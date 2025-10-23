Ρωσίδες και Κινέζες κατάσκοποι εν δράσει - Σαγηνεύοντας και αποπλανώντας κλέβουν μυστικά της Δύσης

Κίνα και Ρωσίδα ηγούνται του νέου είδους πολέμου με τις ΗΠΑ να υστερούν λόγω ηθικών ενδοιασμών

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Ρωσίδες και Κινέζες κατάσκοποι εν δράσει - Σαγηνεύοντας και αποπλανώντας κλέβουν μυστικά της Δύσης
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένας νέος πόλεμος βρίσκεται σε εξέλιξη και δεν διεξάγεται στο πεδίο της μάχης, αλλά στα κρεβάτια και αποδεικνύεται καταστροφικά αποτελεσματικός, σύμφωνα με τους ειδικούς.

Μόσχα και Πεκίνο, σύμφωνα με πηγές των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών, στέλνουν Ρωσίδες και Κινέζες πράκτορες στις τεχνολογικές περιοχές της Αμερικής, προκειμένου να κλέψουν κρατικά μυστικά και καινοτομίες υψηλής τεχνολογίας σαγηνεύοντας και αποπλανώντας τα θύματά τους και σύμφωνα με τους ειδικούς αποδεικνύεται

Οι ηθικοί ενδοιασμοί της Αμερικής σημαίνουν ότι οι ΗΠΑ δεν παίζουν αυτό το παιχνίδι και αυτό σύμφωνα όπως παραδέχεται στους Times, ο Τζέιμς Μάλβενον, επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της Pamir Consulting «αποτελεί ένα ασύμμετρο πλεονέκτημα όσον αφορά στον σεξουαλικό πόλεμο».

Ο Τζεφ Στοφ, πρώην αναλυτής εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ, προειδοποιεί ότι οι αντίπαλοι της Αμερικής λειτουργούν σε κοινή θέα με τους Κινέζους να στοχεύουν νεοσύστατες επιχειρήσεις, ακαδημαϊκά ιδρύματα, ερευνητικά έργα χρηματοδοτούμενα από το Υπουργείο Άμυνας, σε έναν ευρύτερο οικονομικό πόλεμο της Κίνας

Αμερικανοί ερευνητές λένε ότι το Πεκίνο έχει μετατρέψει ολόκληρο τον πληθυσμό του σε πιθανούς πράκτορες.

Επενδυτές, φοιτητές, επιχειρηματίες — όλοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εξαγωγή μυστικών από τη δυτική τεχνολογία.

«Δεν κυνηγάμε πλέον έναν πράκτορα της KGB», δήλωσε ένας ανώτερος αξιωματούχος της αντικατασκοπείας.

«Οι αντίπαλοί μας —ιδίως οι Κινέζοι— χρησιμοποιούν μια προσέγγιση που αφορά ολόκληρη την κοινωνία».

Και τα διακυβεύματα είναι τεράστια.

Η κλοπή αμερικανικών εμπορικών μυστικών κοστίζει στους Αμερικανούς φορολογούμενους έως και 600 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως, με την Κίνα να ηγείται της επίθεσης.

Παγίδες «μελιού»

Αμερικανοί αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι οι κινεζικοί «διαγωνισμοί παρουσίασης» παρασύρουν τις νεοσύστατες επιχειρήσεις να αποκαλύψουν τα επιχειρηματικά τους σχέδια - ή, ακόμα χειρότερα, την πνευματική τους ιδιοκτησία.

Ορισμένοι διαγωνισμοί καταγράφουν ακόμη και τους συμμετέχοντες και απαιτούν πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα.

«Είναι ένας κίνδυνος για την αντικατασκοπεία», είπε ένας αξιωματούχος.

«Μπορεί απλώς να πάρουν την ιδέα σας, να την εκμεταλλευτούν και να την κατοχυρώσουν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, κλέβοντας το οικονομικό σας μέλλον».

