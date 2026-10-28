ΗΠΑ-Τουρκία: Τηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν με Τραμπ - Παίζει το χαρτί της Μέκκας

Snapshot Ο πρό Ερντογάν συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Ντόναλντ Τραμπ για τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις και τις περιφερειακές εξελίξεις.

Ο Τραμπ εξέφρασε την ελπίδα για επιτυχία της Συνόδου Κορυφής του Οργανισμού Τουρκόφωνων Κρατών.

Ο Ερντογάν τόνισε τη συνέχιση των προσπαθειών για ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Τουρκίας και ΗΠΑ.

Στη συνομιλία συζητήθηκαν οι εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ και στην Υεμένη, με έμφαση στη διπλωματική επίλυση μέσω της Κοινής Αμυντικής Συμμαχίας της Μέκκας.

Η Τουρκία δήλωσε έτοιμη να στηρίξει την αναβίωση της διπλωματικής διαδικασίας για τον τερματισμό του πολέμου Ουκρανίας-Ρωσίας. Snapshot powered by AI

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Ντόναλντ Τραμπ. Η συνομιλία κάλυψε τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις καθώς και τις περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις, σύμφωνα με ενημέρωση από την τουρκική προεδρία.

Όπως έγινε επίσης γνωστό, στην επικοινωνία συζητήθηκαν επίσης οι εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ και στην Υεμένη.

Ο Ερντογάν δήλωσε ότι αυτές οι εξελίξεις παρακολουθούνται στενά στο πλαίσιο της Κοινής Αμυντικής Συμμαχίας της Μέκκας και ότι καταβάλλονται προσπάθειες για την επίλυση των ζητημάτων μέσω της διπλωματίας.

Η τουρκική προεδρία αναφέρει ότι ο πρόεδρος Τραμπ εξέφρασε τις ευχές του για την επιτυχία της Συνόδου Κορυφής του Οργανισμού Τουρκόφωνων Κρατών.

Ο πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε ότι θα συνεχιστούν οι προσπάθειες για την ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ Τουρκίας και ΗΠΑ και την ενίσχυση της συνεργασίας σε όλους τους τομείς.

Ο Ερντογάν επισήμανε ότι οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών θα φτάσουν στην 100ή επέτειό τους τον επόμενο χρόνο.

Αναφερόμενος στον πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας, ο Ερντογάν δήλωσε ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να υποστηρίξει τις προσπάθειες για την αναβίωση της διπλωματικής διαδικασίας μεταξύ των δύο χωρών και τον τερματισμό του πολέμου.

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