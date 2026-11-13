«Θα μείνεις στην ιστορία»: Το βίντεο αλληλεγγύης του Έλον Μασκ στον πρώην επικεφαλής της Nvidia

Ο μεγιστάνας της τεχνολογίας τάσσεται στο πλευρό του Τζένσεν Χουάνγκ

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

«Θα μείνεις στην ιστορία»: Το βίντεο αλληλεγγύης του Έλον Μασκ στον πρώην επικεφαλής της Nvidia

Ο Έλον Μασκ όταν ακόμη ήταν στην κυβέρνηση Τραμπ, εντός του Λευκού Οίκου

ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Έλον Μασκ εξέφρασε αλληλεγγύη στον πρώην επικεφαλής της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, μέσω ανάρτησής του στο Χ με απόσπασμα από την ταινία «AIR».
  • Η ανάρτηση παραλληλίζει τον αντίκτυπο του Χουάνγκ στην τεχνολογία GPU με τον θρυλικό ρόλο του Μάικλ Τζόρνταν στο μπάσκετ.
  • Το βίντεο τονίζει τις δυσκολίες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιτυχημένοι ηγέτες, όπως η προδοσία και η μοναξιά.
  • Η ανάρτηση του Μασκ έγινε σε μια περίοδο κρίσης για τον Χουάνγκ, μετά από αποκαλύψεις για εξωσυζυγικές σχέσεις, με μια από τις εμπλεκόμενες να φέρεται να είναι κατάσκοπος της Κίνας.
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Με ένα απόσπασμα από την την ταινία «AIR» συνοδευόμενο μόνο από τη λέξη «Jensen», ο Έλον Μασκ, στάθηκε αλληλέγγυος στον πρώην επικεφαλής της Nvidia Τζένσεν Χουάνγκ, με μια ανάρτησή του στο Χ.

Η ταινία του 2023 παρουσιάζει τα πρώτα χρόνια της ζωής του θρύλου του μπάσκετ Μάικλ Τζόρνταν και τη συνεργασία του με τη Nike, που οδήγησε στη δημιουργία της μάρκας Air Jordan.

Η ανάρτηση παραλληλίζει τον αντίκτυπο που άφησε ο Τζόρνταν στο μπάσκετ με τον θεμελιώδη ρόλο του Τζένσεν Χουάνγκ στην προώθηση της τεχνολογίας GPU, η οποία τροφοδοτεί την τρέχουσα εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, ως Διευθύνοντος Συμβούλου και Προέδρου της Nvidia, μιας εταιρείας που ίδρυσε το 1993.

Στο απόσπασμα, ο Ματ Ντέιμον, ο οποίος υποδύεται τον ανιχνευτή ταλέντων μπάσκετ της Nike Σόνι Βακάρο, λέει στον νεαρό Τζόρνταν: «Θα σε θυμούνται για πάντα, γιατί κάποια πράγματα είναι αιώνια».

Στο βίντεο φαίνεται επίσης ο Ματ Ντέιμον να λέει στον νεαρό Τζόρνταν ότι όταν οι άνθρωποι «σε ανεβάσουν όσο πιο ψηλά μπορούν, θα σε γκρεμίσουν».

Συνεχίζει λέγοντάς του: «Θα δεχτείς επιθέσεις, θα προδοθείς, θα εκτεθείς, θα ταπεινωθείς και θα επιβιώσεις από όλα αυτά. Πολλοί μπορούν να ανέβουν αυτό το βουνό. Είναι η κατάβαση που σε συντρίβει», προσθέτοντας ότι τότε είναι που είσαι «πραγματικά μόνος».

Η ανάρτηση του Μασκ έρχεται σε μία δύσκολη στιγμή για τον Τζένσεν Χουάνγκ, ο οποίος έπεσε από την κορυφή, μετά από τις αποκαλύψεις για τις εξωσυζυγικές σχέσεις, μία από τις οποίες φέρεται να είναι κατάσκοπος της Κίνας.

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