Τσεχία: Συνετρίβη στρατιωτικό ελικόπτερο με πέντε επιβαίνοντες - Ένας νεκρός και ένας αγνοούμενος

Snapshot Στρατιωτικό ελικόπτερο της Τσεχίας με πέντε επιβαίνοντες συνετρίβη στη βάση Ναμέστ ναντ Όσλαβου, 180 χλμ. νοτιοανατολικά της Πράγας.

Ένας από τους επιβαίνοντες εντοπίστηκε νεκρός, τρεις τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ ένας αγνοείται.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται στο σημείο για έρευνα και διάσωση.

Δεν έχουν δημοσιευτεί ακόμη πληροφορίες για τις συνθήκες της συντριβής.

Το ελικόπτερο ήταν τύπου UH-1Y Venom, κατασκευασμένο από την Bell Textron με δύο κινητήρες General Electric. Snapshot powered by AI

Στρατιωτικό ελικόπτερο της Τσεχίας με πέντε επιβαίνοντες συνετρίβη σήμερα Πέμπτη 23/7.

Όπως ανακοίνωσε ο τσέχικος στρατός στο Χ, το ελικόπτερο έπεσε στη στρατιωτική βάση Ναμέστ ναντ Όσλαβου, 180 χλμ. νοτιοανατολικά της Πράγας.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται στο σημείο προκειμένου να αναζητήσουν τους στρατιώτες, εκ των οποίων ένας εντοπίστηκε νεκρός.

Τρεις ακόμη έχουν εντοπιστεί τραυματισμένοι, αλλά ζωντανοί και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Ένα άτομο αναζητείται ακόμη.

Ο τσεχικός στρατός δεν έχει ακόμη δημοσιεύσει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες της συντριβής.

Το UH-1Y Venom είναι πολυχρηστικό ελικόπτερο που κατασκευάζεται από την Bell Textron και τροφοδοτείται από δύο κινητήρες T700-GE-401C της General Electric.

Η ανακοίνωση του υπουργού Άμυνας

«Το σημερινό ατύχημα του στρατιωτικού ελικοπτέρου Venom στην 22η βάση στο Νάμεστ ναντ Οσλάβου είναι μια τεράστια τραγωδία που μας έχει επηρεάσει βαθιά όλους», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας, Γιαρομίρ Ζούνα, προσθέτοντας ότι οι μονάδες του IZS και μια ερευνητική επιτροπή εργάζονται στο σημείο για να διευκρινίσουν τις ακριβείς συνθήκες του συμβάντος.

«Αυτή τη στιγμή, θέλω να εκφράσω τα θερμά μου συλλυπητήρια στις οικογένειες, τα αγαπημένα πρόσωπα και τους συναδέλφους αυτών των στρατιωτών. Σκέφτομαι όλα τα μέλη του πληρώματος και εύχομαι στους τραυματίες πολλή δύναμη και ταχεία ανάρρωση. Ευχαριστώ όλους τους επαγγελματίες υγείας και τους διασώστες για την αφοσίωσή τους», πρόσθεσε ο Ζούνα σε ανακοίνωσή του.

Vyjádření ministra obrany Jaromíra Zůny:

"Dnešní nehoda armádního vrtulníku Venom na 22. základně v Náměšti nad Oslavou je obrovskou tragédií, která nás všechny hluboce zasáhla.

V tuto chvíli chci vyjádřit svou nejhlubší soustrast rodině oběti, blízkým i kolegům zraněných vojáků.… — Ministerstvo obrany (@ObranaTweetuje) July 23, 2026

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