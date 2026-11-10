Η Κινέζα «Μάτα Χάρι» που τύλιξε τον «ροκ σταρ» της Nvidia - Ένα σκάνδαλο εφιαλτικών διαστάσεων

Η Κινέζα «ερωμένη» δεν είναι μία συζυγική απιστία, και η ταυτότητά της εξακολουθεί να είναι «απροσδιόριστη»

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Η Κινέζα «Μάτα Χάρι» που τύλιξε τον «ροκ σταρ» της Nvidia - Ένα σκάνδαλο εφιαλτικών διαστάσεων
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Τζένσεν Χουάνγκ, CEO της Nvidia, παραδέχτηκε εξωσυζυγική σχέση με την Άλις Χουάνγκ, που θεωρείται πιθανή κινεζική κατάσκοπος.
  • Το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia διερευνά αν ο Χουάνγκ ήταν στόχος ξένης κατασκοπείας μέσω της σχέσης του.
  • Η Άλις Χουάνγκ, πρώην τηλεοπτική ρεπόρτερ και διευθύντρια εταιρείας συνδεδεμένης με κινεζική εταιρεία, θεωρείται ύποπτη για στρατολόγηση από κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών.
  • Το σκάνδαλο προκαλεί ανησυχίες για την εθνική ασφάλεια και το μέλλον της Nvidia, λόγω της κρίσιμης θέσης της στον τεχνολογικό τομέα.
  • Ο Χουάνγκ υπήρξε σύμβουλος του Τραμπ για την τεχνητή νοημοσύνη και συμμετείχε σε διεθνείς συμφωνίες εξαγωγής τεχνολογίας, γεγονός που αυξάνει τη σημασία της υπόθεσης.
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Οι Αμερικανοί έχουν επισημάνει τον κίνδυνο καιρό τώρα και αφορά σε μία εκδοχή του κατασκοπευτικού παιχνιδιού που θέλει τα όπλα να είναι οι όμορφες γυναίκες, ικανές στη τέχνη της σαγήνης και της αποπλάνησης, προκειμένου το Πεκίνο ή και η Ρωσία να αποκτήσουν πρόσβαση σε απόρρητα μυστικά σχέδια, που πλέον περιλαμβάνουν το πεδίο της τεχνολογίας.

Η έννοια του sexpionage, γνωστή και ως παγίδα "honeypot", είναι απλή. Ελκυστικές πράκτορες επιδιώκουν να διεισδύσουν σε κολέγια, δεξαμενές σκέψης και εταιρείες των ΗΠΑ παριστάνοντας φοιτητές, ερευνητές και υπαλλήλους. Μόλις φτάσουν εκεί, στρατολογούν εμπιστευτικές πληροφορίες, επιδιώκουν να επηρεάσουν τις εταιρικές πολιτικές, να κλέψουν προνομιακές πληροφορίες και να διευκολύνουν τις εισβολές στον κυβερνοχώρο. Η ανταλλαγή του σεξ με μυστικά είναι ίσως η πιο συνήθης τακτική που χρησιμοποιείται.

Όλα αυτά φέρεται πως τώρα αποκτούν μία διαφορετική διάσταση, καθώς «θύμα» μίας «παγίδας μελιού» από Κινέζα κατάσκοπο, που πλέον την παρομοιάζουν με τη διάσημη «Μάτα Χάρι», την Άλις Χουάνγκ, φέρεται να έπεσε ένας άνθρωπος, που θεωρείται ως μία από τις κορυφαίες προσωπικότητες στον χώρο της τεχνολογίας, πίσω από μία εταιρία 4.5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Τζένσεν Χουάνγκ, δεν είναι μόνο το «πρόσωπο» της Nvidia. Είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες στην πιο κρίσιμη βιομηχανία στον πλανήτη και γι' αυτό το σκάνδαλο που έχει ξεσπάσει έχει προκαλέσει σοκ. Η εμπλοκή του παύει να είναι απλή υπόθεση και αποκτάει διαστάσεις εθνικής ασφάλειας.

Ο Χουάνγκ παραδέχτηκε ότι είχε εξωσυζυγική σχέση, λέγοντας ότι ήταν «άπιστος» και ότι οι πράξεις του πλήγωσαν τη γυναίκα και τα παιδιά του.

Το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia δήλωσε την Κυριακή ότι διερευνά αναφορές ότι ο Χουάνγκ ήταν «στόχος προσπάθειας ξένων πληροφοριών».

