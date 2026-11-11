Πώς «βλέπει» η Κίνα το σκάνδαλο Nvidia: Δείπνα και ποτά - Ποια είναι η ζημιά;

Snapshot Η αποκάλυψη της σχέσης του CEO της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, με την Κινέζα Άλις Χουάνγκ, που φέρεται να είναι κατάσκοπος, έχει προκαλέσει διεθνείς υπόνοιες και πολιτικές αντιδράσεις.

Η Κίνα αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση και καταγγέλλει τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης για κατασκευή ψευδών ισχυρισμών χωρίς αποδείξεις.

Τα αμερικανικά ΜΜΕ και πολιτικοί αναλυτές αμφισβητούν την αξιοπιστία της Άλις Χουάνγκ, ενώ υπάρχουν ενδείξεις ότι το σκάνδαλο μπορεί να συνδέεται με εσωτερικές πολιτικές διαμάχες στις ΗΠΑ.

Οι ειδικοί θεωρούν ότι η Άλις Χουάνγκ ενδέχεται να είχε πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίες σχετικά με την προμήθεια τσιπ της Nvidia και τις πολιτικές τεχνητής νοημοσύνης των ΗΠΑ.

Υπάρχουν ενδείξεις ότι η υπόθεση εκμεταλλεύεται πολιτικές εντάσεις και γεωπολιτικές αντιπαλότητες, με αμφιβολίες για το πραγματικό μέγεθος της ζημιάς από το σκάνδαλο. Snapshot powered by AI

Η αποκάλυψη της ερωτικής σχέσης του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ με την Κινέζα, φερόμενη κατάσκοπο του Πεκίνου, Άλις Χουάνγκ, ήταν μόνο η κορυφή του παγόβουνου μίας ιστορίας που τα έχει όλα. Μυστικές υπηρεσίες, κατασκοπεία, θεωρίες συνωμοσίας, λαθρεμπόριο, και πάνω από όλα έναν πακτωλό χρημάτων, που μεταφράζεται σε τρισεκατομμύρια.

Τα δυτικά μέσα ενημέρωσης με τους New York Times να είναι η πρώτη εφημερίδα που ανέδειξε το θέμα, στη διάσταση πως η Κινέζα που εμφανιζόταν τακτικά στο πλευρό του CEO της Nvidia βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών, και αφήνοντας υπόνοιες για τη σχέση της με τον Τζένσεν, επιβεβαιώθηκαν όταν παραδέχθηκε την απιστία του.

Όμως το σοβαρότερο μέρος αυτής της υπόθεσης, παραμένει στο σκοτάδι και αφορά στον ρόλο της Κινέζας «ερωμένης - κατασκόπου», η οποία έχει εξαφανιστεί από προσώπου γης, όπως άλλωστε συμβαίνει με τους ανθρώπους που μόλις ολοκληρώσουν τη δουλειά, εξαφανίζονται.

Jensen Huang’s daughter taking a picture of her dad and his lover. https://t.co/rIuoTKLuV8 — Mr. Whale (@MrWhale) November 9, 2026

Τα προσωπικά στοιχεία της είναι λιγοστά, και οι όποιες πληροφορίες περιορίζονται αποκλειστικά στην επαγγελματική πορεία της, για την οποία επίσης υπάρχουν κάποιες αμφιβολίες με δεδομένο ότι κάποιες αναφορές προηγουμένων επαγγελματικών της θέσεων δεν είναι δυνατόν να επιβεβαιωθούν ή οι συνάδελφοί της δεν τη θυμούνται.

