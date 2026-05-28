Κρίστοφερ Λανίβ: Ο σκληροπυρηνικός στρατηγός που προορίζεται για αρχηγός του Στρατού των ΗΠΑ

Snapshot Ο στρατηγός Κρίστοφερ Λανίβ αναμένεται να διοριστεί ως αρχηγός του αμερικανικού επιτελείου Στρατού, με την τελική έγκριση να εκκρεμεί από τον πρόεδρο Τραμπ.

Ο Λανίβ είναι γνωστός για την αυστηρή πειθαρχία και την επαναφορά παραδοσιακών στρατιωτικών αξιών, παρά την αρχική αποδοκιμασία από στρατιώτες της 82ης Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας.

Είναι λιγότερο έμπειρος από τους περισσότερους προκατόχους του, καθώς υπηρετεί ως στρατηγός τεσσάρων αστέρων μόνο από τον Φεβρουάριο του 2024.

Ο διορισμός του Λανίβ προκαλεί ερωτήματα από βουλευτές, που θα εκφράσουν ανησυχίες για θέματα όπως η απομάκρυνση προηγούμενων αρχηγών και οι μειώσεις στρατευμάτων στην Ευρώπη.

Η άνοδος του Λανίβ υποστηρίζεται από τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, παρά τις αντιπαραθέσεις και αμφιβολίες για τον ρόλο του κατά τα γεγονότα της 6ης Ιανουαρίου 2021.

Δύο χρόνια πριν ο στρατηγός Κρίστοφερ Λανίβ βρεθεί στον στενό κύκλο του υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, ήταν διοικητής μεραρχίας γνωστός για την αυστηρή εφαρμογή των κανόνων, την απαγόρευση των κινητών τηλεφώνων κατά τη διάρκεια της σωματικής άσκησης και την επιμονή των στρατιωτών να χρησιμοποιούν μόνο στρατιωτικό εξοπλισμό. Ο αυστηρός Λανίβ δεν ήταν αγαπητός στους απλούς στρατιώτες της 82ης Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας και πολλοί τον αποδοκίμασαν όταν εμφανίστηκε στις εκδηλώσεις της All-American Week κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους του ως διοικητής, σύμφωνα με νυν και πρώην μέλη της μονάδας.

Αλλά η έμφασή του στην πειθαρχία -όπως και μια τυχαία συνάντηση αργότερα με τον πρόεδρο Τραμπ- τον οδήγησαν στην κορυφή της ιεραρχίας, καθώς ετοιμάζεται να γίνει αυτή την εβδομάδα ο πιο υψηλόβαθμος αξιωματικός υπεύθυνος για την εκπαίδευση και τον εξοπλισμό του Στρατού Ξηράς. Ο Τραμπ φυσικά θα μπορούσε να αλλάξει γνώμη, τονίζουν Αμερικανοί αξιωματούχοι στη WSJ.

«Αυτό που έκανε και θαύμασα, ήταν ότι επανέφερε την 82η Μοίρα -η οποία είχε ξεφύγει λίγο- στην παραδοσιακή εκπαίδευση και στις παραδοσιακές αξίες», δήλωσε ο απόστρατος Αντιστράτηγος Κιθ Κέλογκ , πρώην διοικητής της 82ης Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας, ο οποίος πρότεινε τον Λανίβ πριν από τη δεύτερη θητεία του Τραμπ για μια κορυφαία θέση στο Πεντάγωνο, συμβουλεύοντας την Χέγκσεθ.

Ο Λανίβ, τον οποίο οι συνάδελφοί του περιγράφουν ως φιλόδοξο αλλά και μετριόφρονα, θα μπορούσε να αντιμετωπίσει δύσκολες ερωτήσεις από τους βουλευτές που θα κληθούν να επικυρώσουν την υποψηφιότητά του για την κορυφαία θέση του Στρατού. Ορισμένοι Ρεπουμπλικανοί έχουν δηλώσει κατ' ιδίαν πως δεν είναι σίγουροι ότι είναι ο κατάλληλος για τη θέση, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν τις εσωτερικές συζητήσεις.

Είναι λιγότερο έμπειρος από τους περισσότερους προκατόχους του: Είναι στρατηγός τεσσάρων αστέρων μόνο για τρεις μήνες, από τις 6 Φεβρουαρίου, όταν και επιβεβαιώθηκε ως υπαρχηγός του Στρατού. Οι περισσότεροι αρχηγοί υπηρετούν τουλάχιστον 18 μήνες σε ρόλο τεσσάρων αστέρων πριν αναλάβουν την κορυφαία θέση.

