«Θα μείνεις στην ιστορία»: Το βίντεο αλληλεγγύης του Έλον Μασκ στον πρώην επικεφαλής της Nvidia

Ο Έλον Μασκ όταν ακόμη ήταν στην κυβέρνηση Τραμπ, εντός του Λευκού Οίκου

Snapshot Ο Έλον Μασκ εξέφρασε αλληλεγγύη στον πρώην επικεφαλής της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, μέσω ανάρτησής του στο Χ με απόσπασμα από την ταινία «AIR».

Η ανάρτηση παραλληλίζει τον αντίκτυπο του Χουάνγκ στην τεχνολογία GPU με τον θρυλικό ρόλο του Μάικλ Τζόρνταν στο μπάσκετ.

Το βίντεο τονίζει τις δυσκολίες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιτυχημένοι ηγέτες, όπως η προδοσία και η μοναξιά.

Η ανάρτηση του Μασκ έγινε σε μια περίοδο κρίσης για τον Χουάνγκ, μετά από αποκαλύψεις για εξωσυζυγικές σχέσεις, με μια από τις εμπλεκόμενες να φέρεται να είναι κατάσκοπος της Κίνας. Snapshot powered by AI

Με ένα απόσπασμα από την την ταινία «AIR» συνοδευόμενο μόνο από τη λέξη «Jensen», ο Έλον Μασκ, στάθηκε αλληλέγγυος στον πρώην επικεφαλής της Nvidia Τζένσεν Χουάνγκ, με μια ανάρτησή του στο Χ.

Η ταινία του 2023 παρουσιάζει τα πρώτα χρόνια της ζωής του θρύλου του μπάσκετ Μάικλ Τζόρνταν και τη συνεργασία του με τη Nike, που οδήγησε στη δημιουργία της μάρκας Air Jordan.

Η ανάρτηση παραλληλίζει τον αντίκτυπο που άφησε ο Τζόρνταν στο μπάσκετ με τον θεμελιώδη ρόλο του Τζένσεν Χουάνγκ στην προώθηση της τεχνολογίας GPU, η οποία τροφοδοτεί την τρέχουσα εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, ως Διευθύνοντος Συμβούλου και Προέδρου της Nvidia, μιας εταιρείας που ίδρυσε το 1993.

Στο απόσπασμα, ο Ματ Ντέιμον, ο οποίος υποδύεται τον ανιχνευτή ταλέντων μπάσκετ της Nike Σόνι Βακάρο, λέει στον νεαρό Τζόρνταν: «Θα σε θυμούνται για πάντα, γιατί κάποια πράγματα είναι αιώνια».

Στο βίντεο φαίνεται επίσης ο Ματ Ντέιμον να λέει στον νεαρό Τζόρνταν ότι όταν οι άνθρωποι «σε ανεβάσουν όσο πιο ψηλά μπορούν, θα σε γκρεμίσουν».

Συνεχίζει λέγοντάς του: «Θα δεχτείς επιθέσεις, θα προδοθείς, θα εκτεθείς, θα ταπεινωθείς και θα επιβιώσεις από όλα αυτά. Πολλοί μπορούν να ανέβουν αυτό το βουνό. Είναι η κατάβαση που σε συντρίβει», προσθέτοντας ότι τότε είναι που είσαι «πραγματικά μόνος».

Jensen — Elon Musk (@elonmusk) November 13, 2026

Η ανάρτηση του Μασκ έρχεται σε μία δύσκολη στιγμή για τον Τζένσεν Χουάνγκ, ο οποίος έπεσε από την κορυφή, μετά από τις αποκαλύψεις για τις εξωσυζυγικές σχέσεις, μία από τις οποίες φέρεται να είναι κατάσκοπος της Κίνας.

Διαβάστε επίσης