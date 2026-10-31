H Κινέζα «κατάσκοπος» που έβαλε σε πλοκή συνωμοσίας τον CEO της Nvidia - Η στενή σχέση τους

Snapshot Οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες ερευνούν δίκτυο λαθρεμπορίου μικροτσίπ που συνδέεται με την Κίνα και φέρεται να παρακάμπτει τους περιορισμούς εξαγωγών τεχνολογίας προς το Πεκίνο.

Η Κινέζα επιχειρηματίας Άλις Χουάνγκ, εκτελεστική της εταιρείας Megaspeed, είναι ύποπτη για κατασκοπεία και συλλογή εμπορικών πληροφοριών για λογαριασμό της Κίνας.

Η σχέση της Άλις Χουάνγκ με τον CEO της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, που περιλαμβάνει κοινές εμφανίσεις και επαφές, έχει προκαλέσει ανησυχίες για πιθανή διαρροή ευαίσθητων πληροφοριών.

Η έρευνα ξεκίνησε το 2024, επεκτάθηκε σε επιχειρηματικά δίκτυα στη Νοτιοανατολική Ασία και μεταφέρθηκε από το Υπουργείο Εμπορίου στο Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Παρά τις υποψίες, δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι ο Τζένσεν Χουάνγκ γνώριζε για την κατασκοπεία, ενώ η Nvidia δηλώνει ότι συνεργάζεται με τις αρχές και θεωρεί τις συναντήσεις του CEO με πελάτες φυσιολογικές. Snapshot powered by AI

Ένα δίκτυο λαθρεμπορίου μικροτσίπ που φέρεται να συνδέεται με την Κίνα έχει φέρει στο προσκήνιο τον διευθύνοντα σύμβουλο της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, με την Κινέζα επιχειρηματία Άλις Χουάνγκ, και την πρόσβασή της στον επικεφαλής της εταιρείας τεχνολογίας, σύμφωνα με πληροφορίες, να έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών.

Οι ΗΠΑ διεξάγουν έρευνα για ένα φερόμενο δίκτυο που εμπλέκεται στη λαθραία διακίνηση προηγμένων τσιπ τεχνητής νοημοσύνης προς την Κίνα, ενώ οι ερευνητές εξετάζουν επίσης υποθέσεις υποψίας κατασκοπείας και την πιθανή συλλογή ευαίσθητων εμπορικών πληροφοριών για λογαριασμό του Πεκίνου. Η έρευνα έχει στρέψει την προσοχή στον διευθύνοντα σύμβουλο της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, και στις σχέσεις της εταιρείας με άτομα που βρίσκονται υπό εξέταση.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται η Άλις Χουάνγκ, γνωστή και ως Χουάνγκ Λε, μια Κινέζα επιχειρηματίας που συνδέεται με την εταιρεία κέντρων δεδομένων Megaspeed, με έδρα τη Σιγκαπούρη. Είναι ύποπτη για συλλογή εμπορικών πληροφοριών για λογαριασμό της Κίνας και, σύμφωνα με την εφημερίδα «The New York Times», φέρεται να είχε στενή σχέση με τον Τζένσεν Χουάνγκ.

Για την Άλις Χουάνγκ, λίγα είναι γνωστά για την προσωπική της ζωή ή τα πρώτα βήματα της καριέρας της, η επαγγελματική της θέση την έφερε στο επίκεντρο της παγκόσμιας αλυσίδας εφοδιασμού τσιπ τεχνητής νοημοσύνης.

Η Megaspeed αγοράζει υπολογιστικό εξοπλισμό που λειτουργεί με τσιπ της Nvidia και δρα ως μεσάζων, ενοικιάζοντας χωρητικότητα κέντρων δεδομένων σε επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων και ο κινεζικός τεχνολογικός γίγαντας Alibaba, σύμφωνα με την εφημερίδα The New York Times.

Το επιχειρηματικό μοντέλο της εταιρείας τέθηκε υπό εξέταση, καθώς οι αμερικανικές αρχές διερεύνησαν εάν εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη Νοτιοανατολική Ασία βοηθούσαν κινεζικές επιχειρήσεις να παρακάμψουν τους περιορισμούς που ισχύουν για τα προηγμένα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης

Σύμφωνα με την εφημερίδα The Guardian, Αμερικανοί αξιωματούχοι την είχαν ήδη υποψιαστεί ότι βοηθούσε στη λαθραία μεταφορά τσιπ της Nvidia στην Κίνα. Στη συνέχεια τέθηκε υπό παρακολούθηση.

Η έρευνα για την Άλις Χουάνγκ συνδέονταν στενά με ανησυχίες σχετικά με τη μεταφορά προηγμένων τσιπ της Nvidia στην Κίνα.

