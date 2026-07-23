Πιερία: Νεκρός 83χρονος που κολυμπούσε στην παραλία του Νέου Παντελεήμονα

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ένας 83χρονος άνδρας το απόγευμα της Τετάρτης 23 Ιουλίου, από την παραλία του Νέου Παντελεήμονα Πιερίας.

Η Λιμενική Αρχή του Πλαταμώνα ενημερώθηκε για το περιστατικό. Στον 83χρονο παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από ναυαγοσώστη της παραλίας και στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Λιτοχώρου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Από το Δ’ Λιμενικό Τμήμα Πλαταμώνα του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.