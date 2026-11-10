Τζένσεν Χουάνγκ: Πόσο ακριβά θα πληρώσει ο CEO της Nvidia την απιστία του, σε περίπτωση διαζυγίου

Η περίπτωση του σκανδάλου του Τζένσεν Χουάνγκ έφερε στο προσκήνιο τα προγαμιαία συμβόλαια, που συχνά επιλέγουν να συνάψουν μεγιστάνες ώστε να διασφαλίσουν ότι θα διατηρήσουν τα κεκτημένα τους και μετά από ένα διαζύγιο

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Τζένσεν Χουάνγκ: Πόσο ακριβά θα πληρώσει ο CEO της Nvidia την απιστία του, σε περίπτωση διαζυγίου
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η δημόσια παραδοχή απιστίας του Τζένσεν Χουάνγκ προς τη σύζυγό του Λόρι μετά από 41 χρόνια γάμου έχει δημιουργήσει αναταράξεις και ενδεχόμενη απειλή διαζυγίου.
  • Η περιουσία του Χουάνγκ εκτιμάται σε περίπου 155 δισεκατομμύρια δολάρια, με πιθανό κόστος διαζυγίου έως 80 δισεκατομμύρια δολάρια αν δεν υπάρχει προγαμιαίο συμβόλαιο.
  • Στην Καλιφόρνια, όπου ζουν, τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια του γάμου θεωρούνται κοινή ιδιοκτησία και διαιρούνται εξίσου εκτός αν υπάρχει προγαμιαίο ή μεταγαμιαίο συμβόλαιο.
  • Τα προγαμιαία συμβόλαια επιτρέπουν την εξαίρεση από τους νόμους της πολιτείας και μπορούν να καθορίσουν διαφορετικούς όρους για τη διανομή περιουσίας σε περίπτωση διαζυγίου.
  • Το πιθανό διαζύγιο του Χουάνγκ θα μπορούσε να είναι ένα από τα πιο ακριβά στην ιστορία, ανάλογο με αυτά των Μπιλ Γκέιτς και Τζεφ Μπέζος.
Snapshot powered by AI

Η δημόσια παραδοχή του επικεφαλής της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, ότι υπήρξε άπιστος προς την επί 41 χρόνια σύζυγό του, έφερε σφοδρές αναταράξεις στο παγκόσμιο χρηματο-οικονομικό στερέωμα και αυτό επειδή η «πέτρα του σκανδάλου» κινεζικής καταγωγής, ελέγχεται για κατασκοπεία υπέρ του Πεκίνου και λαθρεμπόριο μικροτσίπ.

Στα πιο πεζά της υπόθεσης, ένας γάμος φαίνεται να είναι στον αέρα. Μετά από τέσσερεις δεκαετίες, ο Τζένσεν Χουάνγκ και η σύζυγός του Λόρι Χουάνγκ, πρέπει να διαχειριστούν εκτός από το σκάνδαλο, τη μεταξύ τους σχέση, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν φανεί οι προθέσεις της Λόρι.

Εξαιτίας λοιπόν αυτού, έρχονται ξανά στο προσκήνιο, τα προγαμιαία συμβόλαια, που συνηθίζουν να συνάπτουν οι έχοντες και κατέχοντες, ώστε σε μία πιθανή άδοξη κατάληξη ενός γάμου να μην «αιμορραγήσουν οικονομικά».

Στην περίπτωση του Τζένσεν, όπου σημειώνεται ότι επισήμως δεν υπάρχει κάτι περί διαζυγίου, αλλά ούτε σύναψης προγαμιαίου συμβολαίου, παρά μόνο ενδείξεις, ένας διακανονισμός μεταξύ του ιδίου και της συζύγου του, που θα μπορούσε να ακολουθήσει, θα του κόστιζε το τεράστιο ποσό των 80 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Παρ’ όλα αυτά, στα κοινωνικά δίκτυα κυκλοφορούν ευρέως εικασίες ότι, αν δεν υπάρχει προγαμιαίο συμβόλαιο, αυτή θα μπορούσε να είναι η πιο δαπανηρή συμφωνία διαζυγίου.

Ένα προγαμιαίο συμβόλαιο καταγράφει ουσιαστικά τα περιουσιακά στοιχεία, τις υποχρεώσεις και τις οικονομικές ρυθμίσεις ενός ζευγαριού, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο θα αντιμετωπίζονται ορισμένα περιουσιακά στοιχεία σε περίπτωση λύσης του γάμου.

