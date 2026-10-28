Τραμπ για ισραηλινές εκλογές: Η υποστήριξή μου βοήθησε πολύ τον Νετανιάχου 

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η υποστήριξή του στον Μπέντζαμιν Νετανιάχου βοήθησε σημαντικά στις ισραηλινές βουλευτικές εκλογές.

Η καταμέτρηση των ψήφων βρίσκεται σε εξέλιξη μετά τις εκλογές που διεξήχθησαν χθες Τρίτη.

Ο συνασπισμός του Νετανιάχου φαίνεται να κερδίζει 56 έδρες από τις 120 της Κνεσέτ, σύμφωνα με το 50,1% των καταμετρημένων ψήφων.

Η αντιπολίτευση υπό τον Γκάντι Άιζενκοτ συγκεντρώνει 49 έδρες, ενώ τα αραβικά κόμματα 15. Snapshot powered by AI

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τόνισε σήμερα ότι η υποστήριξη που εξέφρασε στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου τον βοήθησε «πολύ» στις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν στο Ισραήλ, την ώρα που ακόμη βρίσκεται σε εξέλιξη η καταμέτρηση.

«Νομίζω ότι όταν ανακοίνωσα την υποστήριξή μου, αυτό τον βοήθησε πολύ», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στο προεδρικό αεροσκάφος, αναφερόμενος στον Νετανιάχου.

Ο συνασπισμός των κομμάτων υπό τοον Νετανιάχου και τα κόμματα της αντιπολίτευσης υπό τον Γκάντι Άιζενκοτ δίνουν μάχη για την επικράτησή τους. Μετά την καταμέτρηση του 50,1% των ψήφων, το κόμμα Λικούντ Νετανιάχου και οι σύμμαχοί του φαίνεται να εξασφαλίζουν 56 έδρες από τις 120 έδρες του ισραηλινού κοινοβουλίου, της Κνεσέτ, συγκριτικά με 49 για τη συμμαχία της αντιπολίτευσης και 15 για τα αραβικά κόμματα.

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