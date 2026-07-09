Τσεχία: Σεισμός 5,5 Ρίχτερ νοτιοδυτικά της Πράγας

Snapshot Σεισμός μεγέθους 5,5 Ρίχτερ σημειώθηκε κοντά στην πόλη Πίλσεν, νοτιοδυτικά της Πράγας.

Το επίκεντρο του σεισμού βρισκόταν σε βάθος 10 χιλιομέτρων.

Ο σεισμός καταγράφηκε στις 18:00 τοπική ώρα (19:00 ώρα Ελλάδας).

Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή υλικές ζημιές μέχρι στιγμής.

Οι αρχές δεν έχουν ακόμη δώσει πληροφορίες για τις επιπτώσεις του σεισμού. Snapshot powered by AI

Ισχυρός σεισμός 5,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 18:00 (19:00 ώρα Ελλάδας), κοντά στην πόλη Πίλσεν, νοτιοδυτικά της Πράγας, σύμφωνα με το γερμανικό ερευνητικό κέντρο για τις Γεωεπιστήμες, GFZ.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται σε βάθος 10 χλμ.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τις επιπτώσεις του σεισμού, ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή υλικές ζημιές.

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