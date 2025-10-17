Η Meta «σπρώχνει» την Τεχνητή Νοημοσύνη παντού: Έρχονται εικόνες AI στις συνομιλίες του Messenger

Σε μια ολοένα και πιο επιθετική στρατηγική ενσωμάτωσης της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) στις υπηρεσίες της, η Meta προσπαθεί τώρα να πείσει τους χρήστες να χρησιμοποιούν AI λύσεις ακόμα και στην αποστολή φωτογραφιών.

Αφότου η λειτουργία Meta AI ενσωματώθηκε στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Messenger, η εταιρεία προχωρά στο επόμενο βήμα. Στο πλαίσιο μιας νέας ενημέρωσης, όταν ο χρήστης επιλέγει να στείλει μια φωτογραφία σε κάποια συνομιλία, εμφανίζεται πλέον ένα ειδικό πλαίσιο με την ένδειξη «Εικόνες AI».

Πατώντας σε αυτό το πλαίσιο, ανοίγει μια πλήρης γκαλερί με εικόνες που έχουν δημιουργηθεί από την Τεχνητή Νοημοσύνη, μέσα από τις οποίες ο χρήστης μπορεί να επιλέξει. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας προσαρμοσμένης εικόνας πληκτρολογώντας μια σύντομη περιγραφή.

Προς το παρόν, η ενσωμάτωση της λειτουργίας «Εικόνες AI» κατά την αποστολή φωτογραφιών έχει εντοπιστεί μόνο σε συσκευές iOS. Οι χρήστες Android ενδέχεται να χρειαστεί να περιμένουν λίγο ακόμα για να δουν τη νέα λειτουργία.

*Με πληροφορίες από 24.hu

