Η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ ξεκινά άσκηση στη Μέση Ανατολή εν μέσω εντάσεων με το Ιράν

Το βρετανικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι ανέπτυξε μαχητικά αεροσκάφη Typhoon στο Κατάρ «με αμυντικό ρόλο»  

Newsbomb

Η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ ξεκινά άσκηση στη Μέση Ανατολή εν μέσω εντάσεων με το Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Πολεμική Αεροπορία των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε την Κυριακή ότι πρόκειται να ξεκινήσει μια πολυήμερη άσκηση ετοιμότητας σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, «με στόχο να επιδείξει την ικανότητα ανάπτυξης, διασποράς και διατήρησης μαχητικής αεροπορικής ισχύος» στην περιοχή, εν μέσω αυξημένων εντάσεων με το Ιράν.

«Η άσκηση αυτή ενισχύει την ειρήνη μέσω της ισχύος, με την παρουσία μιας αξιόπιστης, πλήρως επιχειρησιακής και υπεύθυνης δύναμης, σχεδιασμένης να αποτρέπει την επιθετικότητα, να μειώνει τον κίνδυνο λανθασμένων υπολογισμών και να καθησυχάζει τους εταίρους μας», αναφέρει ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (US Air Forces Central – AFCENT).

Η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έχει κλιμακωθεί μετά την αιματηρή καταστολή διαδηλώσεων, κατά την οποία σκοτώθηκαν χιλιάδες άνθρωποι και συνελήφθησαν δεκάδες χιλιάδες. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει απειλήσει με στρατιωτική δράση εάν το Ιράν συνεχίσει να σκοτώνει ειρηνικούς διαδηλωτές ή προχωρήσει σε μαζικές εκτελέσεις των συλληφθέντων.

Την ίδια ώρα, το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln και τα συνοδευτικά πολεμικά πλοία του κατευθύνονται προς την περιοχή. Ο Τραμπ δήλωσε ότι τα πλοία μετακινούνται «για παν ενδεχόμενο», σε περίπτωση που αποφασίσει να προχωρήσει σε ενέργειες.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανέφερε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι μαχητικά αεροσκάφη F-15E Strike Eagle της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ έχουν πλέον παρουσία στη Μέση Ανατολή, σημειώνοντας ότι «ενισχύουν την επιχειρησιακή ετοιμότητα και προάγουν την περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:22ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Υπό κράτηση ο πλοίαρχος του τάνκερ που φέρεται ότι ανήκει στον «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας

23:55ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Πολιτικός «σεισμός» μετά τον θάνατο του Άλεξ Πρέτι - Στο στόχαστρο η δεύτερη τροπολογία

23:43ΕΛΛΑΔΑ

Κρητικός πήγε να φάει σε γκουρμέ εστιατόριο και το αποτέλεσμα ήταν ξεκαρδιστικό

23:32ΕΛΛΑΔΑ

Η Κρήτη στο Παρίσι: Μια παρέα χόρεψε κρητικά και κατέκτησε τη Γαλλία

23:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Red Code» για Βόρεια Ελλάδα -Ποιες περιοχές σε πορτοκαλί συναγερμό -Στο στόχαστρο κι Αττική

23:10ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Εθνική πόλο: Η απονομή του χάλκινου μεταλλίου στην Ελλάδα - Βραβεύτηκαν Αργυρόπουλος και Κάκκαρης

23:09ΚΟΣΜΟΣ

Η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ ξεκινά άσκηση στη Μέση Ανατολή εν μέσω εντάσεων με το Ιράν

22:57ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Κεραυνός έπεσε σε διαδήλωση υποστηρικτών του Μπολσονάρου - Βίντεο

22:46ΚΟΣΜΟΣ

Σαμπάνια, πολυτελές ξενοδοχείο και τζετ: Σκάνδαλο στη Ρωσία με ταξίδι διασήμων στο Κουρσεβέλ

22:42ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Πόλο: Πρωταθλητές Ευρώπης οι Σέρβοι στο… σπίτι τους

22:35ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Αναβλήθηκαν τα Γκρίζλις - Νάγκετς και Μπακς - Μάβερικς λόγω κακοκαιρίας

22:35LIFESTYLE

Βικτόρια Μπέκαμ: Επανένωση με τις «Spice Girls», λίγο μετά το ξέσπασμα του γιου της, Μπρούκλιν

22:25ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζόκερ κλήρωση: Δύο υπερτυχεροί θα πάρουν από 7,5 εκατ. ευρώ