Οι βουλευτές αναμένεται επίσης να χρησιμοποιήσουν τον διορισμό του για να εκφράσουν ανησυχίες σχετικά με άλλα ζητήματα, συμπεριλαμβανομένης της απόφασης του Χέγκσεθ να απολύσει τον πιο πρόσφατο αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού, στρατηγό Ράντι Τζορτζ, καθώς και τις μειώσεις στα επίπεδα των στρατευμάτων στην Ευρώπη.

Σε δήλωσή του, ο Χέγκσεθ είπε ότι ο Λανίβ έχει την «πλήρη υποστήριξή» του, απορρίπτοντας τους επικριτές ως «ανθρώπους εκτός επαφής που έχουν περάσει χρόνια υπονομεύοντας τον στρατό μας με woke πολιτικές και ατελείωτους πολέμους».

Η σκιά της 6ης Ιανουαρίου

Σε αντίθεση με πολλούς υψηλόβαθμους αξιωματικούς του Στρατού, ο Λανίβ δεν φοίτησε στη Στρατιωτική Ακαδημία των ΗΠΑ στο West Point. Αντ' αυτού, έλαβε την ιδιότητά του ως αξιωματικός πεζικού μέσω του Σώματος Εκπαίδευσης Εφέδρων Αξιωματικών του Στρατού στο Πανεπιστήμιο της Αριζόνα το 1990. Υπηρέτησε σε πολλαπλές θητείες στο Αφγανιστάν και το Ιράκ, καθώς και στο Πεντάγωνο, όπου ως λοχαγός ήταν βοηθός του Kέλογκ τότε αξιωματικού δύο αστέρων.

«Ήταν πολύ καλός σε αυτό που έκανε, πολύ εργατικός, πολύ έξυπνος, ήταν πρόθυμος, όπως λένε, ο όρος είναι «να λέει την αλήθεια στην εξουσία»», είπε ο Κέλογκ. Αλλά η άνοδος του δεν έγινε χωρίς αντιπαραθέσεις. Το 2021, υπηρετούσε ως στρατηγός με ένα αστέρι στο επιτελείο του Στρατού όταν μια ομάδα διαδηλωτών υπέρ του Τραμπ εισέβαλε στο Καπιτώλιο. Ως διευθυντής επιχειρήσεων, ετοιμότητας και κινητοποίησης του Στρατού, ήταν ο σύνδεσμος μεταξύ του Στρατού και της Εθνοφρουράς, σύμφωνα με νυν και πρώην αξιωματούχους.

Ο γενικός επιθεωρητής του Υπουργείου Άμυνας δεν διαπίστωσε καμία παράβαση από αξιωματούχους του τμήματος ή του Στρατού. Η εποπτική αρχή έκρινε ότι οι ενέργειες που έλαβε το Υπουργείο Άμυνας σε απάντηση στις ταραχές της 6ης Ιανουαρίου ήταν «εύλογες υπό το πρίσμα των συνθηκών που επικρατούσαν εκείνη την ημέρα».

Αλλά λιγότερο από ένα μήνα αργότερα, ένα υπόμνημα 36 σελίδων από έναν δικηγόρο της Εθνοφρουράς της Περιφέρειας της Κολούμπια εκείνη την εποχή ισχυριζόταν ότι κορυφαίοι αξιωματούχοι, συμπεριλαμβανομένου του Λανίβ κάλυψαν μια ωριαία καθυστέρηση στην αντίδραση του Στρατού στις ταραχές. Το υπόμνημα, του Συνταγματάρχη Ερλ Μάθιους , ο οποίος είναι τώρα γενικός σύμβουλος του Πενταγώνου υπό τον Χέγκσεθ, επέμενε ότι ο Λανίβ και ο Αντιστράτηγος Γουόλτερ Πάιατ , διευθυντής του Επιτελείου του Στρατού, είπαν ψέματα.

«Οι Πάιατ και Λανίβ άλλαξαν κυριολεκτικά γεγονότα και αναμνήσεις εν μία νυκτί. Το τελικό προϊόν, ένα αναθεωρητικό φυλλάδιο αντάξιο του καλύτερου σταλινικού ή βορειοκορεάτη προπαγανδιστή, ήταν πολύ κοντά», έγραψε ο Mάθιους

Πιστός στους κανόνες

Αργότερα, ως διοικητής της 82ης Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας, ο Λανίβ απέκτησε τη φήμη του σχολαστικού πολίτη με κανόνες που πολλά από τα στρατεύματά του θεωρούσαν παλιομοδίτικους, συμπεριλαμβανομένων των περιορισμών στον εξοπλισμό και της απαγόρευσης κινητών τηλεφώνων κατά τη διάρκεια της πρωινής σωματικής άσκησης.

