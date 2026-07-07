ΝΑΤΟ: Γιατι μια χώρα έστειλε δύο ξεχωριστές αντιπροσωπείες στη Σύνοδο

Η προσγείωση δύο ξεχωριστών κυβερνητικών αεροσκαφών από την ίδια χώρα μέσα σε διάστημα μικρότερο της μίας ώρας στο αεροδρόμιο Εσένμπογκα της Άγκυρας προκάλεσε έντονη αμηχανία στους διπλωματικούς κύκλους. Τα δύο... κυβερνητικά αεροσκάφη είχαν ως αφετηρία την Τσεχία, η οποία απέστειλε δύο διαφορετικές αντιπροσωπείες στην Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία.

Πρώτος έφτασε ο Τσέχος Πρωθυπουργός Αντρέι Μπάμπις, τον οποίο υποδέχθηκε ο Τούρκος Υπουργός Εμπορίου Ομέρ Μπολάτ. Λίγο αργότερα, το δεύτερο αεροπλάνο μετέφερε τον Πρόεδρο Πετρ Πάβελ, τον οποίο υποδέχθηκε ο Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού Μεχμέτ Νούρι Ερσόι. Η Πράγα απέφυγε να δώσει οποιαδήποτε εξήγηση για τον λόγο που οι δύο κορυφαίοι αξιωματούχοι δεν ταξίδεψαν μαζί, παρόλο που ξεκίνησαν από το ίδιο αεροδρόμιο της τσεχικής πρωτεύουσας.

Η δικαστική κόντρα

Η πρωτοφανής αυτή κατάσταση οφείλεται στην έντονη προσωπική και πολιτική εχθρότητα ανάμεσα στους δύο άνδρες, η οποία κλιμακωνόταν εδώ και μήνες με φόντο τη συγκεκριμένη σύνοδο κορυφής. Αν και παραδοσιακά οι τσεχικές αποστολές στο ΝΑΤΟ περιλαμβάνουν τόσο τον πρωθυπουργό ως επικεφαλής της κυβέρνησης όσο και τον πρόεδρο ως αρχηγό του κράτους, ο Μπάμπις είχε απαγορεύσει τον περασμένο μήνα στον Πάβελ να συμμετάσχει. Όμως, ο Πρόεδρος δεν υποχώρησε. Προσέφυγε αμέσως στο Συνταγματικό Δικαστήριο της Τσεχίας, το οποίο εξέδωσε ασφαλιστικά μέτρα και ανάγκασε τον Πρωθυπουργό να επιτρέψει τη μετάβασή του στην Άγκυρα.

Οι πραγματικές αιτίες της σύγκρουσης

Επισήμως, ο Μπάμπις υποστήριξε ότι χρειαζόταν περισσότερο πολιτικό χώρο για να διαπραγματευτεί και να εξηγήσει στους συμμάχους γιατί η Τσεχία αποτελεί μία από τις μόλις τρεις χώρες του ΝΑΤΟ που δεν πιάνουν τους τρέχοντες στόχους για τις αμυντικές δαπάνες. Η αλήθεια είναι όμως ότι οι δύο άνδρες συγκρούονται για μια σειρά από βαθύτερα ζητήματα, όπως η απόφαση της κυβέρνησης να μειώσει τον προϋπολογισμό για την άμυνα, αλλά και η άρνηση του Πάβελ να διορίσει έναν αμφιλεγόμενο, αντισυστημικό δεξιό πολιτικό στην κυβέρνηση Μπάμπις.

Σύμφωνα με αναλυτές, η προσπάθεια του Πρωθυπουργού να αποκλείσει τον Πρόεδρο ήταν ένα ξεκάθαρο χτύπημα σε ένα πεδίο όπου ο Πάβελ θεωρείται κυρίαρχος. Ο Πετρ Πάβελ είναι απόστρατος στρατηγός και έχει υπηρετήσει στο παρελθόν ως πρόεδρος της Στρατιωτικής Επιτροπής του ΝΑΤΟ, καταλαμβάνοντας μία από τις ανώτατες θέσεις στην ιεραρχία της Συμμαχίας, γεγονός που κάνει τη δημόσια αντιπαράθεσή τους ακόμη πιο έντονη.