Η αμερικανική κυβέρνηση έχει επιβάλει περιορισμούς στις εξαγωγές προηγμένων τσιπ τεχνητής νοημοσύνης προς το Πεκίνο, επικαλούμενη λόγους εθνικής ασφάλειας

Σύμφωνα με την εφημερίδα «The New York Times», η διερεύνηση της Megaspeed χρονολογείται από τα τέλη του 2024. Ένας αξιωματούχος του Υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ, ο οποίος επισκέφθηκε ένα κέντρο δεδομένων που λειτουργούσε η εταιρεία στη Μαλαισία, φέρεται να εντόπισε εξοπλισμό της Nvidia που παρέμενε ακόμη συσκευασμένος σε κουτιά, γεγονός που έθεσε ερωτήματα σχετικά με το αν ο εξοπλισμός εγκαθίστατο στις εγκαταστάσεις ή τον έστελναν αλλού.

Η έρευνα επεκτάθηκε επίσης στο επιχειρηματικό δίκτυο της Megaspeed. Η αδελφή εταιρεία της στη Μαλαισία αγόρασε προηγμένο εξοπλισμό τεχνητής νοημοσύνης αξίας τουλάχιστον 4,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ, ο οποίος περιείχε τσιπ και τεχνολογία της Nvidia, μεταξύ Ιουνίου 2024 και Φεβρουαρίου 2026, σύμφωνα με εμπορικά αρχεία που προέρχονται από την ImportGenius και τα οποία επικαλείται η εφημερίδα.

Αμερικανοί αξιωματούχοι υποψιάζονταν ότι ορισμένα από τα τσιπ που αποκτήθηκαν μέσω του δικτύου της εταιρείας διοχετεύονταν παράνομα στην Κίνα.

Οι δραστηριότητες της εταιρείας προσέλκυσαν επίσης το ενδιαφέρον των αρχών εκτός των ΗΠΑ.

Οι αρχές της Σιγκαπούρης ανέκριναν την Άλις Χουάνγκ το 2025 πριν την αφήσουν ελεύθερη, σύμφωνα με την εφημερίδα «The New York Times».

Η έρευνα, την οποία αρχικά χειριζόταν το Υπουργείο Εμπορίου, μεταφέρθηκε φέτος στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι της κυβέρνησης στην εφημερίδα.

Η σχέση της με τον CEO της Nvidia

Μία από τις πιο ευαίσθητες πτυχές της έρευνας ήταν η αναφερόμενη σχέση της Άλις Χουάνγκ με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Nvidia,Τζένσεν Χουάνγκ, ο οποίος δεν έχει συγγενική σχέση μαζί της.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «The New York Times», οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών ανακάλυψαν ότι οι δύο είχαν αναπτύξει στενή σχέση, ενώ διερευνούσαν τις υποψίες για δεσμούς της επιχειρηματία με το Πεκίνο.

‼️ BREAKING: US officials believe Nvidia CEO Jensen Huang is the target of a Chinese spy plot. They believe Alice Huang, a Megaspeed executive seen at his side in Taiwan, is a Chinese intelligence asset. President Trump has been briefed about the matter. https://t.co/XqMuxAicxG — International Cyber Digest (@IntCyberDigest) October 29, 2026

Η σχέση αυτή φέρεται να αποκαλύφθηκε αφού οι υπηρεσίες πληροφοριών υπέκλεψαν επικοινωνίες στις οποίες συμμετείχαν η Άλις Χουάνγκ και ένας Αμερικανός πολίτης. Μια διαδικασία γνωστή ως «unmasking» (αποκάλυψη ταυτότητας) οδήγησε στη συνέχεια στον προσδιορισμό της ταυτότητας του Αμερικανού ως Τζένσεν Χουάνγκ.

Σύμφωνα με τους κανόνες των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών, η ταυτότητα Αμερικανών πολιτών μπορεί να αποκαλυφθεί μέσω αυτής της διαδικασίας όταν οι επικοινωνίες τους συλλέγονται τυχαία κατά τη διάρκεια εξουσιοδοτημένης παρακολούθησης ενός ξένου στόχου.

Οι δύο φωτογραφήθηκαν μαζί σε ένα μπαρ στην Ταϊπέι τον Ιούνιο του 2024, μετά από μια εμπορική έκθεση τεχνολογίας. Οι φωτογραφίες, που δημοσιεύθηκαν στο LinkedIn από την εταιρεία τεχνολογίας NetThunder, έδειχναν τον Τζένσεν Χουάνγκ να κάθεται δίπλα στην Άλις Χουάνγκ και σε άλλα στελέχη. Εθεάθησαν ξανά μαζί τον Μάιο του 2025, καθώς έφευγαν από ένα εστιατόριο στην Ταϊπέι μετά από ένα επαγγελματικό δείπνο με προμηθευτές τεχνητής νοημοσύνης.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «The New York Times», η Άλις Χουάνγκ παρέμεινε πίσω, ενώ ο Τζένσεν Χουάνγκ μιλούσε στους δημοσιογράφους. Αν και οι ακριβείς περιστάσεις και η αρχή της σχέσης τους παραμένουν ασαφείς, αυτές οι συναντήσεις απέκτησαν σημασία αφού οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εξέτασαν τις φερόμενες δραστηριότητες και τις συνδέσεις της.

