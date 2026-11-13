Τραμπ για παραίτηση Τζένσεν Χουάνγκ από την Nvidia: «Περνάει μια κόλαση – Μιλήσαμε χθες»

Ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλυψε ότι συνομίλησε με τον πρώην επικεφαλής της Nvidia, τον οποίο υπερασπίστηκε, ενώ αναφέρθηκε και στις καταγγελίες περί κατασκοπείας.

Γιάννης Φιλιππάκος, Επιμέλεια

Τραμπ για παραίτηση Τζένσεν Χουάνγκ από την Nvidia: «Περνάει μια κόλαση – Μιλήσαμε χθες»
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε προσωπικά με τον Τζένσεν Χουάνγκ μετά το σκάνδαλο που οδήγησε στην παραίτησή του από την Nvidia.
  • Ο Τραμπ τόνισε ότι ο Χουάνγκ μετανιώνει κυρίως για τις επιπτώσεις που είχαν οι πράξεις του στη σύζυγό του και την οικογένειά του.
  • Η παραίτηση συνδέεται με καταγγελίες για ενδεχόμενη κινεζική κατασκοπεία μέσω της συντρόφου του Χουάνγκ, Άλις Χουάνγκ, τις οποίες ερευνά το FBI χωρίς ακόμα επιβεβαίωση.
  • Ο Τραμπ εξέφρασε στήριξη στον Χουάνγκ και πίστη ότι θα ανακάμψει, ενώ χαρακτήρισε το έργο του στη Nvidia τεχνολογικά σημαντικό και πρωτοποριακό.
  • Την προσωρινή διοίκηση της Nvidia έχει αναλάβει η οικονομική διευθύντρια Κολέτ Κρες μετά την αποχώρηση του Χουάνγκ.
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Την προσωπική επικοινωνία που είχε με τον Τζένσεν Χουάνγκ, μετά το σκάνδαλο που οδήγησε στην παραίτησή του από την Nvidia, αποκάλυψε ο Ντόναλντ Τραμπ, περιγράφοντας έναν άνθρωπο που περνά εξαιρετικά δύσκολες στιγμές και, όπως είπε, μετανιώνει κυρίως για τις συνέπειες που είχαν οι πράξεις του στη σύζυγο και την οικογένειά του.

Σε συνέντευξή του στον Στίβεν Α. Σμιθ, στον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος υπερασπίστηκε τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της Nvidia, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι θα καταφέρει να ξεπεράσει την κρίση.

«Τον γνωρίζω πολύ καλά. Πάντα τον θεωρούσα εξαιρετικό άνθρωπο. Μίλησα μαζί του χθες. Περνάει μια κόλαση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Τραμπ στάθηκε ιδιαίτερα στο περιεχόμενο της συνομιλίας τους, υποστηρίζοντας ότι αυτό που απασχολεί περισσότερο τον Χουάνγκ δεν είναι η επαγγελματική του πορεία, αλλά όσα έχουν συμβεί στην προσωπική του ζωή.

«Αυτό που μετανιώνει περισσότερο είναι όσα συνέβησαν στη σύζυγο και την οικογένειά του. Αυτό μου είπε με τον πιο έντονο τρόπο», δήλωσε.

Μάλιστα, περιέγραψε πώς ο Χουάνγκ επικοινώνησε μαζί του και άρχισε να του μιλά για τις συνέπειες της υπόθεσης: «Με πήρε τηλέφωνο. Είμαι ο πρόεδρος και με κάλεσε. Μου είπε: “Αυτό που έκανα στη γυναίκα μου και στην οικογένειά μου...” Αυτό ήταν που τον απασχολούσε».

«Το μεγάλο ερώτημα είναι αν η γυναίκα ήταν κατάσκοπος»

Ερωτηθείς εάν ο Χουάνγκ έπρεπε να παραιτηθεί από τη Nvidia, ο Τραμπ συνέδεσε την απάντησή του με τις καταγγελίες ότι η Άλις Χουάνγκ, η επιχειρηματίας με την οποία ο πρώην επικεφαλής της εταιρείας διατηρούσε σχέση, ενδέχεται να εργαζόταν για τις κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών.

«Το μεγάλο ερώτημα είναι αν η γυναίκα ήταν κατάσκοπος. Δεν γνωρίζω αν αυτό έχει εξακριβωθεί ακόμη. Αν ήταν κατάσκοπος, τότε ναι. Αν δεν ήταν, ίσως τα πράγματα να ήταν διαφορετικά», είπε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έσπευσε πάντως να εκφράσει τη στήριξή του στον Χουάνγκ, εκτιμώντας ότι θα καταφέρει να επανέλθει.

«Ένα πράγμα μπορώ να σας πω: με κάποιον τρόπο θα ανακάμψει», ανέφερε.

Παράλληλα, μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια για το έργο του στη Nvidia, χαρακτηρίζοντάς τον «τεράστιο ταλέντο» και εξαίροντας την τεχνολογική υπεροχή της εταιρείας έναντι των ανταγωνιστών της.

«Δημιούργησε ένα τσιπ τόσο πολύπλοκο και τόσο εξαιρετικό, που δεν μπορεί να αντιγραφεί. Είναι πέρα από κάθε δυνατότητα αντιγραφής, λόγω της ιδιοφυΐας που απαιτείται. Αυτό που έκανε είναι απίστευτο. Έχτισε μια απίστευτη εταιρεία», υποστήριξε.

Η τοποθέτηση Τραμπ έρχεται μετά την αποχώρηση του Χουάνγκ από τη διοίκηση της Nvidia, στον απόηχο των αποκαλύψεων για εξωσυζυγικές σχέσεις και της έρευνας γύρω από ενδεχόμενη επιχείρηση κινεζικής κατασκοπείας.

Το FBI εξετάζει τις σχετικές καταγγελίες, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει διαπιστωθεί ότι η Άλις Χουάνγκ ενεργούσε για λογαριασμό του Πεκίνου. Την προσωρινή διοίκηση της Nvidia έχει αναλάβει η οικονομική διευθύντρια της εταιρείας, Κολέτ Κρες.

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