Ο Διεθνής Διαγωνισμός Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Κίνας (Σενζέν), που διεξήχθη φέτος σε πόλεις από τη Βοστώνη μέχρι το Τόκιο, σήκωσε κόκκινες σημαίες αφού οι συμμετέχοντες παρακολουθήθηκαν από αξιωματούχους και συνδέθηκαν με μικρόφωνα.

Ένας διευθύνων σύμβουλος βιοτεχνολογίας είπε: «Καταγράφανε όλα όσα έλεγα, έκανα και μετά έκαναν ερωτήσεις όπως θα έκανε ένας δημοσιογράφος».

Όταν η εταιρεία του κέρδισε 50.000 δολάρια, οι διοργανωτές έστειλαν το έπαθλο απευθείας στον προσωπικό του τραπεζικό λογαριασμό.

Εβδομάδες αργότερα, η ομοσπονδιακή χρηματοδότηση για την εταιρεία του πάγωσε.

Σαγηνεύτριες εν δράσει

Η Μόσχα, εν τω μεταξύ, διπλασιάζει τις παλιομοδίτικες επιχειρήσεις αποπλάνησης.

Η «κοκκινομάλλα δελεάστρια» της Ρωσίας Άννα Τσάπμαν — κάποτε το πρόσωπο του δικτύου κατασκοπείας του Πούτιν το 2010 — φέρεται να επέστρεψε με νέο ψευδώνυμο, Άννα Ρομάνοβα, και διευθύνει ένα μουσείο πληροφοριών στη Μόσχα που συνδέεται με το Κρεμλίνο.

Η επιστροφή της στο στάδιο της κατασκοπείας έρχεται μετά από χρόνια καυχησιολογίας ότι η «σεξουαλικότητά της λειτουργούσε σαν μαγεία» σε άνδρες στόχους.

Anna Chapman

Η Άννα Τσάπμαν, η οποία απελάθηκε από τις ΗΠΑ με την κατηγορία της κατασκοπείας, στη σκηνή μαζί με τους ηγέτες των Νέων Φρουρών, ενός κινήματος νεολαίας υπέρ του Κρεμλίνου στο οποίο εντάχθηκε, στη Μόσχα, Ρωσία (2010) - Η πρώην κατάσκοπος Άννα Τσάπμαν επιβεβαίωσε δημοσίως την πίστη της στη Ρωσία και στον Βλαντίμιρ Πούτιν, εντασσόμενη στη νεανική πτέρυγα του κόμματός του "Ενωμένη Ρωσία". Η Τσάπμαν αποκαλύφθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες μαζί με άλλους εννέα αποκαλούμενους "αδρανείς πράκτορες" σε μια επιχείρηση του FBI και απελάθηκε στη Ρωσία

AP/Mikhail Metze

Μια άλλη διαβόητη «κατάσκοπος του σεξ», η Aliia Roza, ισχυρίστηκε κάποτε ότι διδάχθηκε «τεχνικές του σεξ» και «πώς να κάνει τους άντρες να ερωτευτούν» σε μια ρωσική στρατιωτική ακαδημία.

Στο Λονδίνο, δύο Βουλγάρες — η Τσβετίνα Γκέντσεβα και η Τσβετάνκα Ντόντσεβα — αποκαλύφθηκαν πρόσφατα ως μέρος ενός ρωσικού κυκλώματος «παγίδας μελιού» που κατασκόπευε τους αντιπάλους του Πούτιν.

Εργάζονταν μέσα σε μια «εξαιρετικά εξελιγμένη» κατασκοπευτική ομάδα που διηύθυνε ο Όρλιν Ρούσεφ, πρώην τεχνικός, ο οποίος φέρεται να χρησιμοποίησε αποπλάνηση και παρακολούθηση για να διεισδύσει σε δυτικά δίκτυα.

Ένας στόχος, ο δημοσιογράφος Ρομάν Ντομπροκότοφ, ακολουθήθηκε σε ένα αεροπλάνο, όπου κατάσκοποι τον παρακολούθησαν να πληκτρολογεί το PIN του τηλεφώνου του.