Με το ξέσπασμα του σκανδάλου, η Κίνα έσπευσε να απορρίψει οποιαδήποτε εμπλοκή, αλλά η συνέχεια δείχνει κάτι διαφορετικό, καθώς η επίσημη γραμμή του Πεκίνου, που εκφράζεται από το υπουργείο Εξωτερικών του και την κρατική ταμπλόιντ Global Times, είναι ότι τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ιδιαίτερα οι NYT, που αποκάλυψαν την ιστορία στις 29 Οκτωβρίου, κατασκεύασαν μια αφήγηση «Κινέζων κατασκόπων» χωρίς στοιχεία.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Guo Jiakun χαρακτήρισε τον ισχυρισμό για κατασκοπεία αβάσιμο και με στόχο τη δυσφήμιση της Κίνας.

Ένα κύριο άρθρο των Global Times στις 9 Νοεμβρίου κατηγόρησε τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ότι περιστρέφουν μια αφήγηση εθνικής ασφάλειας με περισσότερη φαντασία παρά στοιχεία, βασιζόμενα σε μεγάλο βαθμό σε ανώνυμες πηγές και μη επαληθευμένο υλικό. Ρώτησε γιατί οι ισχυρισμοί έρχονται στην επιφάνεια τώρα, ποιος θα ωφεληθεί και εάν, με τους Δημοκρατικούς να ανακτούν τον έλεγχο και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου των ΗΠΑ στις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, οι έρευνες και οι κλητεύσεις του Χουάνγκ θα γίνουν ευκολότερες.

Πρότεινε ότι ο Χουάνγκ ξεχώριζε για την κινεζική του κληρονομιά, αν και είναι πολίτης των ΗΠΑ που ηγείται ενός πυλώνα της αμερικανικής δύναμης της τεχνητής νοημοσύνης.

Η εφημερίδα κατηγόρησε επίσης τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ότι επινόησαν ιστορίες που θα μπορούσαν να διαταράξουν το κλίμα, πριν από τη συνάντηση του Τραμπ με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στη σύνοδο κορυφής της APEC στη Σενζέν.

Ο Shen Yi του Πανεπιστημίου Fudan, που επικαλούνται οι Global Times, χαρακτήρισε το σκεπτικό «Μακαρθιστικό» και είπε ότι οι δυνάμεις που δεν μπορούν να νικήσουν τους ανταγωνιστές μέσω του κανονικού ανταγωνισμού της αγοράς μπορεί να στραφούν σε πολιτικές πιέσεις και ισχυρισμούς εθνικής ασφάλειας για να εμποδίσουν τους αντιπάλους τους. Ο ισχυρισμός εδώ είναι ότι η κατηγορία της κατασκοπείας είναι ένα εμπορικό όπλο μεταμφιεσμένο σε αντικατασκοπεία.

Δείπνα και ποτά: Ποια είναι η ζημιά; Μερικές φωτογραφίες απόδειξη κατασκοπείας;

Όπως αναφέρει το NOWnews της Ταϊβάν, ένα άρθρο με τίτλο «Κινέζα γυναίκα στέλεχος «αποπλάνησε» τον Τζένσεν Χουάνγκ; Διάτρητη υπόθεση κατασκόπων», υποστήριξε ότι τα δημόσια στοιχεία ισοδυναμούν με μερικές φωτογραφίες δείπνου και δεν μπορούν να αποδείξουν ότι η Άλις Χουάνγκ διαβίβασε ευαίσθητες πληροφορίες. Επισήμανε μια αντίφαση: Ο Χουάνγκ λέει ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν τον προειδοποίησε ποτέ, ωστόσο οι NYT αναφέρουν ότι ο Τραμπ είχε ήδη ενημερωθεί. Άφησε να εννοηθεί ότι το επεισόδιο μπορεί να συνδέεται με εσωτερικές πολιτικές διαμάχες των ΗΠΑ.

In photographs, Alice Huang appears to be just another glamorous face in the crowded life of the AI billionaire Jensen Huang. As boss of Nvidia, until Friday the world’s most valuable company, Mr Huang constantly meets contacts, customers and businesspeople. Yet allegations about the personal importance and motivations of the Chinese businesswoman have contributed to a nightmare week for a tech titan at the centre of geopolitical rivalry for a potentially world-changing technology. 🔗 https://t.co/9mzpPZQKu6 — The Telegraph (@Telegraph) November 9, 2026

Οι νεαροί Κινέζοι χρήστες του Διαδικτύου, γνωστοί ως «little pinks», προχώρησαν παραπέρα.

