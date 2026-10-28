Ισραήλ: Πανηγυρισμοί σε αραβικές πόλεις μετά τα exit polls – Στις 18 έδρες Κοινή Λίστα και Ράαμ

Snapshot Τα exit polls δείχνουν ότι η Κοινή Αραβική Λίστα και το Ράαμ θα αποκτήσουν συνολικά έως 18 έδρες στην Κνεσέτ.

Υποστηρικτές των αραβικών κομμάτων πανηγύρισαν σε πόλεις όπως το Λοντ, το Καφρ Μάντα και την Τάιμπε, με πυροτεχνήματα στους δρόμους.

Η Κοινή Αραβική Λίστα αναμένεται να λάβει περίπου 10-11 έδρες και το Ράαμ περίπου 7 έδρες.

Η ενίσχυση της αραβικής εκπροσώπησης στην Κνεσέτ μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τους μετεκλογικούς συσχετισμούς.

Η στάση των αραβικών κομμάτων θα μπορούσε να είναι καθοριστική για τον σχηματισμό της επόμενης κυβέρνησης, καθώς κανένα μπλοκ δεν φαίνεται να έχει καθαρή πλειοψηφία. Snapshot powered by AI

Πανηγυρισμοί ξέσπασαν σε αραβικές πόλεις του Ισραήλ μετά την ανακοίνωση των exit polls, τα οποία δείχνουν σημαντική ενίσχυση της αραβικής εκπροσώπησης στην Κνεσέτ.

Στο Λοντ, στο Καφρ Μάντα και στην Τάιμπε, υποστηρικτές της Κοινής Αραβικής Λίστας και του Ράαμ βγήκαν στους δρόμους, ενώ σε αρκετές περιοχές άναψαν πυροτεχνήματα μετά τη δημοσιοποίηση των exit polls.

Τα επικαιροποιημένα exit polls των μεγάλων ισραηλινών τηλεοπτικών δικτύων δίνουν στα δύο αραβικά κόμματα συνολικά έως και 18 έδρες.

Η Κοινή Αραβική Λίστα εμφανίζεται να εξασφαλίζει περίπου 10 με 11 έδρες και το Ράαμ του Μανσούρ Αμπάς περίπου 7.

Αν τα exit polls επιβεβαιωθούν στην επίσημη καταμέτρηση, τα αραβικά κόμματα θα καταγράψουν σαφώς ενισχυμένη παρουσία στην επόμενη Κνεσέτ.

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Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη σημασία και για τους μετεκλογικούς συσχετισμούς, καθώς τα περισσότερα exit polls δεν δίνουν ούτε στο μπλοκ του Μπενιαμίν Νετανιάχου ούτε στα κόμματα της αντιπολίτευσης καθαρή πλειοψηφία 61 εδρών.

Σε ένα τέτοιο σενάριο, η στάση των αραβικών κομμάτων θα μπορούσε να αποδειχθεί κρίσιμη στις διαβουλεύσεις για τον σχηματισμό της επόμενης κυβέρνησης.

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