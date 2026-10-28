Εκλογές Ισραήλ: Μπένετ – «Ο Νετανιάχου έχασε, αλλά τα πράγματα μπορούν ακόμη να αλλάξουν»

Snapshot Ο Ναφτάλι Μπένετ δήλωσε ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έχασε τις εκλογές και η κυβέρνηση της 7ης Οκτωβρίου θα αποχωρήσει.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης βρίσκονται σε συνεννόηση για τον σχηματισμό νέας «σιωνιστικής κυβέρνησης» που θα απευθύνεται σε όλο τον ισραηλινό λαό.

Η εικόνα από τα exit polls παραμένει ρευστή και τα αποτελέσματα έχουν μεταβληθεί αρκετές φορές, χωρίς κανένα μπλοκ να έχει εξασφαλίσει καθαρή πλειοψηφία στην Κνεσέτ.

Ο Μπένετ αναγνώρισε ότι τα πράγματα μπορούν ακόμα να αλλάξουν και η επίσημη καταμέτρηση θα καθορίσει ποιος θα σχηματίσει κυβέρνηση.

Ο πρώην πρωθυπουργός ευχαρίστησε τον Γιαΐρ Λαπίντ για τη συνεργασία και τόνισε ότι η δουλειά για την επόμενη ημέρα αρχίζει άμεσα. Snapshot powered by AI

Την ήττα του Μπενιαμίν Νετανιάχου στις ισραηλινές εκλογές έσπευσε να κηρύξει ο Ναφτάλι Μπένετ, την ώρα που τα exit polls εξακολουθούν να δίνουν διαφορετικές εικόνες για τη δύναμη των δύο βασικών μπλοκ και κανένα στρατόπεδο δεν έχει ακόμη εξασφαλίσει καθαρή πλειοψηφία στην Κνεσέτ.

«Ο Νετανιάχου έχασε. Η κυβέρνηση της 7ης Οκτωβρίου θα πάει σπίτι της», είπε ο πρώην πρωθυπουργός στους υποστηρικτές του, υποστηρίζοντας ότι το εκλογικό σώμα αποδοκίμασε τον σημερινό κυβερνητικό συνασπισμό. Ο ίδιος έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην υποχώρηση που εμφάνιζαν τα πρώτα exit polls για το μπλοκ Νετανιάχου σε σχέση με την προηγούμενη Κνεσέτ.

Ο Μπένετ μίλησε για επικράτηση της «συμμαχίας εκείνων που υπηρετούν», αναφερόμενος στη θέση της αντιπολίτευσης υπέρ της ευρύτερης συμμετοχής στη στρατιωτική ή εθνική υπηρεσία και απέναντι στις εξαιρέσεις των υπερορθόδοξων. Παρά τον πανηγυρικό τόνο, αναγνώρισε ότι η εικόνα δεν έχει ακόμη παγιωθεί. «Τα πράγματα μπορούν ακόμη να αλλάξουν», είπε, καθώς οι αναθεωρημένες προβολές των τηλεοπτικών δικτύων άρχισαν να μετακινούν εκ νέου έδρες μεταξύ των δύο μπλοκ.

Σύμφωνα με τον Μπένετ, οι ηγέτες του λεγόμενου «μπλοκ της αλλαγής» βρίσκονται ήδη σε επικοινωνία και συντονίζουν τις επόμενες κινήσεις τους, με στόχο τον σχηματισμό μιας «σιωνιστικής κυβέρνησης» που, όπως είπε, θα απευθύνεται στο σύνολο των Ισραηλινών. Αντίστοιχη συμφωνία συνεργασίας είχαν υπογράψει πριν από τις εκλογές οι Γκάντι Άιζενκοτ, Ναφτάλι Μπένετ, Γιαΐρ Λαπίντ, Γιαΐρ Γκολάν και Αβίγκντορ Λίμπερμαν.

Ο πρώην πρωθυπουργός ευχαρίστησε ιδιαίτερα τον πολιτικό του εταίρο Γιαΐρ Λαπίντ, τον οποίο χαρακτήρισε «Ισραηλινό πατριώτη και πραγματικό φίλο», και δήλωσε ότι η δουλειά για την επόμενη ημέρα αρχίζει άμεσα. «Έχουμε μια χώρα να διορθώσουμε και να αποκαταστήσουμε», ανέφερε.

Ωστόσο, παρά τις δηλώσεις Μπένετ περί ήττας Νετανιάχου, η τελική εικόνα παραμένει ανοιχτή. Τα ανανεωμένα exit polls έχουν ήδη μεταβάλει αρκετές φορές τον συσχετισμό των δύο μπλοκ, ενώ η επίσημη καταμέτρηση είναι αυτή που θα καθορίσει τελικά ποιος διαθέτει πραγματική δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης.

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