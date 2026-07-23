Τήνος: Με λαμπρότητα ο εορτασμός της Αγίας Πελαγίας – Η λιτανεία της Εικόνας

Με ιδιαίτερη κατάνυξη και παρουσία πλήθους πιστών από την Ελλάδα και το εξωτερικό πραγματοποιούνται στην Τήνο οι εορταστικές εκδηλώσεις για την Αγία Πελαγία, στη Μονή Κεχροβουνίου.

Στο επίκεντρο βρέθηκε η λιτανευτική πομπή της Ιεράς Εικόνας της Ευαγγελιστρίας, η οποία μεταφέρθηκε από την πόλη της Τήνου προς την Ιερά Μονή Κεχροβουνίου.

Στο πλαίσιο του εορτασμού πραγματοποιείται το απόγευμα της Πέμπτης μεγάλη λιτανευτική πομπή της Ιεράς Εικόνας της Ευαγγελιστρίας, η οποία ξεκίνησε από το Μοναστήρι Κεχροβουνίου στον Αρνάδο και κατευθύνεται πεζή προς τη χώρα και τον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας. Πριν φτάσει στον πανίερο ναό Ευαγγελίστριας, θα γίνει υποδοχή της εικόνας στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής, στην είσοδο της χώρας.

Η Ιερά Εικόνα μεταφέρθηκε το πρωί με αυτοκινητοπομπή στην Ιερά Μονή Κεχροβουνίου, όπου πραγματοποιήθηκε τρισαρχιερατική Θεία Λειτουργία στην Ιερά Μονή Κεχροβουνίου, όπου προεξήρχε ο Μητροπολίτης Δράμας κ. Δωρόθεος, ενώ συλλειτούργησαν ο Μητροπολίτης Κορίνθου κ. Παύλος και ο Μητροπολίτης Σύρου και Τήνου κ. Δωρόθεος Β΄.

Στην Ιερά Ακολουθία συμμετείχαν πολλοί ιερείς και διάκονοι από ολόκληρη την Ελλάδα, καθώς και εκπρόσωποι της πολιτικής, στρατιωτικής και τοπικής αυτοδιοίκησης.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο Μητροπολίτης Δράμας κ. Δωρόθεος αναφέρθηκε στη βαθιά σχέση του Ορθόδοξου ελληνικού λαού με την Παναγία, υπογραμμίζοντας τη σημασία της πίστης, της προσευχής και της καθαρής πρόθεσης όσων αναζητούν την ευλογία και τη δύναμή Της.

Ο Σεβασμιώτατος έφερε χαρακτηριστικά ιστορικά παραδείγματα, τονίζοντας τον διαχρονικό ρόλο της Παναγίας στη ζωή των πιστών.

Πριν από την ολοκλήρωση της Θείας Λειτουργίας, ο Μητροπολίτης Σύρου και Τήνου κ. Δωρόθεος Β΄ ευχαρίστησε όλους όσοι συμμετείχαν στις εκδηλώσεις και απηύθυνε μήνυμα προς τους νέους που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις.

Συνεχάρη τα παιδιά που πέτυχαν τον στόχο τους, ενώ κάλεσε όσους δεν κατάφεραν να εισαχθούν στις σχολές επιλογής τους να μην απογοητευτούν, αλλά να συνεχίσουν την προσπάθεια ή να αναζητήσουν νέες διαδρομές στη ζωή τους.

Μεταξύ των παρευρισκομένων ήταν η πρώην πρωθυπουργός κ. Θάνου, οι βουλευτές Φίλιππος Φόρτωμας, Αικατερίνη Μονογιού και Μάρκος Καφούρος, ο Αντιναύαρχος Α΄ Υπαρχηγός του Λιμενικού Σώματος Φώτιος Κιάμος, η Αντιπεριφερειάρχης Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας και Έπαρχος Τήνου, ο Δήμαρχος Τήνου, εκπρόσωποι των δικαστικών και σωμάτων ασφαλείας αρχών, καθώς και μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του Πανελλήνιου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας Τήνου.

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