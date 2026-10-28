Εκλογές Ισραήλ: Ρευστή η εικόνα – Προβάδισμα Νετανιάχου στην καταμέτρηση, χωρίς καθαρή πλειοψηφία

Τα πρώτα exit polls έδωσαν προβάδισμα στην αντιπολίτευση, όμως όσο περνούσε η νύχτα η διαφορά έκλεινε. Με καταμετρημένο το 41,9% των ψήφων, το μπλοκ Νετανιάχου εμφανίζεται μπροστά, αλλά παραμένει κάτω από τις 61 έδρες που χρειάζονται για τον σχηματισμό κυβέρνησης.

Γιάννης Φιλιππάκος, Επιμέλεια

Εκλογές Ισραήλ: Ρευστή η εικόνα – Προβάδισμα Νετανιάχου στην καταμέτρηση, χωρίς καθαρή πλειοψηφία
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Με καταμετρημένο το 32,5% των ψήφων, το μπλοκ Νετανιάχου προηγείται με 59 έδρες, αλλά δεν εξασφαλίζει την απαραίτητη πλειοψηφία των 61 εδρών για κυβέρνηση.
  • Η συμμετοχή στις εκλογές έφτασε στο 77,7%, το υψηλότερο επίπεδο από το 1999, με την ασφάλεια και τις πολιτικές ευθύνες για την επίθεση της Χαμάς να κυριαρχούν στην προεκλογική ατζέντα.
  • Τα αραβικά κόμματα ενισχύθηκαν σημαντικά, συγκεντρώνοντας 18 έως 19 έδρες, γεγονός που περιπλέκει τη δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης χωρίς αλλαγές στα προεκλογικά δεδομένα.
  • Ο Νετανιάχου κάλεσε στον σχηματισμό «εθνικής κυβέρνησης της Δεξιάς» και απέκλεισε συνεργασία με αραβικά κόμματα, ενώ η αντιπολίτευση δεν έχει ακόμη σαφή πλειοψηφία ή κυβερνητική λύση.
  • Η τελική καταμέτρηση αναμένεται έως τις 30 Οκτωβρίου, με τα επίσημα αποτελέσματα να δημοσιεύονται έως τις 4 Νοεμβρίου, και η διαδικασία σχηματισμού κυβέρνησης μπορεί να οδηγήσει σε νέα εκλογές αν δεν επιτευχθεί συμφωνία.
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Χωρίς καθαρό νικητή παραμένουν οι εκλογές στο Ισραήλ, με τα δεδομένα να αλλάζουν από το κλείσιμο της κάλπης μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης. Η αντιπολίτευση υποδέχθηκε με πανηγυρισμούς τα πρώτα exit polls, τα οποία έδειχναν απώλεια της πλειοψηφίας για το σημερινό κυβερνητικό μπλοκ. Στη συνέχεια, όμως, η διαφορά περιορίστηκε, ενώ τα πρώτα στοιχεία από την καταμέτρηση δίνουν μέχρι στιγμής σαφώς καλύτερη επίδοση στην πλευρά του Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Η συμμετοχή έφτασε στο 77,7%, στο υψηλότερο επίπεδο από το 1999. Οι εκλογές είναι οι πρώτες μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 και τις πολεμικές συγκρούσεις που ακολούθησαν σε Γάζα, Λίβανο και Ιράν, με την ασφάλεια, τη στρατιωτική θητεία και την πολιτική ευθύνη για την 7η Οκτωβρίου να βρίσκονται στο επίκεντρο της προεκλογικής περιόδου.

Από το προβάδισμα της αντιπολίτευσης στην ισοπαλία

Όταν έκλεισαν οι κάλπες, τα τρία μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα έδιναν περίπου 52 έδρες στα κόμματα της αντιπολίτευσης και 50 στο μπλοκ Νετανιάχου, με τα αραβικά κόμματα να συγκεντρώνουν άλλες 18. Οι αριθμοί αυτοί προκάλεσαν άμεσα πανηγυρισμούς στα επιτελεία των αντιπάλων του πρωθυπουργού, χωρίς όμως να δίνουν σε κανέναν τις 61 έδρες που απαιτούνται για πλειοψηφία στην Κνεσέτ.

Μερικές ώρες αργότερα, τα ίδια exit polls είχαν πλησιάσει σημαντικά. Το Kan 11 και το Channel 13 έδιναν 51-51 στα δύο βασικά μπλοκ, ενώ το Channel 12 έφερε το στρατόπεδο Νετανιάχου μπροστά με 52 έδρες έναντι 49 της αντιπολίτευσης. Το Λικούντ παρέμενε σε όλες τις μετρήσεις το μεγαλύτερο μεμονωμένο κόμμα.

