Τραγωδία στα Καλάβρυτα: 75χρονος υπέκυψε στα τραύματά του μέσα στο ασθενοφόρο

Snapshot Ένας 75χρονος άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά και εγκλωβίστηκε ανάμεσα σε αγτικό όχημα και τοιχίο στους Κάτω Λουσούς Καλαβρύτων.

Ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε αρχικά στο τοπικό νοσοκομείο και στη συνέχεια σε κατεπείγουσα διακομιδή στο Γενικό Νοσοκομείο Αιγίου λόγω σοβαρού τραύματος στο θώρακα και εσωτερικής αιμορραγίας.

Κατά τη διάρκεια της διακομιδής, η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε και υπέκυψε στα τραύματά του μέσα στο ασθενοφόρο.

Οι αρμόδιες προανακριτικές αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες και τα αίτια του δυστυχήματος. Snapshot powered by AI

Ένας 75χρονος άνδρας έχασε τραγικά τη ζωή του το μεσημέρι της Πέμπτης στους Κάτω Λουσούς Καλαβρύτων, σε δυστύχημα που σημειώθηκε με εμπλοκή αγροτικού οχήματος.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, ο ηλικιωμένος εγκλωβίστηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες ανάμεσα στο όχημα και σε τοιχίο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Στην περιοχή έσπευσε αμέσως ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Καλαβρύτων, το οποίο τον παρέλαβε και τον μετέφερε αρχικά στο τοπικό νοσοκομείο. Παρά το γεγονός ότι ο 75χρονος διατηρούσε τις αισθήσεις του κατά τη μεταφορά, έφερε σοβαρότατο τραύμα στο θώρακα και παρουσίαζε ενδείξεις εσωτερικής αιμορραγίας.

Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του, οι θεράποντες ιατροί αποφάσισαν την κατεπείγουσα διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο Αιγίου. Ωστόσο, σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε το pelop.gr, η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε ραγδαία καθ' οδόν και, παρά τις επίμονες προσπάθειες των διασωστών του ΕΚΑΒ να τον κρατήσουν στη ζωή, ο άτυχος άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του μέσα στο ασθενοφόρο.

Τις ακριβείς συνθήκες και τα αίτια του τραγικού συμβάντος διερευνούν οι αρμόδιες προανακριτικές αρχές.

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