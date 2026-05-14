Καιρός: Ατμοσφαιρική διαταραχή με αξιόλογα φαινόμενα προς το τέλος της άλλης εβδομάδας

Οι καιρικές συνθήκες θα είναι καθαρά ανοιξιάτικες μέχρι ενδεχομένως και τα τέλη του μήνα, με τον υδράργυρο να διατηρείται μέσα στα φυσιολογικά επίπεδα για τα δεδομένα της εποχής, εκτιμάει το Weather Phenomena, αναλύοντας τον καιρό του υπολοίπου Μαϊου οδεύοντας προς το καλοκαίρι.

Σύμφωνα με το Weather Phenomena:

Ο παράγοντας που θα συμβάλλει ώστε οι θερμές αέριες μάζες απο την Βόρεια Αφρική να μην επισκεφθούν εύκολα την χώρα μας το επόμενο διάστημα!

Κι αυτό οφείλεται φυσικά στην διάταξη της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας στην Ευρώπη, όπως βλέπουμε και στους παρακάτω μετεωρολογικούς χάρτες, που θα ευνοήσει σημαντικά στο γεγονός ώστε να επικρατήσουν πιο ευχάριστες συνθήκες θερμοκρασιακά στην Ελλάδα, ενώ θα συμβάλλει και στην εκδήλωση βροχοπτώσεων τις θερμές ώρες της ημέρας, κυρίως στον ηπειρωτικό κορμό της χώρας.

Με πιο απλά λόγια, οι καιρικές συνθήκες θα είναι καθαρά ανοιξιάτικες μέχρι ενδεχομένως και τα τέλη του μήνα, με τον υδράργυρο να διατηρείται μέσα στα φυσιολογικά επίπεδα για τα δεδομένα της εποχής, ενώ παραμένουν μέχρι στιγμής σταθερές οι ενδείξεις στα προγνωστικά μοντέλα μαθηματικής ανάλυσης καιρού για τον πιθανό σχηματισμό μίας πιο οργανωμένης ατμοσφαιρικής διαταραχής που θα προκαλέσει αξιόλογα φαινόμενα στο σύνολο της χώρας, προς το τέλος της επόμενης εβδομάδας, το οποίο και παρακολουθούμε καθημερινά.