Ακόμη μεγαλύτερες ήταν οι διακυμάνσεις στο Channel 14, το οποίο θεωρείται προσκείμενο στον Νετανιάχου. Το αρχικό του exit poll έδινε 60 έδρες στο δεξιό μπλοκ, στη συνέχεια ο δημοσκόπος Σλόμο Φίλμπερ το ανέβασε στις 62 και αργότερα το επανέφερε στις 60, όταν το κόμμα Ισραήλ Μπεϊτένου του Αβίγκντορ Λίμπερμαν πέρασε και πάλι πάνω από το όριο του 3,25%.

Στις 57 έδρες το μπλοκ Νετανιάχου με καταμετρημένο το 41,9%

Στις 05:58 το πρωί, με καταμετρημένο το 41,9% των ψήφων, το μπλοκ Νετανιάχου συγκεντρώνει 57 έδρες, έναντι 47 των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Η Κοινή Λίστα βρίσκεται στις 12 έδρες και το Ράαμ στις 4. Παρά το προβάδισμά του, το κυβερνητικό στρατόπεδο παραμένει κάτω από τις 61 έδρες που απαιτούνται για τον σχηματισμό κυβέρνησης.

Λίγο νωρίτερα, όταν είχε καταμετρηθεί το 25,2% των τμημάτων, το κυβερνητικό μπλοκ εμφανιζόταν ακόμη και στις 63 έδρες. Η πτώση από τις 63 στις 59 όσο προχωρούσε η καταμέτρηση δείχνει γιατί είναι ακόμη νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα, καθώς δεν έχουν ενσωματωθεί όλες οι περιοχές, ενώ αργότερα θα καταμετρηθούν και οι ψήφοι που έχουν δοθεί σε ειδικούς φακέλους, μεταξύ των οποίων και εκείνες των στρατιωτών.

Νετανιάχου: «Να σχηματίσουμε εθνική κυβέρνηση της Δεξιάς»

Στην πρώτη του ομιλία μετά το κλείσιμο της κάλπης, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου απέφυγε να δηλώσει ότι έχει κερδίσει τις εκλογές, αλλά υπογράμμισε ότι το Λικούντ είναι το μεγαλύτερο κόμμα και κάλεσε στον σχηματισμό μιας «ισχυρής, εθνικής κυβέρνησης της Δεξιάς».

«Περιμένουμε ακόμη τα πραγματικά αποτελέσματα», είπε στους υποστηρικτές του στην Ιερουσαλήμ, ενώ επιτέθηκε στα ισραηλινά τηλεοπτικά δίκτυα για τις προβλέψεις που έδιναν αρχικά καλύτερη επίδοση στην αντιπολίτευση. Απέκλεισε επίσης το ενδεχόμενο κυβέρνησης που θα στηρίζεται στα αραβικά κόμματα.

Ο Νετανιάχου αναφέρθηκε και στο Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η χώρα είναι σήμερα «πιο αδύναμη από ποτέ» και ότι το Ισραήλ έχει, μαζί με τον Ντόναλντ Τραμπ, την ευκαιρία να εξαλείψει την ιρανική απειλή.

Η αντιπολίτευση μίλησε από νωρίς για ήττα Νετανιάχου

Στο στρατόπεδο της αντιπολίτευσης, οι πρώτες δηλώσεις ήταν πολύ πιο πανηγυρικές.

Ο Ναφτάλι Μπένετ είπε ότι «ο Νετανιάχου έχασε» και ότι τα κόμματα του λεγόμενου «μπλοκ της αλλαγής» βρίσκονται ήδη σε συνεννόηση για την επόμενη κυβέρνηση, έσπευσε όμως να προσθέσει ότι «τα πράγματα μπορούν ακόμη να αλλάξουν».

Israel Elections

Ο Ναφτάλι Μπένετ

AP

Ο Γιαΐρ Λαπίντ δήλωσε ότι «το Ισραήλ έσωσε τον εαυτό του» και έθεσε ως στόχο τον σχηματισμό «σιωνιστικής κυβέρνησης», ενώ ο Γιαΐρ Γκολάν των Δημοκρατών είπε ότι οι πολίτες «έδιωξαν» τον Νετανιάχου. Οι δηλώσεις τους έγιναν κυρίως πάνω στην πρώτη εικόνα των exit polls, πριν προχωρήσει η καταμέτρηση.

