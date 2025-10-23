Ρωσίδες και Κινέζες κατάσκοποι εν δράσει - Σαγηνεύοντας και αποπλανώντας κλέβουν μυστικά της Δύσης

Ένας νέος πόλεμος βρίσκεται σε εξέλιξη και δεν διεξάγεται στο πεδίο της μάχης, αλλά στα κρεβάτια και αποδεικνύεται καταστροφικά αποτελεσματικός, σύμφωνα με τους ειδικούς.

Μόσχα και Πεκίνο, σύμφωνα με πηγές των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών, στέλνουν Ρωσίδες και Κινέζες πράκτορες στις τεχνολογικές περιοχές της Αμερικής, προκειμένου να κλέψουν κρατικά μυστικά και καινοτομίες υψηλής τεχνολογίας σαγηνεύοντας και αποπλανώντας τα θύματά τους και σύμφωνα με τους ειδικούς αποδεικνύεται

Οι ηθικοί ενδοιασμοί της Αμερικής σημαίνουν ότι οι ΗΠΑ δεν παίζουν αυτό το παιχνίδι και αυτό σύμφωνα όπως παραδέχεται στους Times, ο Τζέιμς Μάλβενον, επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της Pamir Consulting «αποτελεί ένα ασύμμετρο πλεονέκτημα όσον αφορά στον σεξουαλικό πόλεμο».

Ο Τζεφ Στοφ, πρώην αναλυτής εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ, προειδοποιεί ότι οι αντίπαλοι της Αμερικής λειτουργούν σε κοινή θέα με τους Κινέζους να στοχεύουν νεοσύστατες επιχειρήσεις, ακαδημαϊκά ιδρύματα, ερευνητικά έργα χρηματοδοτούμενα από το Υπουργείο Άμυνας, σε έναν ευρύτερο οικονομικό πόλεμο της Κίνας

Αμερικανοί ερευνητές λένε ότι το Πεκίνο έχει μετατρέψει ολόκληρο τον πληθυσμό του σε πιθανούς πράκτορες.

Επενδυτές, φοιτητές, επιχειρηματίες — όλοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εξαγωγή μυστικών από τη δυτική τεχνολογία.

«Δεν κυνηγάμε πλέον έναν πράκτορα της KGB», δήλωσε ένας ανώτερος αξιωματούχος της αντικατασκοπείας.

«Οι αντίπαλοί μας —ιδίως οι Κινέζοι— χρησιμοποιούν μια προσέγγιση που αφορά ολόκληρη την κοινωνία».

Και τα διακυβεύματα είναι τεράστια.

Η κλοπή αμερικανικών εμπορικών μυστικών κοστίζει στους Αμερικανούς φορολογούμενους έως και 600 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως, με την Κίνα να ηγείται της επίθεσης.

Παγίδες «μελιού»

Αμερικανοί αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι οι κινεζικοί «διαγωνισμοί παρουσίασης» παρασύρουν τις νεοσύστατες επιχειρήσεις να αποκαλύψουν τα επιχειρηματικά τους σχέδια - ή, ακόμα χειρότερα, την πνευματική τους ιδιοκτησία.

Ορισμένοι διαγωνισμοί καταγράφουν ακόμη και τους συμμετέχοντες και απαιτούν πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα.

«Είναι ένας κίνδυνος για την αντικατασκοπεία», είπε ένας αξιωματούχος.

«Μπορεί απλώς να πάρουν την ιδέα σας, να την εκμεταλλευτούν και να την κατοχυρώσουν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, κλέβοντας το οικονομικό σας μέλλον».

Ο Διεθνής Διαγωνισμός Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Κίνας (Σενζέν), που διεξήχθη φέτος σε πόλεις από τη Βοστώνη μέχρι το Τόκιο, σήκωσε κόκκινες σημαίες αφού οι συμμετέχοντες παρακολουθήθηκαν από αξιωματούχους και συνδέθηκαν με μικρόφωνα.

Ένας διευθύνων σύμβουλος βιοτεχνολογίας είπε: «Καταγράφανε όλα όσα έλεγα, έκανα και μετά έκαναν ερωτήσεις όπως θα έκανε ένας δημοσιογράφος».

Όταν η εταιρεία του κέρδισε 50.000 δολάρια, οι διοργανωτές έστειλαν το έπαθλο απευθείας στον προσωπικό του τραπεζικό λογαριασμό.

