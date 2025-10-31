Φοινικούντα: Εξώδικο του ανιψιού του 68χρονου προς συγγενείς για την κηδεία και την ταφή

Συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών για την πλήρη εξιχνίαση της διπλής ανθρωποκτονίας στο κάμπινγκ της περιοχής

Newsbomb

Φοινικούντα: Εξώδικο του ανιψιού του 68χρονου προς συγγενείς για την κηδεία και την ταφή
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με εξώδικη δήλωση – γνωστοποίηση προς συγγενείς που απέστειλε ο ανιψιός του 68χρονου, συνεχίζεται το «θρίλερ» στη Φοινικούντα. Ο ανιψιός του 68χρονου ιδιοκτήτη κάμπινγκ, που έχασε τη ζωή του μαζί με τον 61χρονο επιστάτη, στη διπλή δολοφονία της 5ης Οκτωβρίου απέστειλε εξώδικο για την κηδεία και την ταφή του 68χρονου.

Εκεί αναφέρεται ότι, βάσει συμβολαιογραφικής πράξης, έχει οριστεί από τον εκλιπόντα ως διαχειριστής της τελευταίας του βούλησης, η οποία αφορά στην τέλεση της κηδείας και την ταφή της τέφρας του. Η διαδικασία της αποσποράς έχει ήδη ολοκληρωθεί και η τέφρα έχει τοποθετηθεί σε ειδικό δοχείο, αναφέρει το εξώδικο, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Η τελετή, σύμφωνα με την ίδια γνωστοποίηση, προγραμματίζεται για σήμερα Παρασκευή, στην τελευταία κατοικία του θανόντος, στην περιοχή «Στάδιον» της Φοινικούντας.

Ο ανιψιός διευκρινίζει ότι η παρουσία του στο σημείο δεν έχει καμία αντιπαραθετική πρόθεση, αλλά αφορά αποκλειστικά στην εκτέλεση της επιθυμίας του θείου του, με σεβασμό στη μνήμη του. Παράλληλα, αναφέρει ότι έχουν ενημερωθεί οι αρμόδιες αρχές και ο τοπικός ιερέας, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας.

Ποια στοιχεία οδηγούν στο τέλος του θρίλερ της διπλής δολοφονίας

Κοντά στην ολοκλήρωση είναι πλέον - 25 μέρες μετά - η αστυνομική αλλά και δικαστική έρευνα για το «θρίλερ της Φοινικούντας» με τη δολοφονία του 68χρονου ιδιοκτήτη κάμπινγκ και του 50χρονου επιστάτη και φίλου του, με δράστες δύο 22χρονους φίλους από την Καλλιθέα που στόχευαν, όπως υποστήριξαν, την αρπαγή χρημάτων από το πρώτο θύμα τους.

Υψηλόβαθμα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. εκτιμούν ότι παραμένουν 4 - 5 κενά στους ισχυρισμούς των δύο νεαρών για τον τρόπο δράσης τους και εάν το κίνητρό τους ήταν τελικά η ληστεία. Οι ίδιοι, σύμφωνα με Τα Νέα, συμπληρώνουν ότι ακόμη δεν έχουν αναδειχθεί απολύτως σαφή στοιχεία για τυχόν εμπλοκή άλλων προσώπων ή και για «ηθική αυτουργία» συγγενών του 68χρονου με στόχο περιουσιακά στοιχεία του.

Επισημαίνουν μάλιστα ότι «το τελευταίο αυτό σενάριο πράγματι στηρίζεται από ορισμένες σαφείς ενδείξεις και επιλογές των δραστών, υπάρχουν όμως και άλλες πλευρές της υπόθεσης που ίσως το απομακρύνουν ως βασικό ενδεχόμενο».

Το όπλο και το κινητό

Οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. εντόπισαν πολλά κενά στις αναφορές των δύο 22χρονων (ο ένας αποδίδει στον άλλο τον ρόλο του δολοφόνου), αφού φαίνεται να σκοτώνουν εν ψυχρώ τα θύματά τους χωρίς να ζητήσουν λεφτά και χωρίς τα θύματά τους να αντισταθούν.

Ακόμη δεν ανέφεραν στους αστυνομικούς με σαφήνεια πού βρίσκεται το όπλο του εγκλήματος όπως και τουλάχιστον ένα «πακιστανικό» τηλέφωνο που χρησιμοποίησαν. Επίσης, δεν αποσαφήνισαν τι απέγινε η περούκα που φέρεται να φορούσε ο δολοφόνος, πού άφησαν τα ρούχα τους κ.λπ.

Οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. ερευνούν διεξοδικά το ενδεχόμενο να υπήρχε οργανωμένο σχέδιο δολοφονίας του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ για κληρονομικούς λόγους, καθώς και υποβοήθηση των δραστών να απομακρυνθούν από την περιοχή μετά τον διπλό φόνο.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:17ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Βαριές ποινές για τη φωτιά σε ξενοδοχείο χιονοδρομικού κέντρου - 78 άνθρωποι, ανάμεσά τους 36 παιδιά, σκοτώθηκαν στην τραγωδία

15:17ΚΟΣΜΟΣ

Η ταπείνωση της νύφης στους γαμήλιους όρκους - Η κακόκουστη on line φάρσα του Youtuber σύζυγου

15:08ΚΟΣΜΟΣ

Αιματηρές διαδηλώσεις στην Τανζανία: 700 νεκροί σε κινητοποιήσεις κατά του καθεστώτος - Βίντεο

14:58ΚΟΣΜΟΣ

Εxplainer: Ο αιματηρός εμφύλιος πόλεμος του Σουδάν - Τι συμβαίνει στο Ελ Φασέρ;

14:56ΚΟΣΜΟΣ

Λούβρο: «Διαχρονική υποτίμηση» των κινδύνων κλοπής αποκάλυψε η διοικητική έρευνα - Νέα μέτρα ασφαλείας έως το τέλος του έτους

14:41ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: «Υπεύθυνος τρόπος αποτροπής» η επανέναρξη πυρηνικών δοκιμών, λέει ο υπουργός Άμυνας

14:33ΕΛΛΑΔΑ

Γυναίκα γιατρός έκανε για πρώτη φορά στην Ελλάδα μεταμόσχευση ήπατος - Ποια είναι η Ελένη Καρακάση

14:24ΚΟΣΜΟΣ

Η κρυφή διάρρηξη στο μουσείο της Καλιφόρνια, 4 ημέρες πριν του Λούβρου - Έκαναν «φτερά» πάνω από 1.000 αντικείμενα 

14:22ΕΛΛΑΔΑ

Κάλυμνος: Διάσωση 85 μεταναστών στην περιοχή Χαλή - 4.000 ευρώ το «εισητήριο» για Ελλάδα

14:21ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Εξώδικο του ανιψιού του 68χρονου προς συγγενείς για την κηδεία και την ταφή

14:20ΚΟΣΜΟΣ

Η NASA απάντησε στη θεωρία συνωμοσίας της Κιμ Καρντάσιαν: «Έχουμε πάει στη Σελήνη έξι φορές»

14:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΛΤΑ: Πώς θα δίνονται συντάξεις και επιδόματα σε απομακρυσμένες περιοχές - Η επόμενη μέρα από το λουκέτο σε 204 καταστήματα

14:10ΚΟΣΜΟΣ

Επανεξοπλίζεται η Χεζμπολάχ, αντιστέκεται η Χαμάς: Ο φαύλος κύκλος της Μέσης Ανατολής και οι προκλήσεις του Ισραήλ

14:09ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Εκτός Έσε και Ορτέγκα για το ντέρμπι με Άρη - Επιστροφή Ζέλσον Μάρτινς

14:09ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Πρωτοφανές περιστατικό: Εξώδικο στην Εκκλησία της Κρήτης έστειλε ο Αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ

13:57ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Τρίτη ημέρα ισραηλινών επιθέσεων στον θύλακα - Νέα δοκιμασία για την εύθραυστη εκεχειρία

13:54ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

YouTube: Πώς να αποτρέψετε την αναβάθμιση των βίντεό σας από την Τεχνητή Νοημοσύνη

13:47LIFESTYLE

Μπίλι Άιλις: «Αν είσαι δισεκατομμυριούχος, γιατί είσαι; Δώσε τα χρήματά σου»

13:47ΚΟΣΜΟΣ

Τζέσι Άιζενμπεργκ: Ο ηθοποιός δωρίζει το νεφρό του σε άγνωστο λήπτη - «Είναι ουσιαστικά ακίνδυνο και τόσο απαραίτητο»

13:46ΚΟΣΜΟΣ

Τι θα οδηγήσει στην εξαφάνιση της ανθρωπότητας; Η κλιματική αλλαγή δεν είναι η απάντηση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέος ισχυρός αντικυκλώνας πάνω από την Ελλάδα - Τι φέρνει τις επόμενες ημέρες

