Τζένσεν Χουάνγκ: Η ερωτική σχέση που απειλεί να γκρεμίσει την αυτοκρατορία της Nvidia

Snapshot Ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, παραδέχτηκε ερωτική σχέση με γυναίκα που φέρεται να ήταν Κινέζα κατάσκοπος, προκαλώντας έρευνα από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.

Η μετοχή της Nvidia υποχώρησε πάνω από 5% μετά την παραδοχή του Χουάνγκ, παρά την ισχυρή ευρύτερη χρηματιστηριακή άνοδο.

Το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia δηλώνει εμπιστοσύνη στον Χουάνγκ και δεν έχει ενδείξεις για κίνδυνο στην εθνική ασφάλεια ή στα εταιρικά απόρρητα.

Οι πολιτικές πιέσεις στις ΗΠΑ αυξάνονται, με το Κογκρέσο να καλεί τον Χουάνγκ για ενημέρωση σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας της εταιρείας έναντι ξένης κατασκοπείας.

Η απουσία σαφούς διαδόχου του Χουάνγκ και η συγκεντρωτική διοίκηση της Nvidia εγείρουν ανησυχίες για τη μελλοντική σταθερότητα και διαχείριση της εταιρείας. Snapshot powered by AI

Η έρευνα της Nvidia για την ερωτική σχέση του διευθύνοντος συμβούλου της, Τζένσεν Χουάνγκ, με γυναίκα που φέρεται να ήταν κατάσκοπος της Κίνας εγείρει ερωτήματα σχετικά με το ενδεχόμενο να αναγκαστεί να αποχωρήσει από την ηγεσία της εταιρείας.

Ο Χουάνγκ έχει ταυτίσει το όνομά του με τη Nvidia, την οποία συνίδρυσε το 1993 και μετέτρεψε σε μία από τις πολυτιμότερες επιχειρήσεις στον πλανήτη.

«Το πρόβλημα στη Nvidia είναι ότι δεν υπάρχει σαφής διάδοχος του Τζένσεν, ενώ αναμέναμε ότι θα παρέμενε στη θέση του για τουλάχιστον ακόμη δέκα χρόνια», ανέφεραν αναλυτές της Melius Research σε έκθεσή τους τη Δευτέρα.

Η παραδοχή του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, ότι διατηρούσε ερωτική σχέση με γυναίκα που φέρεται να ήταν κατάσκοπος της Κίνας έχει πυροδοτήσει ερωτήματα για το μέλλον του στην εταιρεία. Το βασικό ζήτημα είναι τι θα συμβεί εάν ο 63χρονος συνιδρυτής της, ο οποίος μετέτρεψε τη Nvidia σε έναν από τους επιχειρηματικούς κολοσσούς με τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία παγκοσμίως, αναγκαστεί να αποχωρήσει.

Η μετοχή της Nvidia υποχώρησε περισσότερο από 5% τη Δευτέρα, παρά την ισχυρή άνοδο της ευρύτερης χρηματιστηριακής αγοράς. Η πτώση σημειώθηκε μετά την παραδοχή του Χουάνγκ, σε μήνυμα προς το προσωπικό την Κυριακή, ότι είχε διατηρήσει τη συγκεκριμένη σχέση. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι το διοικητικό συμβούλιο ξεκινά έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί εάν είχε αποτελέσει στόχο ξένης υπηρεσίας πληροφοριών.

Το διοικητικό συμβούλιο δήλωσε ότι εξακολουθεί να έχει «εμπιστοσύνη στον Τζένσεν», προσθέτοντας ότι δεν διαθέτει στοιχεία που να υποδεικνύουν πως τέθηκαν σε κίνδυνο είτε η εθνική ασφάλεια είτε τα εταιρικά απόρρητα της Nvidia.

Οι New York Times αποκάλυψαν πρώτοι ότι η Κινέζα επιχειρηματίας ήταν κατάσκοπος του κινεζικού Υπουργείου Κρατικής Ασφάλειας. Το δημοσίευμα επικαλείται πρόσωπα που είχαν ενημερωθεί για πληροφορίες των υπηρεσιών πληροφοριών, οι οποίες περιλαμβάνονταν σε υπόμνημα που κυκλοφόρησε την άνοιξη μεταξύ στελεχών της κυβέρνησης Τραμπ.

Η Κίνα απέρριψε την κατηγορία, χαρακτηρίζοντάς την απόπειρα δυσφήμισης.

Πολιτικές πιέσεις και ανησυχία για την εθνική ασφάλεια

Παρότι η Nvidia διαβεβαιώνει ότι ο Χουάνγκ θα συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά του κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι πιέσεις προς την εταιρεία εντείνονται με ταχείς ρυθμούς.

Η Nvidia βρίσκεται στο επίκεντρο της τεχνολογικής επανάστασης της παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης, καθώς τα προϊόντα της αποτέλεσαν τη βάση για την ανάπτυξη του κλάδου κατά την πρώτη τετραετία της εκρηκτικής ανόδου του.

