Τζένσεν Χουάνγκ: Πόσο ακριβά θα πληρώσει ο CEO της Nvidia την απιστία του, σε περίπτωση διαζυγίου

Snapshot Η δημόσια παραδοχή απιστίας του Τζένσεν Χουάνγκ προς τη σύζυγό του Λόρι μετά από 41 χρόνια γάμου έχει δημιουργήσει αναταράξεις και ενδεχόμενη απειλή διαζυγίου.

Η περιουσία του Χουάνγκ εκτιμάται σε περίπου 155 δισεκατομμύρια δολάρια, με πιθανό κόστος διαζυγίου έως 80 δισεκατομμύρια δολάρια αν δεν υπάρχει προγαμιαίο συμβόλαιο.

Στην Καλιφόρνια, όπου ζουν, τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια του γάμου θεωρούνται κοινή ιδιοκτησία και διαιρούνται εξίσου εκτός αν υπάρχει προγαμιαίο ή μεταγαμιαίο συμβόλαιο.

Τα προγαμιαία συμβόλαια επιτρέπουν την εξαίρεση από τους νόμους της πολιτείας και μπορούν να καθορίσουν διαφορετικούς όρους για τη διανομή περιουσίας σε περίπτωση διαζυγίου.

Το πιθανό διαζύγιο του Χουάνγκ θα μπορούσε να είναι ένα από τα πιο ακριβά στην ιστορία, ανάλογο με αυτά των Μπιλ Γκέιτς και Τζεφ Μπέζος. Snapshot powered by AI

Η δημόσια παραδοχή του επικεφαλής της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, ότι υπήρξε άπιστος προς την επί 41 χρόνια σύζυγό του, έφερε σφοδρές αναταράξεις στο παγκόσμιο χρηματο-οικονομικό στερέωμα και αυτό επειδή η «πέτρα του σκανδάλου» κινεζικής καταγωγής, ελέγχεται για κατασκοπεία υπέρ του Πεκίνου και λαθρεμπόριο μικροτσίπ.

Στα πιο πεζά της υπόθεσης, ένας γάμος φαίνεται να είναι στον αέρα. Μετά από τέσσερεις δεκαετίες, ο Τζένσεν Χουάνγκ και η σύζυγός του Λόρι Χουάνγκ, πρέπει να διαχειριστούν εκτός από το σκάνδαλο, τη μεταξύ τους σχέση, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν φανεί οι προθέσεις της Λόρι.

Εξαιτίας λοιπόν αυτού, έρχονται ξανά στο προσκήνιο, τα προγαμιαία συμβόλαια, που συνηθίζουν να συνάπτουν οι έχοντες και κατέχοντες, ώστε σε μία πιθανή άδοξη κατάληξη ενός γάμου να μην «αιμορραγήσουν οικονομικά».

Στην περίπτωση του Τζένσεν, όπου σημειώνεται ότι επισήμως δεν υπάρχει κάτι περί διαζυγίου, αλλά ούτε σύναψης προγαμιαίου συμβολαίου, παρά μόνο ενδείξεις, ένας διακανονισμός μεταξύ του ιδίου και της συζύγου του, που θα μπορούσε να ακολουθήσει, θα του κόστιζε το τεράστιο ποσό των 80 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Παρ’ όλα αυτά, στα κοινωνικά δίκτυα κυκλοφορούν ευρέως εικασίες ότι, αν δεν υπάρχει προγαμιαίο συμβόλαιο, αυτή θα μπορούσε να είναι η πιο δαπανηρή συμφωνία διαζυγίου.

Ένα προγαμιαίο συμβόλαιο καταγράφει ουσιαστικά τα περιουσιακά στοιχεία, τις υποχρεώσεις και τις οικονομικές ρυθμίσεις ενός ζευγαριού, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο θα αντιμετωπίζονται ορισμένα περιουσιακά στοιχεία σε περίπτωση λύσης του γάμου.

Σύμφωνα με το Forbes, η περιουσία του Χουάνγκ εκτιμήθηκε στις 9 Νοεμβρίου σε περίπου 155 δισεκατομμύρια δολάρια. Βάσει των νόμων της Καλιφόρνια περί κοινής περιουσίας, τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια του γάμου θεωρούνται γενικά κοινή ιδιοκτησία και διαιρούνται εξίσου σε περίπτωση διαζυγίου, εκτός αν ορίζεται νομικά διαφορετικά.

Ο Χουάνγκ συνίδρυσε την Nvidia το 1993, οκτώ χρόνια μετά τον γάμο του με τη Λόρι. Συνεπώς, ένα σημαντικό μέρος της περιουσίας του δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια του γάμου τους. Σε πολιτείες όπως η Καλιφόρνια, υπάρχουν ήδη συγκεκριμένοι νόμοι που καθορίζουν τον τρόπο κατανομής των περιουσιακών στοιχείων και των ακινήτων σε περίπτωση χωρισμού. Επομένως, ένα προγαμιαίο συμβόλαιο μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμο, καθώς η οικονομική κατανομή μπορεί να αποφασιστεί από το ζευγάρι με τους δικούς του όρους, αντί να καθορίζεται από τους προκαθορισμένους κανόνες της πολιτείας.

Εάν το ζευγάρι δεν διαθέτει ούτε έγκυρο προγαμιαίο ούτε μεταγαμιαίο συμφωνητικό, θα ισχύουν οι συνήθεις κανόνες διανομής περιουσίας της Καλιφόρνιας. Ένα προγαμιαίο συμφωνητικό, που υπογράφεται πριν από τον γάμο, ή ένα μεταγαμιαίο, που υπογράφεται μετά, μπορεί να καθορίσει διαφορετικές οικονομικές ρυθμίσεις, υπό την επιφύλαξη των νομικών απαιτήσεων.

Και αν συμβεί κάτι τέτοιο, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, θα μπορούσε να καταστεί ένας από τους πιο δαπανηρούς διακανονισμούς διαζυγίου, μαζί με εκείνους του Μπιλ Γκέιτς και της Μελίντα Φρεντς Γκέιτς, καθώς και του Τζέφ Μπέζος και της Μακένζι Σκοτ.

Αυτά τα διαζύγια υψηλού προφίλ καταδεικνύουν πόσο περίπλοκη μπορεί να γίνει η διανομή της περιουσίας όταν τελειώνουν οι γάμοι.

Διαβάστε επίσης