14:21ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Εξώδικο του ανιψιού του 68χρονου προς συγγενείς για την κηδεία και την ταφή

12:39ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Άντριου: Σε τέσσερις μέρες έφερε 40 ιερόδουλες σε πεντάστερο ξενοδοχείο - Οι φορολογούμενοι πλήρωσαν τον λογαριασμό

14:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΛΤΑ: Πώς θα δίνονται συντάξεις και επιδόματα σε απομακρυσμένες περιοχές - Η επόμενη μέρα από το λουκέτο σε 204 καταστήματα

11:36ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΤΑ: Η λίστα με τα 204 καταστήματα που κλείνουν σε όλη την Ελλάδα – Αντιδράσεις από τις τοπικές κοινωνίες

14:33ΕΛΛΑΔΑ

Γυναίκα γιατρός έκανε για πρώτη φορά στην Ελλάδα μεταμόσχευση ήπατος - Ποια είναι η Ελένη Καρακάση

11:48ΕΛΛΑΔΑ

«Θέλω να έρθεις να τα βρούμε από κοντά και όλα καλά»: Τα μηνύματα που έστειλαν οι δράστες στον 13χρονο μετά τον ξυλοδαρμό στο Μοσχάτο - Αποκάλυψη Newsbomb.gr

09:16ΕΛΛΑΔΑ

Αμετανόητος ο Μητροπολίτης Δωδώνης για τον εκπαιδευτικό στη Ζάκυνθο: «Με ενόχλησε το ξεντύσιμό του» - Η ερώτηση για τον Χριστόδουλο που τον έβγαλε εκτός εαυτού

12:29ΚΟΣΜΟΣ

Αποκάλυψη για τη «ληστεία του αιώνα» στο Λούβρο: Οι δράστες προσπάθησαν να πουλήσουν τα κοσμήματα στο Darknet - Tι αποκάλυψε ισραηλινή εταιρεία

17:06ΚΑΙΡΟΣ

Ήπιο φθινόπωρο, αλλά πιθανή ψυχρή «έκπληξη» στην αρχή του χειμώνα για την Ευρώπη και την Ελλάδα

12:26ΕΛΛΑΔΑ

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Η οικία στο Κολωνάκι, οι αλλαγές στη διακόσμηση και ο Κωνσταντίνος Αργυρός

08:23ΕΛΛΑΔΑ

Η μεγάλη επιστροφή των λύκων: Πόσοι υπάρχουν, οι πραγματικοί κι οι «παρεξηγημένοι» κίνδυνοι και το πρώτο «υβρίδιο» - Ειδικός εξηγεί

11:51ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Ξηλώνονται» οι «Ομπρέλες» του Ζογγολόπουλου – Μεταφέρονται στην Αθήνα για αποκατάσταση

13:15ΚΟΣΜΟΣ

Η στιγμή της ρήξης του Ουίλιαμ με τον Άντριου: Τα παγερά βλέμματα και η απόπειρα «κουβεντούλας» σε κηδεία, αποκάλυψαν την έχθρα

10:15ΚΑΙΡΟΣ

Μαρουσάκης: Πότε θα έχουμε βροχές στην Αττική - Τι καιρό θα κάνει το Σαββατοκύριακο

14:58ΚΟΣΜΟΣ

Εxplainer: Ο αιματηρός εμφύλιος πόλεμος του Σουδάν - Τι συμβαίνει στο Ελ Φασέρ;

10:34ΚΟΣΜΟΣ

Νότια Κορέα: Τρεις δισεκατομμυριούχοι «τα «ήπιαν» σε φαστφουντάδικο και κέρασαν όλο το μαγαζί - Η έξοδος που έγινε viral

11:00ΚΟΣΜΟΣ

Πύραυλος 9Μ729: Ποιο είναι το ρωσικό όπλο που οδήγησε στην έξοδο του Τραμπ από τη συμφωνία για τα πυρηνικά - «Χρησιμοποιείται στην Ουκρανία», ανακοίνωσε το Κίεβο

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Επιμένει ο «ανοιξιάτικος» καιρός – Η πρόγνωση για το Σαββατοκύριακο

09:28ΚΟΣΜΟΣ

Τεκτονικές αλλαγές στο Μπάκιγχαμ: Μετά την «αποκαθήλωση» του πρίγκιπα Άντριου έρχεται η σειρά του Χάρι και της Μέγκαν - «Ο ήλιος δύει πάνω από το Μοντεσίτο»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