22:23ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 26 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

22:14ΚΟΣΜΟΣ

Κινδυνεύει η Ισπανία: Ο πρώτος Άτλας ερημοποίησης προβλέπει ότι απειλείται η μισή χώρα

22:07ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 25/1/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 15.000.000 ευρώ

21:54ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΑΣ: Κρίσεις αστυνομικών διευθυντών - Όλα τα ονόματα

21:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League Βαθμολογία: Κερδισμένος ο Λεβαδειακός, έμεινε το +9 από τον Παναθηναϊκό

21:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συγχαρητήρια Τασούλα στους αθλητές της Εθνικής Ομάδας Πόλο για το χάλκινο μετάλλιο: «Έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό»

21:37WHAT THE FACT

Γιατί ο Γρηγόριος γιορτάζει 4 φορές τον χρόνο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:05ΚΟΣΜΟΣ

Λέκκας: «Θα έχουμε εντονότερες βροχές» – Ολόκληρες πόλεις ανοχύρωτες και χωρίς σχέδιο

22:46ΚΟΣΜΟΣ

Σαμπάνια, πολυτελές ξενοδοχείο και τζετ: Σκάνδαλο στη Ρωσία με ταξίδι διασήμων στο Κουρσεβέλ

23:43ΕΛΛΑΔΑ

Κρητικός πήγε να φάει σε γκουρμέ εστιατόριο και το αποτέλεσμα ήταν ξεκαρδιστικό

23:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Red Code» για Βόρεια Ελλάδα -Ποιες περιοχές σε πορτοκαλί συναγερμό -Στο στόχαστρο κι Αττική

17:56ΕΛΛΑΔΑ

Το δράμα πίσω από το «Ριφιφί» - Η αληθινή ιστορία της μητέρας που έχασε το παιδί της επειδή η τράπεζα δεν εκταμίευσε ποτέ τα χρήματα

22:25ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζόκερ κλήρωση: Δύο υπερτυχεροί θα πάρουν από 7,5 εκατ. ευρώ

19:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Γύρνα το σε snowboard»: Η απάντηση του πρωθυπουργού σε Tiktoker που ανήρτησε το σχόλιο «πρόσεχε αγόρι μου γιατί έχει έρθει για σκι στα Καλάβρυτα ο Μητσοτάκης»

20:51ΕΛΛΑΔΑ

«Κρίθηκε επικίνδυνος για τον εαυτό του και το περιβάλλον του» - Πώς αποφυλακίστηκε ο πατροκτόνος έπειτα από 4 χρόνια φυλάκισης - «Παιδί μου πέθανα, μη με σκοτώνεις άλλο»

08:12ΕΘΝΙΚΑ

Ίμια, 30 χρόνια μετά - Τα πρόσωπα της κρίσης: Από Σημίτη και Λυμπέρη μέχρι Πάγκαλο, Τσιλέρ και Χόλμπρουκ

19:54ΜΠΑΣΚΕΤ

Σοκαριστική καταγγελία Ανδρέα Πετρόπουλου: «Ελπίζω τα φρένα να κόπηκαν μόνα τους…»

23:55ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Πολιτικός «σεισμός» μετά τον θάνατο του Άλεξ Πρέτι - Στο στόχαστρο η δεύτερη τροπολογία

09:22ΚΟΣΜΟΣ

Μισός Έλληνας ο Ράμα, σπούδασε στο Χάρβαρντ με ελληνική υποτροφία

07:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε νέα κρίση ο Πολικός Στρόβιλος - Τι θα φέρει στην Ελλάδα η κατάρρευσή του

21:54ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΑΣ: Κρίσεις αστυνομικών διευθυντών - Όλα τα ονόματα

08:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο χειμώνας δείχνει τα... δόντια του - Καταρρέει ο πολικός στρόβιλος και φέρνει ψύχος

19:03ΕΛΛΑΔΑ

Τι είναι ο πνευμονιόκοκκος που έστειλε τη Σία Κοσιώνη στην εντατική

18:46LIFESTYLE

Παντρεύτηκαν ο Σάκης Κατσούλης και η Μαριαλένα Ρουμελιώτη - Στιγμιότυπα από τον γάμο τους

22:23ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 26 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

22:42ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Πόλο: Πρωταθλητές Ευρώπης οι Σέρβοι στο… σπίτι τους

11:24WHAT THE FACT

Ούτε στους 19 ούτε στους 21 βαθμούς Κελσίου: Η ιδανική θερμοκρασία για το σπίτι σας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