Πολιτικοί και από τα δύο μεγάλα αμερικανικά κόμματα ζητούν ενημέρωση για την υπόθεση. Την ίδια ώρα, οι Δημοκρατικοί, οι οποίοι αναμένεται να αναλάβουν τον έλεγχο και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου, ζητούν τη διεξαγωγή ερευνών και την προώθηση νέας νομοθεσίας.

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X τη Δευτέρα, η γερουσιαστής των Δημοκρατικών από τη Μασαχουσέτη, Ελίζαμπεθ Γουόρεν, ζήτησε μέτρα «ώστε να αποτραπεί η χρησιμοποίηση προηγμένων τσιπ τεχνητής νοημοσύνης για την ενίσχυση της στρατιωτικής ισχύος της Κίνας».

«Ο Τζένσεν είναι η Nvidia και η Nvidia είναι ο Τζένσεν»

Η επιρροή του Χουάνγκ στη Nvidia είναι δυσανάλογα μεγάλη σε σχέση με τη θεσμική του θέση. Αποτελεί το αδιαμφισβήτητο δημόσιο πρόσωπο της εταιρείας, χωρίς να υπάρχει κάποιος ξεκάθαρος δεύτερος στην ιεραρχία που θα μπορούσε να τον διαδεχθεί.

Παράλληλα, συγκαταλέγεται στους πλέον ένθερμους υποστηρικτές της τεχνητής νοημοσύνης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη χρηματοδότηση της ευρύτερης ανάπτυξης των υποδομών του κλάδου, ενώ διατηρεί στενή σχέση με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Η σχέση αυτή προσφέρει στη Nvidia προνομιακή πρόσβαση στις συζητήσεις για τη χάραξη πολιτικής, την ασφάλεια και τη ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης.

«Το πρόβλημα στη Nvidia είναι ότι δεν υπάρχει ξεκάθαρος διάδοχος του Τζένσεν και αναμέναμε ότι θα παρέμενε σε αυτή τη θέση για τουλάχιστον ακόμη δέκα χρόνια», ανέφεραν οι αναλυτές της Melius Research σε έκθεσή τους τη Δευτέρα.

Ο Στέισι Ράσγκον, αναλυτής της Bernstein, δήλωσε στην εκπομπή «Squawk on the Street» του CNBC ότι «ο Τζένσεν είναι η Nvidia και η Nvidia είναι ο Τζένσεν».

Όπως εξήγησε, ο Χουάνγκ διοικεί την επιχείρηση με ένα σε μεγάλο βαθμό συγκεντρωτικό μοντέλο, ελέγχοντας προσωπικά σχεδόν όλες τις σημαντικές λειτουργίες και αποφάσεις.

Η Nvidia δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.

Το ιδιαίτερο μοντέλο διοίκησης της Nvidia

Η Nvidia διατηρεί εδώ και χρόνια μια επίπεδη οργανωτική δομή, χωρίς πολλά ενδιάμεσα επίπεδα διοίκησης.

Ο Χουάνγκ συμμετέχει ενεργά στην καθημερινή λειτουργία της εταιρείας, ενώ περίπου 60 στελέχη αναφέρονται απευθείας σε αυτόν.

Παράλληλα, είναι εκείνος που εκπροσωπεί συχνότερα τη Nvidia στις συναντήσεις με ηγέτες κρατών και στις μεγάλες διεθνείς τεχνολογικές διοργανώσεις.

Εκτός από συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος, κατέχει και τη θέση του προέδρου της εταιρείας.

Περιορισμένος ο μετοχικός έλεγχος του Χουάνγκ

Ωστόσο, σε αντίθεση με άλλους ιδρυτές μεγάλων τεχνολογικών επιχειρήσεων, όπως ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ της Meta και ο Έλον Μασκ της SpaceX, ο Χουάνγκ διαθέτει σχετικά περιορισμένο πραγματικό έλεγχο επί της εταιρείας.

Κατέχει λίγο περισσότερο από το 3% των μετοχών της Nvidia και είναι ένα από τα 11 μέλη του διοικητικού συμβουλίου, το οποίο δεν διαθέτει επισήμως ορισμένο πρόεδρο.

Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι στις χρηματοοικονομικές γνωστοποιήσεις της Nvidia, στην ενότητα που αφορά τους επιχειρηματικούς κινδύνους, ο Χουάνγκ δεν κατονομάζεται ως πρόσωπο καθοριστικής σημασίας για την εταιρεία.

Αντίθετα, η Nvidia επισημαίνει ότι «εξαρτόμαστε σε πολύ μεγάλο βαθμό από τις υπηρεσίες της επί μακρόν υφιστάμενης εκτελεστικής διοικητικής ομάδας μας».

Στις ίδιες γνωστοποιήσεις προειδοποιεί:

«Η αδυναμία διασφάλισης αποτελεσματικού σχεδιασμού διαδοχής, μεταφοράς τεχνογνωσίας και ομαλής μετάβασης σε ό,τι αφορά τα ανώτατα στελέχη και τους εργαζομένους καίριας σημασίας θα μπορούσε να παρεμποδίσει τον στρατηγικό σχεδιασμό, την υλοποίηση των στόχων και τη μακροπρόθεσμη επιτυχία μας».

