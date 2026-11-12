Τζένσεν Χουάνγκ: Αυτή είναι η παντρεμένη αντιπρόεδρος της Nvidia που ήταν η δεύτερη ερωμένη του

Snapshot Ο CEO της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, φέρεται να είχε ερωτική σχέση με την παντρεμένη αντιπρόεδρο της εταιρείας, Κίμπερλι Πάουελ, η οποία ήταν κοινό μυστικό στους υπαλλήλους.

Η Nvidia διερευνά την υπόθεση, καθώς οι πολιτικές της απαγορεύουν προσωπικές σχέσεις που δημιουργούν σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ διευθυντών και υφισταμένων.

Η Κίμπερλι Πάουελ είναι αντιπρόεδρος του τομέα υγειονομικής περίθαλψης της Nvidia και εργάζεται στην εταιρεία από το 2008, με σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη προγραμμάτων τεχνητής νοημοσύνης.

Βίντεο που δείχνει τρυφερές στιγμές μεταξύ Χουάνγκ και Πάουελ σε ξενοδοχείο κατά τη διάρκεια συνεδρίου της Nvidia τον Μάρτιο του 2024 έχει καταγραφεί, αλλά δεν έχει δημοσιοποιηθεί.

Οι υπάλληλοι ασφαλείας της Nvidia εντόπισαν και απέσπασαν συμφωνία εμπιστευτικότητας από άτομο που κατέγραψε τη σκηνή με κινητό τηλέφωνο. Snapshot powered by AI

Δεύτερη εξωσυζυγική σχέση είχε ο CEO της Nvidia εκτός από την Κινέζα κατάσκοπο. Η ερωτική σχέση του Τζένσεν Χουάνγκ με την παντρεμένη αντιπρόεδρο της εταιρείας, Κίμπερλι Πάουελ φέρεται να ήταν κοινό μυστικό στους υπαλλήλους της Nvidia.

Σύμφωνα με 5 άτομα που εργάζονται στην εταιρεία και μίλησαν ανώνυμα στους New York Times ο Χουάνγκ διατηρούσε ερωτική δεσμό με την Πάουελ η οποία είναι αντιπρόεδρος του τομέα υγειονομικής περίθαλψης της Nvidia. Σύμφωνα με τον κώδικα δεοντολογίας της Nvidia, οι εργαζόμενοι καλούνται να «αποφεύγουν καταστάσεις όπου οι ενέργειές μας δημιουργούν σύγκρουση συμφερόντων», συμπεριλαμβανομένων των «προσωπικών σχέσεων», ενώ η εταιρεία δηλώνει ότι «διερευνά άμεσα τις αναφορές για ανάρμοστη συμπεριφορά».

Πολλές εταιρείες έχουν πολιτικές που απαγορεύουν σε διευθυντές να έχουν σχέσεις με υφισταμένους. Ο 63χρονος CEO της Nvidia και η 48χρονη Κίμπερλι Πάουελ έχουν καταγραφεί σε βίντεο σε τρυφερές στιγμές σε ένα ξενοδοχείο στο Σαν Χοσέ της Καλιφόρνιας, κατά τη διάρκεια ενός συνεδρίου της Nvidia τον περασμένο Μάρτιο, σύμφωνα με δύο άτομα που εργάζονταν στην εταιρεία. Η εφημερίδα «New York Times» δεν έχει δει το βίντεο.

Ο Χουάνγκ, ο οποίος συνίδρυσε την Nvidia το 1993 και την μετέτρεψε στον κορυφαίο προμηθευτή τσιπ τεχνητής νοημοσύνης, βρίσκεται υπό έρευνα. Αυτόν τον μήνα, αφού ο Χουάνγκ παραδέχτηκε τη σχέση με την Κινέζα κατάσκοπο, το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia ξεκίνησε έρευνα για το θέμα, υπό την καθοδήγηση του δικηγορικού γραφείου Wachtell, Lipton, Rosen & Katz.

Οι Ρεπουμπλικανοί επικεφαλής τριών σημαντικών επιτροπών της Βουλής των Αντιπροσώπων ζήτησαν επίσης από τον Χουάνγκ να παραστεί σε κλειστή ενημέρωση σχετικά με τις επαφές του με τη γυναίκα, η οποία είναι γνωστή με το όνομα Άλις Χουάνγκ.

Για τη δεύτερη εξωσυζυγική σχέση ο Χουάνγκ ρωτήθηκε από δημοσιογράφους τηλεφωνικά και απάντησε: «Δεν νομίζω ότι θα έπρεπε να μιλάτε απευθείας μαζί μου». Στη συνέχεια, έκλεισε το τηλέφωνο.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ σε ομιλία στην εκδήλωση GTC της εταιρείας στο Βερολίνο. 21 Οκτωβρίου 2026. AP

Ποια είναι η Κίμπερλι Πάουελ

Η σχέση του Χουάνγκ με την 48χρονη έχει αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης εντός της εταιρείας, ανέφεραν τα πέντε άτομα.Η Πάουελ εντάχθηκε στην Nvidia το 2008.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της εταιρείας, είναι υπεύθυνη για προγράμματα που θα μπορούσαν να εφαρμόσουν την τεχνολογία μικροεπεξεργαστών της Nvidia στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και την υγειονομική περίθαλψη, ιδίως σε συσκευές ιατρικής απεικόνισης.Η Κίμπερλι Πάουελ αυτές τις δεκαετίες έχει αναρριχηθεί στην ιεραρχία της Nvidia.

Η Κίμπερλι Πάουελ

Σύμφωνα με το προφίλ της στο LinkedIn, το 2016 προήχθη σε ανώτερη διευθύντρια ανάπτυξης επιχειρήσεων στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Στα τέλη του 2017, διορίστηκε αντιπρόεδρος του τομέα υγειονομικής περίθαλψης. Συμμετέχει σε τεχνολογικά συνέδρια σε όλο τον κόσμο και εκφωνεί ομιλίες εκ μέρους της εταιρείας.

Τον περασμένο Μάρτιο, η Πάουελ εμφανίστηκε στο GTC, το ετήσιο συνέδριο προγραμματιστών της Nvidia στο Σαν Χοσέ, όπου μίλησε για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης ως βοήθημα για σημαντικές ανακαλύψεις στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και της βιολογίας. Στην παρουσίασή της χρησιμοποίησε καρτούν απεικονίσεις του Τζένσεν Χουάνγκ.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, στελέχη της Nvidia βρίσκονταν σε ένα κοντινό ξενοδοχείο για συναντήσεις. Τότε Χουάνγκ και η Πάουελ φάνηκαν να είναι τρυφεροί μεταξύ τους στο ξεοδοχείο. Ένας περαστικός κατέγραψε τη σκηνή με το κινητό του, σύμφωνα με τρεις άτομα που έχουν ενημερωθεί για το περιστατικό.

Οι υπάλληλοι ασφαλείας του Χουάνγκ εντόπισαν τον περαστικό με το κινητό και τον απομόνωσαν, ανέφεραν οι ίδιες πηγές. Στη συνέχεια, οι υπάλληλοι ζήτησαν από το άτομο να υπογράψει συμφωνία εμπιστευτικότητας.

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