Οι τακτικές κατασκοπείας της Κίνας έχουν επίσης ένα οικείο πρόσωπο.

Η Φανγκ Φανγκ, η «μελοπαγιδευτής» που διείσδυσε στην πολιτική σκηνή των ΗΠΑ μεταξύ 2011 και 2015, αποπλανώντας δύο δημάρχους και καλλιεργώντας δεσμούς με ανερχόμενους Δημοκρατικούς, συμπεριλαμβανομένου του βουλευτή Έρικ Σουόλγουελ.

fang-fang.jpg

Οι παρακολουθήσεις του FBI την έπιασαν σε σεξουαλικές επαφές με Αμερικανούς αξιωματούχους προτού δραπετεύσει στην Κίνα.

Η αποστολή της ήταν να διεισδύσει στους πολιτικούς κύκλους, να συγκεντρώσει χρήματα για την προεκλογική της εκστρατεία και να διοχετεύσει επιρροή πίσω στο Πεκίνο.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:23ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσίδες και Κινέζες κατάσκοποι εν δράσει - Σαγηνεύοντας και αποπλανώντας κλέβουν μυστικά της Δύσης

22:17ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Live Φέγενορντ – Παναθηναϊκός 0-1: Προβάδισμα με Σφιντέρσκι για το Τριφύλλι

22:14ΚΟΣΜΟΣ

Αίγυπτος: 3.500 χρόνια άμυνας - Ανακαλύφθηκε φρούριο με τείχη 2,5 μέτρων στο βόρειο Σινά

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ (23/10): Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

22:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΥΕΘΑ: Μετά την τοποθέτηση Δούκα, ανάθεση καθαριότητας μνημείου Αγνώστου Στρατιώτη σε τρίτον

21:49ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Ελληνικό μωσαϊκό του 5ου αιώνα ανακαλύφθηκε στην αρχαία Έδεσσα της Ανατολίας

21:44ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Αμπερντίν 6-0: Ξέσπασε και... «ισοπέδωσε» τους Σκωτσέζους πριν τον Ολυμπιακό!

21:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE ΑΕΚ – Αμπερντίν 6-0 (τελικό): «Κιτρινόμαυρο» πάρτι κόντρα στους Σκωτσέζους - Δείτε τα γκολ!

21:40TRAVEL

Τήνος: Από τη χάρη της Παναγίας στην τέχνη του μαρμάρου - Οι γεύσεις, οι παραλίες και τα χωριά

21:32ΚΑΙΡΟΣ

Μεσολόγγι: Εικόνες καταστροφής από το πέρασμα της κακοκαιρίας - Κλειστά αύριο τα σχολεία

21:29ΚΟΣΜΟΣ

Σμύρνη: Σε θετικό κλίμα η συνάντηση Ελλάδας - Τουρκίας για τα ΜΟΕ

21:22ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Είμαστε Ένα» με το Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης - Ξεκινά η συλλογή παιδικών βιβλίων

21:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Pulse: Πρώτη η ΝΔ, δεύτερο το ΠΑΣΟΚ, τρίτη η Ελληνική Λύση - Τι λένε οι πολίτες για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

21:10ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Η συνάντηση Τραμπ-Πούτιν δεν έχει αποκλειστεί εντελώς, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο

21:08ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μάνος Χατζιδάκις: Η Φίνος Φιλμ τιμά την επέτειο των 100 ετών από την γέννηση του συνθέτη - «Μας ταξίδεψε, μας ένωσε και μας έκανε να αγαπήσουμε την Ελλάδα»

21:06ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Αποθηκευμένο στο κινητό του εργοδότη του 22χρονου το τηλέφωνο του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ - Τον είχε καταχωρημένο με υποκοριστικό

21:00ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός Οίκος: Συνάντηση Τραμπ - Σι Τζινπίνγκ στις 30 Οκτωβρίου στη Νότια Κορέα

21:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Φέγενορντ – Παναθηναϊκός: Στα χαφ ο Καλάμπρια, οι επιλογές του Κόντη

20:56ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: Οι κυρώσεις των ΗΠΑ είναι μια εχθρική πράξη - Ρωσικά αεροσκάφη πάνω από τη Λιθουανία

20:52ΚΟΣΜΟΣ

Λιθουανία: Ρωσικά μαχητικά παραβίασαν τον ενάεριο χώρο για 18 δευτερόλεπτα - Σηκώθηκαν νατοϊκά Eurofighter Typhoon

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» το «καλοκαιράκι του Αγίου Δημητρίου» - Μετά την 28η η μεγάλη ανατροπή

20:04ΕΛΛΑΔΑ

Γκάζι: «Σας αγαπώ...» - Η στιγμή που η 16χρονη καταρρέει έξω από το κλαμπ

19:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άγριο επεισόδιο στη Βουλή με Κωνσταντοπούλου, Μπακογιάννη και Γεροβασίλη - «Είσαι Αντουανέτα» - «Είσαι υστερική»

21:06ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Αποθηκευμένο στο κινητό του εργοδότη του 22χρονου το τηλέφωνο του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ - Τον είχε καταχωρημένο με υποκοριστικό

21:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Pulse: Πρώτη η ΝΔ, δεύτερο το ΠΑΣΟΚ, τρίτη η Ελληνική Λύση - Τι λένε οι πολίτες για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

22:20ΚΟΣΜΟΣ

Το «θαύμα» της Φύσης: Οι φάλαινες στην Αυστραλία ξεπέρασαν τα προ-φαλαινοθηρικά επίπεδα

22:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΥΕΘΑ: Μετά την τοποθέτηση Δούκα, ανάθεση καθαριότητας μνημείου Αγνώστου Στρατιώτη σε τρίτον

15:47ΚΟΣΜΟΣ

Καλεσμένη σε γάμο σοκαρίστηκε όταν οι νεόνυμφοι της ζήτησαν να πληρώσει το φαγητό της στη δεξίωση

17:07ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ο Μπιλ Γκέιτς αποκαλύπτει τις τρεις δουλειές που θα επιβιώσουν από την τεχνητή νοημοσύνη

15:41ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γκάζι: Βίντεο ντοκουμέντο - Η 16χρονη Ζωή λίγα λεπτά πριν μπει στο μοιραίο μπαρ

21:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE ΑΕΚ – Αμπερντίν 6-0 (τελικό): «Κιτρινόμαυρο» πάρτι κόντρα στους Σκωτσέζους - Δείτε τα γκολ!

21:32ΚΑΙΡΟΣ

Μεσολόγγι: Εικόνες καταστροφής από το πέρασμα της κακοκαιρίας - Κλειστά αύριο τα σχολεία

16:04ΕΛΛΑΔΑ

Γκάζι: Ξεσπά ο πατέρας της 16χρονης Ζωής - «Το μόνο που έχω είναι η φωτογραφία της στα χέρια μου»

19:57ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: 600.000 ευρώ είχε δανειστεί από αγροτικό συνεταιρισμό ο «Φραπές» - Τα ζητάνε πίσω τώρα

10:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τέσσερις μέρες Άνοιξη και μετά ριζική αλλαγή - Τι θα γίνει με την κακοκαιρία την 28η Οκτωβρίου

06:16ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ - Η απάντηση του «Φραπέ»: «Δικάζομαι δημόσια χωρίς δικαίωμα να πω την αλήθεια» - Ζαλίζουν τα ευρήματα για τον αγρότη

11:50WHAT THE FACT

Ένα ψάρι με δόντια στο κεφάλι: Η ανακάλυψη που αλλάζει για πάντα τη θαλάσσια βιολογία

19:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κορωπί: Άγριο επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας - Έστειλε τη σύζυγό του στο νοσοκομείο από το ξύλο

22:17ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Live Φέγενορντ – Παναθηναϊκός 0-1: Προβάδισμα με Σφιντέρσκι για το Τριφύλλι

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ (23/10): Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