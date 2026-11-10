Με απίθανα ΑΙ βίντεο «υποδέχθηκε» το διαδίκτυο τη σχέση του CEO της Nvidia με την Κινέζα κατάσκοπο

Snapshot Ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, παραδέχτηκε εξωσυζυγική σχέση με την Άλις Χουάνγκ, η οποία κατηγορείται από αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών ως πιθανή Κινέζα κατάσκοπος.

Το Πεκίνο και το Υπουργείο Εσωτερικών της Σιγκαπούρης απέρριψαν τις κατηγορίες κατά της Άλις Χουάνγκ και διέψευσαν ότι διεξήχθη ανάκριση ή έρευνα για κατασκοπεία εναντίον της.

Το σκάνδαλο έχει προκαλέσει έντονη διαδικτυακή αντίδραση με χρήστες να δημιουργούν και να διαδίδουν βίντεο και φωτογραφίες με τεχνητή νοημοσύνη που σατιρίζουν την υπόθεση.

Ένα βίντεο με τεχνητή νοημοσύνη που απεικονίζει τον Χουάνγκ σε σκηνές τύπου «kiss cam» έγινε viral, εμπνευσμένο από παρόμοιο σκάνδαλο που είχε συμβεί σε συναυλία των Coldplay. Snapshot powered by AI

Η «χαρά» του διαδικτύου έχει γίνει το ερωτικό - κατασκοπευτικό σκάνδαλο του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia με τους χρήστες να έχουν επιδοθεί σε έναν ανταγωνισμό... δημιουργικότητας και τρολαρίσματος με βίντεο και φωτογραφίες ΑΙ.

Σε αρκετές αναρτήσεις, άνδρες αστειεύονται ότι κατανοούν τη δύσκολη θέση του Χουάνγκ και ότι ίσως να είχαν πέσει και οι ίδιοι στην ίδια φερόμενη «παγίδα γοητείας».

Ένα βίντεο διάρκειας 13 δευτερολέπτων που δημιουργήθηκε από τεχνητή νοημοσύνη και έγινε viral, το οποίο δημοσιεύτηκε από τον χρήστη του X Peter Dedene, φαίνεται να δείχνει τον Χουάνγκ να αγκαλιάζει την Άλις Χουάνγκ, στην μεγάλη οθόνη ενός σταδίου κατά τη διάρκεια μιας στιγμής τύπου «kiss cam» των Coldplay.

Το βίντεο είναι εμπνευσμένο από ένα άλλο διαβόητο σκάνδαλο που συνέβη τον Ιούλιο του 2025 σε συναυλία των Coldplay στη Βοστώνη, όταν η «κάμερα των φιλιών» του σταδίου έπιασε τον διευθύνοντα σύμβουλο της Astronomer, Άντι Μπάιρον, μαζί με την επικεφαλής του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας, Κριστίν Κάμποτ. Το βίντεο έγινε viral, με αποτέλεσμα ο Μπάιρον να τεθεί σε διαθεσιμότητα και η Κάμποτ να παραιτηθεί. Το επεισόδιο έγινε ένα από τα πιο διαδεδομένα μιμίδια του διαδικτύου, και τα βίντεο που δημιουργούνται με τεχνητή νοημοσύνη δανείζονται πλέον το ίδιο μοτίβο για να χλευάσουν τη διαμάχη γύρω από τον Χουάνγκ.

Jensen Huang was caught on camera cheating. https://t.co/BrWVdsJ0UF — TrendingTrolls (@TrendingTrol) November 9, 2026

Ένα παλιό βίντεο του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, να χορεύει επί σκηνής κατά τη διάρκεια μιας εορταστικής εκδήλωσης για όλο το προσωπικό στην Ταϊπέι της Ταϊβάν, επανήλθε στο προσκήνιο εν μέσω της διαμάχης για την υποτιθέμενη ερωτική σχέση. Το βίντεο χρησιμοποιείται εκ νέου σε αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με χρήστες να προσθέτουν λεζάντες που υπονοούν ότι ο Χουάνγκ γιορτάζει ή φαίνεται χαρούμενος μετά τη συνάντησή του με τη γυναίκα που φέρεται να συνδέεται με τη διαμάχη.

This is the one. This is the video. This is the winner 🥇🏆💀 https://t.co/ikJo8WZm9X — Autism Capital 🧩 (@AutismCapital) November 9, 2026

Σε ένα άλλο κινεζικής προέλευσης, δείχνει το «παράνομο» ζευγάρι σε έναν γήπεδο, να παρακολουθούν όπως θέλει ο χρήστης τον αγώνα Μπαρσελόνα SC - Ντελφίν, πριν ανταλλάξουν ένα παθιασμένο φιλί.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Χουάνγκ, παραδέχτηκε ότι είχε εξωσυζυγική σχέση με την Άλις Χουάνγκ, μια εξέχουσα Κινέζα επιχειρηματία την οποία οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών υποπτεύονται ότι είναι Κινέζα κατάσκοπος.

Το Πεκίνο απέρριψε όλες τις κατηγορίες σχετικά με την Άλις. Στη Σιγκαπούρη, το Υπουργείο Εσωτερικών απέρριψε ένα δημοσίευμα της «Wall Street Journal» σύμφωνα με το οποίο οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών υποψιάζονταν ότι η κινεζική πολίτης Άλις Χουάνγκ ήταν πράκτορας των κινεζικών μυστικών υπηρεσιών με στόχο να πλησιάσει τον διευθύνοντα σύμβουλο της Nvidia. Η εφημερίδα είχε επίσης ζητήσει πληροφορίες σχετικά με το αν είχε ανακριθεί και αφεθεί ελεύθερη το 2025.

Το Υπουργείο Εσωτερικών διευκρίνισε ότι η αστυνομία της Σιγκαπούρης δεν διεξήγαγε ποτέ έρευνα εναντίον της Άλις Χουάνγκ για κατασκοπεία ούτε την κάλεσε για ανάκριση από τις μυστικές υπηρεσίες. Ωστόσο, οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη εγχώρια έρευνα κατά της Megaspeed σχετικά με εταιρική απάτη και ψευδείς δηλώσεις προμηθευτών.

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