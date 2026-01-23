Νέες αμερικανικές κυρώσεις κατά του «σκιώδους» στόλου πετρελαίου του Ιράν

Νέες κυρώσεις κατά του «σκιώδους στόλου» του Ιράν ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, στοχεύοντας παράνομους εμπόρους πετρελαίου που, σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, χρηματοδοτούν την καταστολή του ιρανικού λαού.

Όπως ανακοινώθηκε στις 23 Ιανουαρίου 2026 από τον αναπληρωτή εκπρόσωπο Τύπου του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Τόμας Πίγκοτ, το υπουργείο Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών επέβαλε κυρώσεις σε οκτώ οντότητες και εννέα πλοία που συνδέονται με τον λεγόμενο «σκιώδη στόλο» του ιρανικού καθεστώτος.

Οι συγκεκριμένες οντότητες φέρονται να έχουν μεταφέρει ιρανικό πετρέλαιο και πετρελαϊκά προϊόντα –συμπεριλαμβανομένου υγραερίου (LPG)– αξίας εκατοντάδων εκατ. δολαρίων, παρακάμπτοντας διεθνείς περιορισμούς και ενισχύοντας οικονομικά το καθεστώς και τις δυνάμεις ασφαλείας του.

Η Ουάσινγκτον τονίζει ότι, την ώρα που μεγάλα τμήματα του ιρανικού πληθυσμού διαμαρτύρονται για την οικονομική κατάρρευση και την εκτεταμένη κακοδιαχείριση, η ηγεσία της χώρας συνεχίζει να διοχετεύει πόρους σε «ξένους πληρεξούσιους, πυραυλικά προγράμματα και στρατιωτικές δραστηριότητες, αντί να καλύπτει βασικές κοινωνικές ανάγκες».

Ο υψηλός πληθωρισμός, οι ελλείψεις σε νερό και ηλεκτρικό ρεύμα και η φθορά των υποδομών αποτελούν, αποτελούν ενδείξεις ότι ο πλούτος της χώρας δεν επιστρέφει στους πολίτες της, σύμφωνα με τις Ηνωμένες Πολιτείες. «Το ιρανικό καθεστώς αρνείται να θέσει τον λαό του σε πρώτη προτεραιότητα», σημειώνεται στην επίσημη ανακοίνωση.

Το μέτρο εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής «μέγιστης πίεσης», όπως αυτή ορίζεται στο Προεδρικό Μνημόνιο Εθνικής Ασφάλειας 2 (NSPM–2) και εφαρμόζεται βάσει της Εκτελεστικής Διαταγής 13902, η οποία στοχεύει τους τομείς πετρελαίου και πετροχημικών του Ιράν.