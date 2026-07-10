Τσεχία: Βίντεο δείχνει την στιγμή της κατάρρευσης εργοστασίου

Η φωτιά ξέσπασε στον ένατο όροφο του κτιρίου

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Τσεχία: Βίντεο δείχνει την στιγμή της κατάρρευσης εργοστασίου
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ένα βίντεοτέγραψε την κατάρρευση του ιστορικού εργοστασίου υποδημάτων Bata στη Ζλίν της Τσεχίας μετά από μεγάλη πυρκαγιά.
  • Η πυρκαγιά ξέσπασε στον ένατο όροφο του κτιρίου τα ξημερώματα της Πέμπτης και οι εργαζόμενοι εκκενώθηκαν χωρίς τραυματισμούς.
  • Ο ιδρυτής της Vasky, Βάτσλαβ Στάνεκ, δήλωσε πως η εταιρεία αντιμετωπίζει τη σκληρότερη δοκιμασία της ιστορίας της λόγω της καταστροφής.
  • Η πυρκαγιά κατέστρεψε περίπου 70.000 ζευγάρια παπουτσιών και προκάλεσε ζημιές ύψους περίπου 7 εκατομμυρίων δολαρίων.
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Σε βίντεο έχει καταγραφεί η στιγμή της κατάρρευσης του ιστορικού εργοστασίου υποδημάτων Bata στην πόλη Ζλίν της Τσεχίας, μετά από μια τεράστια πυρκαγιά

Η φωτιά ξέσπασε στον ένατο όροφο του κτιρίου τα ξημερώματα της Πέμπτης. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, οι εργαζόμενοι εκκενώθηκαν και δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Υπολογίζεται ότι η πυρκαγιά κατέστρεψε περίπου 70.000 ζευγάρια παπουτσιών και η ζημιά ανέρχεται σε περίπου 7 εκατ. δολάρια. «Έχουμε χάσει σχεδόν τα πάντα και αντιμετωπίζουμε τη σκληρότερη δοκιμασία στην ιστορία της Vasky. Πονάει», δήλωσε ο ιδρυτής της Vasky, που κατασκευάζει τα υποδήματα Bata, Βάτσλαβ Στάνεκ.

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