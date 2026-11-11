Σκάνδαλο Nvidia: Πανεπιστήμιο με δεσμούς με τον κινέζικο στρατό προμηθεύτηκε τα chip 

Ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, μιλάει στα ΜΜΕ κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του σε συνάντηση μεταξύ του Κινέζου πρωθυπουργού Λι Τσιάνγκ και εκπροσώπων του αμερικανικού επιχειρηματικού κόσμου, στη Μεγάλη Αίθουσα του Λαού στο...

Snapshot Το Northwestern Polytechnical University της Κίνας, με δεσμούς στον στρατό, απέκτησε παράνομα τα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης H200 της Nvidia παρά το εμπάργκο των ΗΠΑ.

Η αγορά των τσιπ έγινε μέσω εγχώριων μεσαζόντων και περιλάμβανε επίσης ενοικίαση διακομιστών για την εκπαίδευση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.

Παρόμοιες παραβιάσεις κυρώσεων εμφανίζονται και σε άλλα κινεζικά πανεπιστήμια που συνδέονται με στρατιωτικές βιομηχανίες.

Η πολιτική των ΗΠΑ επιτρέπει μερικές εξαγωγές H200, αλλά τα παραθυράκια στη διαδικασία επιτρέπουν την ενίσχυση των κινεζικών στρατιωτικών δυνατοτήτων.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia δέχεται πίεση από το Κογκρέσο λόγω υποψιών κατασκοπείας και αμφιλεγόμενων πωλήσεων στην Κίνα. Snapshot powered by AI

Μια τεράστια τρύπα στις προσπάθειες της Ουάσινγκτον να μπλοκάρει την τεχνολογική γιγάντωση του Πεκίνου αποκαλύπτουν τα επίσημα αρχεία προμηθειών. Κινεζικό πανεπιστήμιο με βαθιούς δεσμούς με τον Λαϊκό Απελευθερωτικό Στρατό κατάφερε να αγοράσει τα πανίσχυρα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης H200 της Nvidia, παρότι βρίσκεται εδώ και χρόνια στη μαύρη λίστα των αμερικανικών εξαγωγών. Το Northwestern Polytechnical University προχώρησε τον περασμένο μήνα στην απόκτηση των συγκεκριμένων επεξεργαστών, ρίχνοντας φως στις χτυπητές αδυναμίες των κυρώσεων που επιβάλλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες για τον έλεγχο της προηγμένης τεχνολογίας.

Το εκπαιδευτικό ίδρυμα με έδρα την πόλη Σιάν αποτελεί μέλος της ομάδας «Επτά Γιοι της Εθνικής Άμυνας» και διεξάγει έρευνες για στρατιωτικά αεροσκάφη, πυραύλους και δορυφόρους. Βρίσκεται στο στόχαστρο του αμερικανικού υπουργείου Εμπορίου από το 2001, ενώ οι περιορισμοί έγιναν σχεδόν απόλυτοι το 2019. Κι όμως, στις 21 Οκτωβρίου κατέβαλε 874.700 γιουάν, δηλαδή περίπου 123.000 δολάρια, για να εξασφαλίσει δύο τσιπ H200. Η συναλλαγή δεν έγινε απευθείας με την αμερικανική εταιρεία, αλλά μέσω ενός εγχώριου προμηθευτή, της Shaanxi Bosuan Network Technology. Την ίδια ώρα, η σχολή κυβερνοασφάλειας του ίδιου ιδρύματος έκλεισε τον Ιανουάριο διπλό συμβόλαιο ύψους 882.700 γιουάν, νοικιάζοντας πρόσβαση σε διακομιστές που περιείχαν οκτώ H200 ο καθένας, προκειμένου να εκπαιδεύσει μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης.

Η πρακτική αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη υπόγεια αγορά. Το Beihang University, το οποίο συνδέεται στενά με την αεροδιαστημική βιομηχανία, αγόρασε τέσσερις απαγορευμένους επεξεργαστές A800 τον περασμένο Απρίλιο. Παρόμοιες κινήσεις έκαναν το πανεπιστήμιο του Σενζέν, ξοδεύοντας 769.800 γιουάν για τρία H100, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο της Ουχάν και το Πανεπιστήμιο της Κινεζικής Ακαδημίας Επιστημών. Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ άρχισε από τον Ιανουάριο να επιτρέπει ορισμένες εξαγωγές H200 κατά περίπτωση. Παρότι η πολιτική αυτή δεν άρει την απαγόρευση για τις οντότητες της μαύρης λίστας, τα παραθυράκια των εγχώριων μεσαζόντων αφήνουν το πεδίο ελεύθερο στις κινεζικές ένοπλες δυνάμεις.

Αυτές οι αποκαλύψεις έρχονται στην πιο δύσκολη στιγμή για τον διευθύνοντα σύμβουλο της Nvidia. Ο Τζένσεν Χουάνγκ δέχεται ήδη ασφυκτική πίεση στην Ουάσινγκτον εξαιτίας των επαφών του με φερόμενη Κινέζα πράκτορα, με τρεις Ρεπουμπλικανούς προέδρους επιτροπών του Κογκρέσου να απαιτούν επίσημη ενημέρωση στις 18 Νοεμβρίου. Ο ίδιος υποστηρίζει ανοιχτά ότι οι πωλήσεις στην Κίνα διατηρούν την αμερικανική τεχνολογική υπεροχή. Οι Αμερικανοί νομοθέτες διαφωνούν κάθετα, προειδοποιώντας ότι η ανεμπόδιστη πρόσβαση στα κορυφαία τσιπ επιταχύνει επικίνδυνα την ανάπτυξη οπλικών συστημάτων, την ανάλυση πληροφοριών και τον συνολικό εκσυγχρονισμό της στρατιωτικής μηχανής του Πεκίνου.

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