας σε κεντρικούς δρόμους της περιοχής και συγκεκριμένα στην οδό Σοφάδων, στην οδό Σκύρου καθώς και στην οδό Ευβοίας

  • Στην Κυψέλη αναβλύζει υγροποιημένος αθηναϊκός σχιστόλιθος από εγκαταλελειμμένη κατοικία, γεμίζοντας τους γύρω δρόμους.
  • Ο αθηναϊκός σχιστόλιθος είναι γεωλογικός σχηματισμός ηλικίας περίπου 70 εκατομμυρίων ετών και αποτελεί το βασικό υπόβαθρο της κεντρικής Αθήνας.
  • Το πέτρωμα μετατρέπεται σε ρευστή μάζα όταν έρθει σε επαφή με μεγάλες ποσότητες νερού, φαινόμενο που συνδέεται με τα έργα διάνοιξης σηράγγων του Μετρό στην περιοχή.
  • Η κυκλοφορία διακόπηκε προληπτικά σε τμήματα των οδών της περιοχής, ενώ συνεργεία του Μετρό καθάρισαν το οδόστρωμα και διαβεβαίωσαν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τους κατοίκους.
Ένα ασυνήθιστο φαινόμενο προκάλεσε την κινητοποίηση των αρχών το απόγευμα της Τετάρτης στην περιοχή της Κυψέλης, όταν ένα γκριζωπό υλικό άρχισε να αναβλύζει από την αυλή μιας εγκαταλελειμμένης κατοικίας.

Η διαρροή γέμισε τους γύρω δρόμους, ωστόσο γρήγορα διαπιστώθηκε πως πρόκειται για υγροποιημένο αθηναϊκό σχιστόλιθο, ένα υλικό απολύτως ακίνδυνο.

Ο αθηναϊκός σχιστόλιθος αποτελεί τον κυρίαρχο γεωλογικό σχηματισμό στο υπέδαφος του λεκανοπεδίου της Αττικής. Πρόκειται για ένα πέτρωμα ηλικίας περίπου 70 εκατομμυρίων ετών, το οποίο χρονολογείται στην γεωλογική περίοδο του Ανώτερου Κρητιδικού (περίπου 100,5 - 66 εκατ. έτη).

Στην ουσία συνθέτει το βασικό γεωλογικό υπόβαθρο της κεντρικής Αθήνας και περιλαμβάνει ένα μείγμα από ετερογενή θραύσματα, όπως μεταψαμμίτες και μεταϊλυόλιθους. Το συγκεκριμένο πέτρωμα έχει την ιδιότητα να μετατρέπεται σε ρευστή μάζα όταν έρθει σε άμεση επαφή με μεγάλες ποσότητες νερού.

Η εμφάνιση του υλικού στην επιφάνεια συνδέεται άμεσα με τα μεγάλα έργα υποδομής που πραγματοποιούνται αυτή την περίοδο στην πρωτεύουσα. Ο αθηναϊκός σχιστόλιθος είναι το κύριο πέτρωμα το οποίο συναντούν τα μηχανήματα διάνοιξης κατά την κατασκευή των υπόγειων σηράγγων του Μετρό της Αθήνας. Οι εργασίες για τη νέα Γραμμή 4 βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη στην ευρύτερη περιοχή, γεγονός που προκάλεσε την υγροποίηση και την άνοδο του πετρώματος στο επίπεδο του δρόμου.

Αμέσως μετά την εκδήλωση του φαινομένου διακόπηκε προληπτικά η κυκλοφορία των οχημάτων σε τμήματα των οδών Εύβοιας, Σπετσών, Στροφάδων και Σκύρου. Στο σημείο έσπευσαν εξειδικευμένα τεχνικά συνεργεία της εταιρείας του Μετρό, προκειμένου να καθαρίσουν το οδόστρωμα και να δώσουν λύση στο πρόβλημα.

Οι ειδικοί διαβεβαίωσαν πως το υλικό προέρχεται από την κατώτερη ενότητα του πετρώματος και δεν εγκυμονεί κινδύνους για τους κατοίκους της περιοχής