Όπως επισημαίνει δημοσίευμα του CNN, ο Τζένσεν έχει αναδειχθεί σε «ροκ σταρ« της Nvidia, με τις αναμφισβήτητες ικανότητές του, κλείνοντας κάθε πρόσβαση σε επίδοξο διάδοχο, συγκεντρώνοντας υπερξουσίες, σε ένα μοντέλο «ηλιακού συστήματος» με τον ίδιο στο επίκεντρο, κάτι που θέτει σε κίνδυνο το μέλλον του τεχνολογικού κολοσσού.

Όσον αφορά στην «πέτρα του σκανδάλου» ένα μυστήριο εξακολουθεί να καλύπτει την ταυτότητά της, καθώς οι πληροφορίες για εκείνη είναι λιγοστές, πέρα από όσα εμφανίζονται στα προφίλ της, γιατί η αλήθεια είναι πως το μόνο που είναι γνωστό, είναι οι εμφανίσεις της δίπλα στον CEO της Nvidia από τις κοινές εξόδους τους, και η ομολογία απιστίας του Τζένσεν.

Η «ταυτότητα» χωρίς λεπτομέρειες

Πρώην τηλεοπτική ρεπόρτερ για τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, η Άλις Χουάνγκ εντάχθηκε στη Megaspeed το 2023 μετά από μια θητεία στον χρηματοπιστωτικό τομέα και ήταν εγγεγραμμένη στη Σιγκαπούρη ως διευθύντρια εταιρείας από τον Μάρτιο έως τον Νοέμβριο του 2023. Η εταιρεία, spinoff της κινεζικής εταιρείας 7Road Holdings, διαφημίστηκε ως πάροχος cloud υλικού Nvidia για την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού.

Σύμφωνα με το χρονικό της γνωριμίας, όπως τουλάχιστον το καταγράφει η Wall Street Journal, η Άλις συνάντησε τον Τζένσεν σε μια εκδήλωση της Nvidia στην Καλιφόρνια τον Μάρτιο του 2024. Αμέσως μετά, θα συναντιόντουσαν ξανά στο κοκτέιλ μπαρ στην Ταϊπέι.

Μέχρι αργότερα εκείνο το έτος, οι αρχές σε πολλές χώρες είχαν αρχίσει να ανησυχούν για τους δεσμούς της Megaspeed με την Κίνα. Η εταιρεία έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι είναι μια νόμιμη και συμμορφούμενη εταιρεία που δεν συμμετείχε σε παράνομες δραστηριότητες.

Οι αρχές στη Σιγκαπούρη και την Ταϊβάν επικεντρώθηκαν στην Άλις Χουάνγκ, τοποθετώντας της ομάδες φυσικής παρακολούθησης, ανέφερε η Journal. Αξιωματούχοι που συμμετείχαν σε αυτές τις έρευνες υποψιάστηκαν ότι στρατολογήθηκε από τις κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών αφού έμαθαν για αυτό που έβλεπαν ως στενή σχέση μεταξύ αυτής και του επικεφαλής της Nvidia.

Το Υπουργείο Εσωτερικών της Σιγκαπούρης αρνήθηκε ότι οι αρχές της Σιγκαπούρης έχουν ερευνήσει την Alice Huang για υποτιθέμενους δεσμούς με την Κίνα.

Μετά την επανεκλογή Τραμπ, ο Τζένσεν αναδείχθηκε γρήγορα ως ένας από τους κορυφαίους συμβούλους του Αμερικανού Προέδρου για την τεχνητή νοημοσύνη, επισημαίνοντάς του, τη σημασία της διατήρησης του προβαδίσματος της Αμερικής έναντι της Κίνας και επαινώντας την ηγεσία του στην τεχνητή νοημοσύνη.

Ο Τραμπ συμπεριέλαβε τον Χουάνγκ σε ένα ταξίδι στη Μέση Ανατολή τον Μάιο του 2025, όπου συμφώνησε να εξάγει τσιπ Nvidia σε χώρες του Κόλπου.

Εκείνο το μήνα, ο Χουάνγκ επέστρεψε στην Ταϊπέι, όπου φωτογραφήθηκε ξανά με την Άλις Χουάνγκ, αυτή τη φορά σε ένα δείπνο όπου φαινόταν να φιλιούνται στο μάγουλο και να μοιράζονται αγγίγματα στο χέρι.

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