Κατά τη διάρκεια των ετήσιων εορτασμών της μονάδας κατά την All-American Week, ο Λανίβ απαγόρευσε επίσης τη μακροχρόνια παράδοση των βετεράνων να πετάνε κουτάκια μπύρας στους στρατιώτες που έτρεχαν σε σχηματισμό και διέταξε τις μονάδες της στρατιωτικής αστυνομίας κατά μήκος της διαδρομής να κάνουν περιπολίες για αλκοόλ. Θεώρησε την πρακτική ως ζήτημα ασφάλειας, σύμφωνα με αξιωματούχους του Στρατού.

«Κεντρικό κάστινγκ»

Ο Λανίβ δεν υπηρέτησε ολόκληρη τη διετή θητεία του ως διοικητής της 82ης Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας. Προήχθη νωρίς και μετακινήθηκε στη Νότια Κορέα για να διοικήσει την Όγδοη Στρατιά τον Ιανουάριο του 2025. Εκεί, έλαβε μια αποστολή που θα άλλαζε την πορεία της καριέρας του: Το Πεντάγωνο έψαχνε για μια μονάδα στο εξωτερικό για να πραγματοποιήσει μια βιντεοκλήση για τον χορό της ορκωμοσίας της δεύτερης θητείας του Τραμπ και είχε καταλήξει στη δική του.

Η εμφάνιση του Λανίβ πλαισιωμένου από δεκάδες στρατιώτες, εντυπωσίασε τον αρχιστράτηγο. «Καλώς ήρθατε πίσω, κύριε Πρόεδρε», είπε ο Λανίβ, απαγγέλλοντας ένα σενάριο που είχε ελεγχθεί πριν από την εκδήλωση, σύμφωνα με αξιωματούχους του Αμερικανικού Στρατού. «Είναι αυτός ο άνθρωπος κεντρικός στο κάστινγκ ή όχι;» ρώτησε ο Τραμπ το πλήθος στην αίθουσα χορού.

Ο Λανίβ ήταν ήδη υποψήφιος για να αναλάβει τα καθήκοντα του ανώτερου στρατιωτικού βοηθού του Χέγκσεθ, σύμφωνα με τον Κέλογκ, ο οποίος είπε ότι συνέστησε στον νέο υπουργό Άμυνας να πάρει συνέντευξη από τον Λανίβ πριν από την ορκωμοσία.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Χέγκσεθ εντυπωσιάστηκε από το ιστορικό του Λανίβ και την ευθυγράμμισή του με τα σχέδια του επικεφαλής του Πενταγώνου για τον στρατό, σύμφωνα με νυν και πρώην αξιωματούχους που γνωρίζουν τον τρόπο σκέψης του. Η δυνατή του απόδοση στη συνέντευξη και το γεγονός ότι ο πρόεδρος είχε επαινέσει την εμφάνισή του στο βίντεο, έδωσαν στον Λανίβ το πλεονέκτημα, ανέφεραν οι πηγές.

Ο Λανίβ αργότερα έγινε αγαπητός στον Χέγκσεθ για την εργασιακή του ηθική, την άμεση προσέγγισή του στα προβλήματα και την ικανότητά του να παρέχει μια έμπειρη στρατιωτική οπτική, σύμφωνα με αξιωματούχους. Από τότε που ανέλαβε επικεφαλής του Πενταγώνου πέρυσι, ο Χέγκσεθ έχει απολύσει ή έχει παραγκωνίσει τουλάχιστον οκτώ ανώτερους στρατηγούς του Στρατού.

Ο Λανίβ ωφελήθηκε ιδιαίτερα από αυτές τις αλλαγές, καθώς ορισμένοι από αυτούς που εκδιώχθηκαν άνοιξαν τον δρόμο για την άνοδό του. «Ο Στρατηγός ΛαΝέβ είναι ακριβώς το είδος του ηγέτη που χρειάζεται ο Στρατός των ΗΠΑ αυτή τη στιγμή. Είναι αποφασιστικός, επικεντρώνεται στην ενίσχυση του Στρατού μας και δεν ενδιαφέρεται να παίζει πολιτικά παιχνίδια στην Ουάσινγκτον. Είναι ένας Στρατηγός που επιστρέφει στα βασικά, χωρίς πολιτική, χωρίς ανοησίες - ακριβώς αυτό που περιμένει ο Πρόεδρος Τραμπ», δήλωσε ο Χέγκσεθ.