Εβδομάδες αργότερα, η ομοσπονδιακή χρηματοδότηση για την εταιρεία του πάγωσε.

Σαγηνεύτριες εν δράσει

Η Μόσχα, εν τω μεταξύ, διπλασιάζει τις παλιομοδίτικες επιχειρήσεις αποπλάνησης.

Η «κοκκινομάλλα δελεάστρια» της Ρωσίας Άννα Τσάπμαν — κάποτε το πρόσωπο του δικτύου κατασκοπείας του Πούτιν το 2010 — φέρεται να επέστρεψε με νέο ψευδώνυμο, Άννα Ρομάνοβα, και διευθύνει ένα μουσείο πληροφοριών στη Μόσχα που συνδέεται με το Κρεμλίνο.

Η επιστροφή της στο στάδιο της κατασκοπείας έρχεται μετά από χρόνια καυχησιολογίας ότι η «σεξουαλικότητά της λειτουργούσε σαν μαγεία» σε άνδρες στόχους.

Η Άννα Τσάπμαν, η οποία απελάθηκε από τις ΗΠΑ με την κατηγορία της κατασκοπείας, στη σκηνή μαζί με τους ηγέτες των Νέων Φρουρών, ενός κινήματος νεολαίας υπέρ του Κρεμλίνου στο οποίο εντάχθηκε, στη Μόσχα, Ρωσία (2010) - Η πρώην κατάσκοπος Άννα Τσάπμαν επιβεβαίωσε δημοσίως την πίστη της στη Ρωσία και στον Βλαντίμιρ Πούτιν, εντασσόμενη στη νεανική πτέρυγα του κόμματός του "Ενωμένη Ρωσία". Η Τσάπμαν αποκαλύφθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες μαζί με άλλους εννέα αποκαλούμενους "αδρανείς πράκτορες" σε μια επιχείρηση του FBI και απελάθηκε στη Ρωσία AP/Mikhail Metze

Μια άλλη διαβόητη «κατάσκοπος του σεξ», η Aliia Roza, ισχυρίστηκε κάποτε ότι διδάχθηκε «τεχνικές του σεξ» και «πώς να κάνει τους άντρες να ερωτευτούν» σε μια ρωσική στρατιωτική ακαδημία.

Στο Λονδίνο, δύο Βουλγάρες — η Τσβετίνα Γκέντσεβα και η Τσβετάνκα Ντόντσεβα — αποκαλύφθηκαν πρόσφατα ως μέρος ενός ρωσικού κυκλώματος «παγίδας μελιού» που κατασκόπευε τους αντιπάλους του Πούτιν.

Εργάζονταν μέσα σε μια «εξαιρετικά εξελιγμένη» κατασκοπευτική ομάδα που διηύθυνε ο Όρλιν Ρούσεφ, πρώην τεχνικός, ο οποίος φέρεται να χρησιμοποίησε αποπλάνηση και παρακολούθηση για να διεισδύσει σε δυτικά δίκτυα.

Ένας στόχος, ο δημοσιογράφος Ρομάν Ντομπροκότοφ, ακολουθήθηκε σε ένα αεροπλάνο, όπου κατάσκοποι τον παρακολούθησαν να πληκτρολογεί το PIN του τηλεφώνου του.

Οι τακτικές κατασκοπείας της Κίνας έχουν επίσης ένα οικείο πρόσωπο.

Η Φανγκ Φανγκ, η «μελοπαγιδευτής» που διείσδυσε στην πολιτική σκηνή των ΗΠΑ μεταξύ 2011 και 2015, αποπλανώντας δύο δημάρχους και καλλιεργώντας δεσμούς με ανερχόμενους Δημοκρατικούς, συμπεριλαμβανομένου του βουλευτή Έρικ Σουόλγουελ.

Οι παρακολουθήσεις του FBI την έπιασαν σε σεξουαλικές επαφές με Αμερικανούς αξιωματούχους προτού δραπετεύσει στην Κίνα.

Η αποστολή της ήταν να διεισδύσει στους πολιτικούς κύκλους, να συγκεντρώσει χρήματα για την προεκλογική της εκστρατεία και να διοχετεύσει επιρροή πίσω στο Πεκίνο.