Κάποιοι ισχυρίστηκαν ότι η Άλις Χουάνγκ έμοιαζε περισσότερο με πράκτορα της CIA, δίνοντας στις ΗΠΑ ένα πρόσχημα για να απομακρύνουν τον Τζένσεν επειδή οι Αμερικανοί δεν θα άφηναν ποτέ έναν Κινέζο να ελέγξει την πιο ευαίσθητη εταιρεία τεχνολογίας. Ο υπαινιγμός είναι σε μια αντίστροφη παγίδα, στην οποία η επιχείρηση ήταν αμερικανική, όχι κινεζική.

Άλλοι χρήστες είπαν ότι οι ΗΠΑ δεν βλέπουν καθόλου τον Χουάνγκ ως Κινέζο. Κάποιοι αναρωτήθηκαν αν ένα κρυφό χέρι ετοιμαζόταν να σορτάρει τη μετοχή της Nvidia.

Η Sing Tao Daily του Χονγκ Κονγκ, επικαλούμενη αναφορές ότι οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες έμαθαν για τη σχέση μέσω ηλεκτρονικής παρακολούθησης πριν από περισσότερο από ένα χρόνο, αναρωτήθηκε γιατί η Ουάσιγκτον την άφησε να βγει στην επιφάνεια μόλις τώρα, επισημαίνοντας μια σκόπιμη απελευθέρωση και όχι μια νέα ανακάλυψη.

Ο σχολιαστής της τεχνητής νοημοσύνης Gary Marcus έγραψε στο Substack ότι ο Τραμπ φαίνεται να γνώριζε πριν από ένα χρόνο και δεν έκανε τίποτα, μένοντας κοντά στον Χουάνγκ. Πρότεινε ότι ήταν απολύτως πιθανό ο Χουάνγκ να πέρασε κρατικά μυστικά από τον Τραμπ στην Άλις Χουάνγκ και σημείωσε ότι ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο επέβλεψε ένα σημείωμα για τους κινδύνους αυτή την άνοιξη που δεν οδήγησε πουθενά. Το βασικό ερώτημα, έγραψε ο Marcus, είναι ποιος ήξερε τι και πότε.

Είναι ενδιαφέρον ότι ο χρήστης του X Byron Wan είχε ρωτήσει ήδη από τον Οκτώβριο του 2025 εάν η Άις Χουάγνκ ήταν «χελιδόνι», αργκό για έναν πράκτορα honeytrap, που εργαζόταν για το Κινεζικό Κομμουνιστικό Κόμμα, επικαλούμενος τη διαβόητη πλέον φωτογραφία του ζευγαριού στο μπαρ της Ταϊπέι τον Ιούνιο του 2024. Ο Μάρκους ανέφερε αργότερα την ανάρτηση ως απόδειξη ότι κάποιοι είχαν κάνει εικασίες για τη σχέση ένα χρόνο πριν επιβεβαιωθεί.

Ο Νικόλας Ευθυμιάδης, συνταξιούχος αξιωματικός των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ, είπε στη New York Post ότι το υπόβαθρο της Άλις Χουάνγκ στον κλάδο της τεχνολογίας θα τη βοηθούσε να έρθει κοντά στον CEO της Nvidia.

Οι ειδικοί που επικαλείται το World Journal της Ταϊβάν είπαν ότι θα μπορούσε να είχε συγκεντρώσει την κατάσταση προμήθειας τσιπ της Nvidia, η οποία λαμβάνει προτεραιότητα κατανομής, εσωτερική λήψη αποφάσεων και τις απόψεις του Χουάνγκ και της κυβέρνησης Trump σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη και τους ελέγχους των εξαγωγών.

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