Πιο συγκρατημένος εμφανίστηκε ο Γκάντι Άιζενκοτ, επικεφαλής του Γιασάρ και βασικός αντίπαλος του Νετανιάχου. Υποστήριξε ότι οι ψηφοφόροι απέρριψαν τη σημερινή κυβέρνηση και κάλεσε τον πρωθυπουργό να αποχωρήσει, ξεκαθάρισε όμως ότι θα πρέπει να αναμένονται τα τελικά αποτελέσματα. Ο ίδιος δηλώνει ότι θα προσπαθήσει να σχηματίσει «σιωνιστική κυβέρνηση», με καθολική στρατιωτική ή εθνική υπηρεσία.

APTOPIX Israel Elections

Ο Γκάντι Άιζενκοτ

AP

Ενισχυμένα τα αραβικά κόμματα

Ιδιαίτερη σημασία έχει η επίδοση της Κοινής Αραβικής Λίστας και του Ράαμ. Τα τελευταία exit polls των μεγάλων δικτύων τους δίνουν συνολικά 18 έως 19 έδρες, επίδοση μεγαλύτερη από οποιαδήποτε προηγούμενη εκλογική παρουσία αραβικών κομμάτων στην Κνεσέτ.

Ο επικεφαλής του Ράαμ, Μανσούρ Αμπάς, αποκάλυψε μάλιστα ότι πρόσωπα και από τα δύο πολιτικά στρατόπεδα έχουν ήδη επικοινωνήσει μαζί του. Το Ράαμ δηλώνει ανοιχτό στη συμμετοχή σε κυβέρνηση, ωστόσο αρκετοί από τους ηγέτες της σιωνιστικής αντιπολίτευσης είχαν δεσμευτεί πριν από τις εκλογές ότι δεν θα στηριχθούν σε αραβικά κόμματα. Αυτό αποτελεί ένα από τα βασικά προβλήματα για τον σχηματισμό εναλλακτικής κυβέρνησης, ακόμη και αν τα κόμματα που αντιτίθενται στον Νετανιάχου συγκεντρώνουν συνολικά περισσότερες έδρες.

Israel Elections

O Μανσούρ Αμπάς

AP

Το εκλογικό «θρίλερ» θα έχει συνέχεια

Η καταμέτρηση συνεχίζεται και το πρώτο που πρέπει να ξεκαθαρίσει είναι η τελική κατανομή των 120 εδρών. Η ολοκλήρωση της καταμέτρησης αναμένεται έως τις 30 Οκτωβρίου, ενώ τα επίσημα αποτελέσματα προβλέπεται να δημοσιευθούν έως τις 4 Νοεμβρίου.

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος Ισαάκ Χέρτσογκ θα συναντηθεί με τα κόμματα που μπήκαν στην Κνεσέτ και θα ακούσει ποιον προτείνει το καθένα για πρωθυπουργό. Η εντολή δεν δίνεται αυτομάτως στον αρχηγό του μεγαλύτερου κόμματος. Ο πρόεδρος μπορεί να την αναθέσει σε όποιον βουλευτή θεωρεί ότι έχει τις περισσότερες πιθανότητες να συγκεντρώσει την απαραίτητη στήριξη για κυβέρνηση.

Ο πρώτος που θα λάβει την εντολή έχει 28 ημέρες για να καταλήξει σε συμφωνία με άλλα κόμματα και μπορεί να πάρει παράταση έως 14 ημερών. Αν αποτύχει, η εντολή μπορεί να περάσει σε άλλον βουλευτή. Αν δεν σχηματιστεί κυβέρνηση ούτε μέσα από τις επόμενες διαδικασίες, η χώρα μπορεί να οδηγηθεί ξανά σε εκλογές. Μέχρι να ορκιστεί νέα κυβέρνηση, η σημερινή παραμένει στη θέση της.

Με τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή την ώρα, λοιπόν, το μπλοκ Νετανιάχου έχει το προβάδισμα στην καταμέτρηση, αλλά δεν έχει τις 61 έδρες. Η αντιπολίτευση, από την άλλη, δεν έχει προς το παρόν έναν ξεκάθαρο τρόπο να σχηματίσει κυβέρνηση χωρίς να αλλάξουν ορισμένες από τις θέσεις που είχαν πάρει τα κόμματά της πριν από τις εκλογές. Το επόμενο ασφαλές συμπέρασμα θα μπορεί να βγει μόνο όσο προχωρά η καταμέτρηση.

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