Οι ανησυχίες γύρω από την Άλις Χουάνγκ ξεπερνούσαν τη σχέση της με μια εταιρεία που ήταν ύποπτη ότι βοηθούσε κινεζικές επιχειρήσεις να αποκτήσουν τεχνολογία υπό περιορισμούς.

The latest photo released by the media—and the two certainly look very close! The photo was taken on the evening of May 22, 2025, when Jensen Huang hosted a dinner at San Liu Jiu Fu restaurant in Taipei. Wearing a sleeveless pink-and-yellow dress, Alice Huang (黃樂) was seen with her arm around Jensen Huang’s shoulders, looking very affectionate! I just did an in-depth analysis of this affair for my subscribers this morning. Link in the comments. #JensenHuang #AliceHuang — Inconvenient Truths — Jennifer Zeng Reports (@jenniferzeng97) October 30, 2026

Ο Τζένσεν Χουάνγκ συγκαταλέγεται μεταξύ των προσώπων με μεγάλη επιρροή στον αμερικανικό κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης. Έχει επίσης αναδειχθεί σε σημαντικό συνομιλητή για την κυβέρνηση Τραμπ σε θέματα τεχνολογίας, μεταποίησης, θέσεων εργασίας και εθνικής ασφάλειας.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «The New York Times», Αμερικανοί αξιωματούχοι των μυστικών υπηρεσιών ανησυχούσαν ότι η Άλις Χουάνγκ θα μπορούσε να έχει αποκτήσει πληροφορίες σχετικά με τα επιχειρηματικά σχέδια της Nvidia μέσω των επαφών της με τον διευθύνοντα σύμβουλό της.

Υπήρχαν επίσης ερωτήματα σχετικά με το αν τέτοιες επαφές θα μπορούσαν να έχουν δώσει στο Πεκίνο πληροφορίες για τη στάση του Τραμπ όσον αφορά τις εξαγωγές προηγμένων τσιπ προς την Κίνα.

Το ζήτημα ήταν ιδιαίτερα ευαίσθητο, καθώς ο Τζένσεν Χουάνγκ ασκούσε πιέσεις στην κυβέρνηση Τραμπ για να χαλαρώσει τους περιορισμούς στην πώληση τσιπ της Nvidia στην Κίνα.

Η εφημερίδα ανέφερε ότι ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ενημερώθηκε για τα ευρήματα των μυστικών υπηρεσιών πριν από περίπου ένα χρόνο. Ωστόσο, οι αξιωματούχοι δεν πίστευαν ότι ο Τζένσεν Χουάνγκ γνώριζε ότι η επιχειρηματίας φέρεται να συγκέντρωνε πληροφορίες για λογαριασμό του Πεκίνου.

Σύμφωνα με άτομα που είναι εξοικειωμένα με την παρακολούθηση που επικαλείται η εφημερίδα, ο Τζένσεν Χουάνγκ δεν έχει λάβει ενημέρωση προστασίας του είδους που οι αμερικανικές αρχές παρέχουν μερικές φορές σε Αμερικανούς που ενδέχεται να αποτελούν στόχο ξένων μυστικών υπηρεσιών.

Σε δήλωση προς την εφημερίδα «The New York Times», ο εκπρόσωπος της Nvidia, Τζον Ρίτσο, ανέφερε ότι οι συναντήσεις με πελάτες αποτελούν συνηθισμένο μέρος των αρμοδιοτήτων του Διευθύνοντος Συμβούλου.

«Οι επαφές του Τζένσεν με την κα Χουάνγκ δεν είναι ασυνήθιστες ή απροσδόκητες. Οι συναντήσεις με πελάτες αποτελούν μέρος της εργασίας ενός Διευθύνοντος Συμβούλου· ο Τζένσεν συνομιλεί με χιλιάδες στελέχη πελατών κάθε χρόνο», δήλωσε ο Ρίτσο. Ανέφερε επίσης ότι η Nvidia ήταν βέβαιη ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ θα ενημέρωνε την εταιρεία εάν πίστευε ότι κάποιο άτομο αποτελούσε απειλή για την αμερικανική βιομηχανία.

Η Megaspeed, από την πλευρά της, δήλωσε ότι η τρέχουσα ηγεσία της αντιμετωπίζει σοβαρά τις κατηγορίες. Η εταιρεία ανέφερε ότι είχε διορίσει εξωτερικό νομικό σύμβουλο για τη διεξαγωγή διεξοδικής εσωτερικής έρευνας και είχε ενημερώσει την αμερικανική κυβέρνηση για τη διάθεσή της να συνεργαστεί.

Η Άλις Χουάνγκ παραμένει υπό παρακολούθηση από τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών, σύμφωνα με την εφημερίδα «The New York Times». Προς το παρόν, οι κατηγορίες εναντίον της παραμένουν μέρος μιας εν εξελίξει έρευνας. Η αναφερόμενη σχέση της με τον Τζένσεν έχει προσθέσει ένα επιπλέον επίπεδο ευαισθησίας σε μια υπόθεση που αφορά εμπορικά συμφέροντα, ζητήματα πληροφοριών και τον αυξανόμενο τεχνολογικό ανταγωνισμό μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου.