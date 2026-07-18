Όταν ο σκύλος επιτίθεται: Οι υποχρεώσεις των ιδιοκτητών και οι κυρώσεις που προβλέπει η νομοθεσία

Snapshot Οι ιδιοκτήτες σκύλων οφείλουν να διασφαλίζουν την ευζωία, την καταχώριση και την υγεία των ζώων τους, καθώς και να λαμβάνουν μέτρα για την αποφυγή κινδύνων σε ανθρώπους, ζώα ή περιουσίες.

Ο νόμος απαιτεί ο σκύλος να βρίσκεται υπό άμεσο έλεγχο του ιδιοκτήτη, συνήθως με λουρί σε δημόσιους χώρους, ανεξαρτήτως χαρακτήρα του ζώου.

Σε περίπτωση επίθεσης σκύλου που προκαλεί τραυματισμό ή θάνατο, ο ιδιοκτήτης φέρει αστικές και ενδεχομένως ποινικές ευθύνες, με δυνατότητα αποζημίωσης και ποινικής διαδικασίας.

Η μη τήρηση των υποχρεώσεων κατοχής και ελέγχου των σκύλων επιφέρει διοικητικά πρόστιμα από 300 έως 3.000 ευρώ.

Η υπεύθυνη κατοχή σκύλου αποτελεί υποχρέωση για την προστασία ανθρώπων και ζώων, όπως υπενθυμίζει το πρόσφατο περιστατικό επίθεσης στα Βριλήσσια. Snapshot powered by AI

Η χθεσινή επίθεση σκύλου στα Βριλήσσια, με θύμα έναν 66χρονο άνδρα και τον σκύλο του, φέρνει ξανά στο προσκήνιο το ζήτημα των υποχρεώσεων που έχουν οι ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς και των ευθυνών που προβλέπει η νομοθεσία όταν ένα ζώο προκαλέσει τραυματισμό ή ζημιά.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής, όταν, σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, περίπου στις 7:30, μια 48χρονη έδεσε τον σκύλο της έξω από φούρνο στην οδό Κύπρου και μπήκε στο κατάστημα. Λίγα λεπτά αργότερα, την ώρα που περνούσε από το σημείο ένας 66χρονος μαζί με τον δικό του σκύλο, ο σκύλος της γυναίκας λύθηκε και επιτέθηκε.

Από την επίθεση τραυματίστηκε ο 66χρονος σε διάφορα σημεία του σώματός του, μεταξύ άλλων στο χέρι, τον μηρό, την ωμοπλάτη και το γόνατο, ενώ ο σκύλος του δέχθηκε επίσης επίθεση και τραυματίστηκε θανάσιμα. Ο άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», ενώ η ιδιοκτήτρια του σκύλου συνελήφθη για επικίνδυνη σωματική βλάβη και ζωοκτονία.

Δείτε βίντεο από το σημείο της επίθεσης του σκυλιού στον άνδρα:

Με αφορμή το περιστατικό, ο δικηγόρος και συνήγορος για τα ζώα της Ελλάδας Αλέξανδρος Κασσανδρινός εξηγεί ποιες είναι οι βασικές υποχρεώσεις των ιδιοκτητών σκύλων και τι προβλέπει η νομοθεσία.

Όπως αναφέρει, η σημαντικότερη υποχρέωση κάθε ιδιοκτήτη είναι η υπεύθυνη κατοχή του ζώου. «Ο ιδιοκτήτης οφείλει να διασφαλίζει την ευζωία του σκύλου, να τον έχει καταχωρισμένο και ηλεκτρονικά σημασμένο μέσω microchip, να τηρεί τις υποχρεώσεις υγείας του και να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε το ζώο να μην προκαλεί κινδύνους ή ζημιές σε ανθρώπους, άλλα ζώα ή περιουσίες», σημειώνει.

Δείτε βίντεο από το σημείο της επίθεσης του σκυλιού στον άνδρα:

Λουρί και έλεγχος στους δημόσιους χώρους

Ένα από τα βασικά ζητήματα που ανακύπτουν σε αντίστοιχα περιστατικά είναι η υποχρέωση χρήσης λουριού κατά τη βόλτα του σκύλου.

Ο κ. Κασσανδρινός εξηγεί ότι ο νόμος απαιτεί ο σκύλος να βρίσκεται υπό τον άμεσο έλεγχο του ιδιοκτήτη ή του υπεύθυνου συνοδού του. «Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι ο σκύλος πρέπει να μετακινείται σε δημόσιους χώρους με λουρί, εκτός από ειδικά διαμορφωμένους χώρους όπου επιτρέπεται διαφορετικά», αναφέρει.

Όπως επισημαίνει, το γεγονός ότι ένας σκύλος μπορεί να θεωρείται ήρεμος ή φιλικός δεν απαλλάσσει τον ιδιοκτήτη από τις υποχρεώσεις του. «Ο νόμος δεν κάνει διάκριση με βάση τον χαρακτήρα του σκύλου. Η υποχρέωση είναι να υπάρχει άμεσος και αποτελεσματικός έλεγχος του ζώου. Το επιχείρημα ότι “ο σκύλος μου δεν είναι επιθετικός” δεν αποτελεί δικαιολογία για τη μη τήρηση των κανόνων», υπογραμμίζει.

Ποινικές και αστικές ευθύνες μετά από επίθεση

Σε περίπτωση που ένας σκύλος τραυματίσει άνθρωπο, η ευθύνη βαραίνει κατά κανόνα τον ιδιοκτήτη ή το πρόσωπο που είχε την επιμέλεια του ζώου τη συγκεκριμένη στιγμή.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο, πέρα από την υποχρέωση αποζημίωσης του θύματος, μπορεί να υπάρξει και ποινική ευθύνη. «Εφόσον διαπιστωθεί αμέλεια ή παραβίαση των υποχρεώσεων που επιβάλλει ο νόμος, μπορεί να κινηθεί και ποινική διαδικασία», εξηγεί.

Αντίστοιχα, όταν ένας σκύλος τραυματίσει ή σκοτώσει άλλο ζώο, ο ιδιοκτήτης του μπορεί να κληθεί να αποζημιώσει τον ιδιοκτήτη του ζώου που υπέστη τη ζημιά. Παράλληλα, ανάλογα με τις συνθήκες του περιστατικού και τον βαθμό αμέλειας, είναι πιθανό να επιβληθούν διοικητικές ή και ποινικές κυρώσεις.

Πρόστιμα για παραβάσεις των ιδιοκτητών

Η νομοθεσία προβλέπει διοικητικά πρόστιμα για παραβάσεις που αφορούν την κατοχή και τον έλεγχο των ζώων συντροφιάς. Όπως αναφέρει ο κ. Κασσανδρινός, αυτά μπορεί να αφορούν, μεταξύ άλλων, τη μη ηλεκτρονική σήμανση και καταγραφή του ζώου, τη μη τήρηση υποχρεώσεων υγείας, την εγκατάλειψη ή τη μη λήψη μέτρων ώστε το ζώο να μην δημιουργεί κινδύνους σε δημόσιους χώρους.

«Τα πρόστιμα διαφέρουν ανάλογα με την παράβαση και μπορούν να είναι ιδιαίτερα υψηλά. Συγκεκριμένα, κυμαίνονται από 300 έως και 3.000 ευρώ», αναφέρει.

Το περιστατικό στα Βριλήσσια, σύμφωνα με τον ίδιο, υπενθυμίζει ότι η κατοχή ενός σκύλου δεν αποτελεί μόνο δικαίωμα αλλά και ευθύνη. Η πρόληψη, ο σωστός χειρισμός του ζώου και η τήρηση των κανόνων ασφαλείας αποτελούν βασικές υποχρεώσεις κάθε ιδιοκτήτη, ώστε να προστατεύονται τόσο οι άνθρωποι όσο και τα ίδια τα ζώα.

Αλέξανδρος Κασσανδρινός Δικηγόρος – Συνήγορος για τα ζώα (Dog’s Voice)

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