Σύμφωνα με το Forbes, η περιουσία του Χουάνγκ εκτιμήθηκε στις 9 Νοεμβρίου σε περίπου 155 δισεκατομμύρια δολάρια. Βάσει των νόμων της Καλιφόρνια περί κοινής περιουσίας, τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια του γάμου θεωρούνται γενικά κοινή ιδιοκτησία και διαιρούνται εξίσου σε περίπτωση διαζυγίου, εκτός αν ορίζεται νομικά διαφορετικά.

Ο Χουάνγκ συνίδρυσε την Nvidia το 1993, οκτώ χρόνια μετά τον γάμο του με τη Λόρι. Συνεπώς, ένα σημαντικό μέρος της περιουσίας του δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια του γάμου τους. Σε πολιτείες όπως η Καλιφόρνια, υπάρχουν ήδη συγκεκριμένοι νόμοι που καθορίζουν τον τρόπο κατανομής των περιουσιακών στοιχείων και των ακινήτων σε περίπτωση χωρισμού. Επομένως, ένα προγαμιαίο συμβόλαιο μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμο, καθώς η οικονομική κατανομή μπορεί να αποφασιστεί από το ζευγάρι με τους δικούς του όρους, αντί να καθορίζεται από τους προκαθορισμένους κανόνες της πολιτείας.

Εάν το ζευγάρι δεν διαθέτει ούτε έγκυρο προγαμιαίο ούτε μεταγαμιαίο συμφωνητικό, θα ισχύουν οι συνήθεις κανόνες διανομής περιουσίας της Καλιφόρνιας. Ένα προγαμιαίο συμφωνητικό, που υπογράφεται πριν από τον γάμο, ή ένα μεταγαμιαίο, που υπογράφεται μετά, μπορεί να καθορίσει διαφορετικές οικονομικές ρυθμίσεις, υπό την επιφύλαξη των νομικών απαιτήσεων.

Και αν συμβεί κάτι τέτοιο, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, θα μπορούσε να καταστεί ένας από τους πιο δαπανηρούς διακανονισμούς διαζυγίου, μαζί με εκείνους του Μπιλ Γκέιτς και της Μελίντα Φρεντς Γκέιτς, καθώς και του Τζέφ Μπέζος και της Μακένζι Σκοτ.

Αυτά τα διαζύγια υψηλού προφίλ καταδεικνύουν πόσο περίπλοκη μπορεί να γίνει η διανομή της περιουσίας όταν τελειώνουν οι γάμοι.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:53ΚΟΣΜΟΣ

Δύο ανατολές και δύο ηλιοβασιλέματα σε μία πτήση: Airbus έσπασε κάθε ρεκόρ και μπήκε στο Γκίνες

13:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο Όμιλος AKTOR στηρίζει τη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία, στην κοιτίδα του Ολυμπισμού

13:50ΚΟΣΜΟΣ

Τζένσεν Χουάνγκ: Πόσο ακριβά θα πληρώσει ο CEO της Nvidia την απιστία του σε περίπτωση διαζυγίου - Ίσως το ακριβότερο

13:49ΚΟΣΜΟΣ

Δημοσκόπηση Reuters: Οι Αμερικανοί θέλουν το Κογκρέσο να βάλει τέλος στον πόλεμο στο Ιράν

13:48ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Εντοπίστηκε η σορός μίας γυναίκας στε μαντρί στην Κάρυστο

13:48ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος για δύο γυναίκες στο Αγρίνιο - Ανυψώθηκαν βυθιζόμενες μπάρες και τραυματίστηκαν

13:45ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΚΟΕ: Επικίνδυνη χημική ρύπανση στους οχετούς βοθρολυμάτων – ρεμάτων της Αττικής

13:42ΚΟΣΜΟΣ

Η «μάχη» του μετρό στο Τόκιο: Η απόλυτη τακτική για να μπεις στο τρένο τις ώρες αιχμής

13:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για καλώδιο: Το ταξίδι θα ολοκληρωθεί χωρίς αναταράξεις

13:36ΚΟΣΜΟΣ

Επιστήμονες δημιούργησαν τη χαμηλότερη θερμοκρασία που έχει μετρηθεί ποτέ

13:28ANNOUNCEMENTS

«Αυτό δεν το πρόλαβες! Την εποχική γρίπη όμως, θα μπορούσες να την προλάβεις!»