Παρά τις συγκεκριμένες επισημάνσεις, η προσωπική επιρροή του Χουάνγκ παραμένει αδιαμφισβήτητη. Μάλιστα, είναι τόσο ισχυρή ώστε το ζήτημα της διαδοχής του σπανίως απασχολεί τους αναλυτές και τους επενδυτές.

Υπό ποιες προϋποθέσεις θα μπορούσε να αποχωρήσει

Ο Τιμ Σούλτσε-Μέλαντερ, αναλυτής της Rothschild & Co. Redburn, ανέφερε σε έκθεσή του τη Δευτέρα ότι ο Χουάνγκ θα μπορούσε να αναγκαστεί να αποχωρήσει από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου εάν η έρευνα του διοικητικού συμβουλίου αποκαλύψει «κάτι ουσιωδώς σοβαρότερο» από μια προσωπική σχέση που δεν είχε γνωστοποιηθεί.

Ωστόσο, ο αναλυτής υπογράμμισε ότι η παραίτηση του Χουάνγκ δεν αποτελεί αναπόφευκτη κατάληξη της διαδικασίας, επισημαίνοντας τη σημασία της ηγεσίας του για την εταιρεία.

«Το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia πρέπει να αποδείξει την ανεξαρτησία του και να προστατεύσει τους μετόχους, χωρίς να αποσταθεροποιήσει μια εταιρεία της οποίας η επιτυχία εξαρτάται σε ασυνήθιστα μεγάλο βαθμό από τον ιδρυτή της», έγραψε ο Σούλτσε-Μέλαντερ.

«Η αρχική ανακοίνωσή του υποδηλώνει ότι επιχειρεί να επιτύχει και τους δύο στόχους», πρόσθεσε.

Στο τραπέζι αλλαγές στην εταιρική διακυβέρνηση

Αρκετοί αναλυτές εκτιμούν ότι η έρευνα ενδέχεται να οδηγήσει σε αλλαγές στο σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης της Nvidia, μεταξύ των οποίων και η κατάρτιση σχεδίου έκτακτης διαδοχής στην ηγεσία της.

Οι αναλυτές της Melius Research επισημαίνουν ότι η εταιρεία διαθέτει μια ισχυρή δεξαμενή διοικητικών στελεχών, με σημαντική εμπειρία στους τομείς των δικτύων, των υποδομών υπολογιστικού νέφους μεγάλης κλίμακας και των υπολογιστικών συστημάτων υψηλών επιδόσεων.

Παράλληλα, διαθέτει υψηλού επιπέδου τεχνογνωσία, χάρη σε στελέχη όπως ο επικεφαλής τεχνολογίας Μάικλ Κέιγκαν και ο επικεφαλής επιστήμονας Μπιλ Ντάλι.

Ωστόσο, σύμφωνα με τη Melius, η ύπαρξη ικανών στελεχών δεν αρκεί για να αναπληρώσει τον ιδιαίτερο ρόλο του Χουάνγκ.

«Παρότι τα στελέχη αυτά μπορούν να διατηρήσουν τη λειτουργία της εταιρείας, ο Τζένσεν είναι μοναδικός και η ενεργητικότητά του θα είναι απαραίτητη για να διατηρηθεί η εμπιστοσύνη των επενδυτών στην αγορά της τεχνητής νοημοσύνης», καταλήγουν οι αναλυτές.

Ο επικεφαλής της Nvidia κλήθηκε από το Κογκρέσο

Ο επικεφαλής της Nvidia κλήθηκε να εμφανιστεί ενώπιον του Κογκρέσου των ΗΠΑ εν μέσω «σημαντικών ανησυχιών για την εθνική ασφάλεια» σχετικά με ισχυρισμούς ότι είχε σχέση με Κινέζα κατάσκοπο.

Ζητείται εμπιστευτική ενημέρωση στο Καπιτώλιο από τον διευθύνοντα σύμβουλο σχετικά με τα πρωτόκολλα ασφαλείας του τεχνολογικού γίγαντα «ενάντια στην κατασκοπεία από ξένους εχθρούς».

Πτώση στη μετοχή της Nvidia

Εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια έχουν χαθεί από την αξία της μετοχής της Nvidia, αφότου η αμερικανική εταιρεία κατασκευής τσιπ ανακοίνωσε ότι θα διεξαχθεί ανεξάρτητη έρευνα για τη σχέση του διευθύνοντος συμβούλου της με φερόμενη Κινέζα κατάσκοπο.

Η τεχνολογική εταιρεία είδε τις μετοχές της να υποχωρούν κατά περίπου 6% τη Δευτέρα, αφότου ο Jensen Huang παραδέχτηκε ότι είχε εξωσυζυγική σχέση.

Η Nvidia δήλωσε ότι δεν είχε κανένα λόγο να πιστεύει ότι τα μυστικά ή η εθνική ασφάλεια της εταιρείας είχαν παραβιαστεί, αλλά μια δήλωση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας ανέφερε ότι θα ξεκινήσει έρευνα «υπό το φως πρόσφατων αναφορών ότι ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος Jensen Huang υπήρξε στόχος μιας ξένης προσπάθειας πληροφοριών».

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