13:27ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα θέρμανσης: Τι πρέπει να κάνουν οι διαχειριστές των πολυκατοικιών

13:22ΚΟΣΜΟΣ

Βουλγαρία: Πώς έγινε το τροχαίο δυστύχημα με τουλάχιστον 11 νεκρούς και 48 τραυματίες

13:17WHAT THE FACT

Έπιασε ένα ψάρι και κέρδισε 1 εκατ. δολάρια: Η απίστευτη τύχη ενός 26χρονου στην Αυστραλία

13:12ΚΟΣΜΟΣ

Πολ ΜακΚάρτνεϊ: Ο θρυλικός «Beatles», τρίτος πλουσιότερος μουσικός στον κόσμο

13:08ΚΟΣΜΟΣ

Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις στη Γαλλία: Διαδηλώσεις και δράσεις μαθητών σε ολόκληρη τη χώρα

13:08LIFESTYLE

Νίκος Καρβέλας: Λέει...«καλημέρα» μετά την κόντρα με την Άννα Βίσση - Το νέο ρεμπέτικο τραγούδι του

13:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παρέμβαση Φαραντούρη στην Κομισιόν για την αύξηση των μεταναστευτικών ροών από Λιβύη 

13:01ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΛΣΤΑΤ: Στο 5,7% ο πληθωρισμός τον Οκτώβριο - Άλμα σε στέγαση, μεταφορές

13:01ΚΟΣΜΟΣ

Εντυπωσιακή κατεδάφιση στη Γερμανία: Κτίριο 130 μέτρων κατέρρευσε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:12ΚΟΣΜΟΣ

Φονική καραμπόλα τουλάχιστον 70 οχημάτων στη Βουλγαρία: Πληροφορίες για 12 νεκρούς

09:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται... εκτόξευση της θερμοκρασίας - Η πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη

09:37ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Παναγιώτης Λιαδέλης: Από την υπόθεση τοκογλυφίας του 2002 και τους πυροβολισμούς στον Βόλο μέχρι τη δικογραφία των 206 εκατ. ευρώ

08:45ΚΟΣΜΟΣ

Πακέτο επιβίωσης 72 ωρών: Αυτά πρέπει να περιλαμβάνει - Αποκαλυπτικό έγγραφο της ΕΕ – Πόσα χρήματα χρειάζονται, τι είδους τρόφιμα, φάρμακα και ηλεκτρονικό εξοπλισμό

13:22ΚΟΣΜΟΣ

Βουλγαρία: Πώς έγινε το τροχαίο δυστύχημα με τουλάχιστον 11 νεκρούς και 48 τραυματίες

12:29ΕΛΛΑΔΑ

Φοροδιαφυγή - Θεσσαλονίκη: Είχα δώσει τους κωδικούς του Taxisnet για ένα μηνιάτικο, είπε ο Πετιλόν - Δεν γνώριζα για τις απάτες - Ανθρωποκυνηγητό για τους δύο επιχειρηματίες που το έσκασαν

12:17ΚΟΣΜΟΣ

Δημοφιλής Πακιστανή παρουσιάστρια ειδήσεων πυροβολήθηκε από τον σύζυγό της - To τελευταίο βίντεό της λίγες ώρες νωρίιτερα

12:05ΚΟΣΜΟΣ

Αληθινή μαρτυρία: «Αυτομόλησα από τη Βόρεια Κορέα – Πώς είναι πραγματικά η κόρη του Κιμ Γιονγκ Ουν»

08:15ΚΟΣΜΟΣ

Κινέζος έξαλλος με το δημόσιο: Πήγε με εκσκαφέα και τα γκρέμισε όλα

11:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το super Ελ Νίνιο βρίσκεται εκτός κάθε ελέγχου - Οι 3 χώρες που θα «χτυπηθούν» περισσότερο

11:50ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Δεύτερη τραγωδία με πτώση ατόμου από ύψος - Νεκρή 66χρονη γυναίκα

12:05WHAT THE FACT

Αυτή είναι η συσκευή του σπιτιού που καταναλώνει ρεύμα όσο 65 ψυγεία μαζί

08:21ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά: Τι είναι η μικρή στρογγυλή τρύπα δίπλα στην είσοδο του φορτιστή

13:27ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα θέρμανσης: Τι πρέπει να κάνουν οι διαχειριστές των πολυκατοικιών

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 10 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

12:17ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: Δύο ναυτικοί βρέθηκαν νεκροί σε αμπάρι φορτηγού πλοίου

08:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Στρατοσφαιρική θέρμανση, πολικός στρόβιλος και χιόνια - Δυσάρεστα νέα για την Ελλάδα

13:17WHAT THE FACT

Έπιασε ένα ψάρι και κέρδισε 1 εκατ. δολάρια: Η απίστευτη τύχη ενός 26χρονου στην Αυστραλία

13:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για καλώδιο: Το ταξίδι θα ολοκληρωθεί χωρίς αναταράξεις

12:31ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Πιο κοντά στον σχηματισμό κυβέρνησης ο Άιζενκοτ - Επιτεύχθηκε συμφωνία για κρίσιμες θέσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