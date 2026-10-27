Συμμαχίες απαιτεί η κάλπη στο Ισραήλ: Πανηγυρίζει η αντιπολίτευση - Στάση αναμονής από Νετανιάχου 

Snapshot Κανένα από τα δύο μεγάλα πολιτικά μπλοκ στο Ισραήλ δεν εξασφαλίζει αυτοδυναμία στην Κνεσέτ σύμφωνα με τα exit polls.

Το κόμμα Λικούντ του Νετανιάχου κερδίζει το μεγαλύτερο ποσοστό ψήφων, αν και το πολιτικό μπλοκ της αντιπολίτευσης συγκεντρώνει περισσότερες έδρες συνολικά.

Τα αραβικά κόμματα σημειώνουν ιστορικό ρεκόρ με 17 έως 18 έδρες, χωρίς όμως να έχουν συμμαχίες με άλλα μπλοκ για σχηματισμό κυβέρνησης.

Η αντιπολίτευση πανηγυρίζει για την «απόλυση» Νετανιάχου και προτίθεται να σχηματίσει κυβέρνηση, ενώ ο Νετανιάχου περιμένει τα επίσημα αποτελέσματα πριν τοποθετηθεί.

Η συμμετοχή στις εκλογές ξεπέρασε το 77,7%, το υψηλότερο ποσοστό από το 1999, δείχνοντας αυξημένο ενδιαφέρον των ψηφοφόρων. Snapshot powered by AI

Κανένα από τα δύο μεγάλα πολιτικά μπλοκ του Ισραήλ δεν καταφέρνει να κερδίσει την πλειοψηφία των εδρών στην Κνεσέτ προκειμένου να κυβερνήσει αυτοδύναμα, σύμφωνα με τα exit polls.

Την ίδια στιγμή η αντιπολίτευση πανηγυρίζει για το αποτέλεσμα και δηλώνει ότι ο ισραηλινός λαός «απέλυσε» τον Νετανιάχου. Στο στρατόπεδο του απερχόμενου πρωθυπουργού δηλώνουν ότι θα περιμένουν τα επίσημα αποτελέσματα.

Το κόμμα Λικούντ του Νετανιάχου κέρδισε το μεγαλύτερο ποσοστό ψήφων, σύμφωνα με το exit poll του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα Kan. Το προβλεπόμενο προβάδισμα του Λικούντ έρχεται σε αντίθεση με τις δημοσκοπήσεις των τελευταίων μηνών, οι οποίες έδειχναν ότι υστερούσε έναντι του κόμματος Γιάσαρ του Γκάντι Άιζενκοτ.

Το Kan προβλέπει ότι το Λικούντ θα κερδίσει 25 έδρες στην Κνεσέτ από τις συνολικά 120 έδρες, έναντι 21 εδρών που δίνονται στο κόμμα Γιάσαρ. Συνολικά το πολιτικό μπλοκ της αντιπολίτευσης υπό την ηγεσία του Άιζενκοτ προβλέπεται να κερδίσει περισσότερες -συνολικά 53- και το μπλοκ υπό τον Νετανιάχου 50 έδρες.

Τα αραβικά κόμματα, που είναι αντίθετα με τον Νετανιάχου και δεν έχουν «γέφυρες» συνεργασίας με την αντιπολίτευση, προβλέπεται να κερδίσουν 17 έδρες. Έτσι φαίνεται ότι τα δύο βασικά πολιτικά μπλοκ δεν θα φτάσουν την πλειοψηφία των 61 εδρών που απαιτείται για τη συγκρότηση κυβέρνησης. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει ανοιχτός δρόμος προς τη νίκη ούτε για τον Νετανιάχου ούτε για τον Άιζενκοτ.

Οι έδρες στο exit poll του Kan

Στην τρίτη θέση, το κόμμα «B’Yachad» του Ναφτάλι Μπένετ προβλέπεται να κερδίσει 14 έδρες. Ο συναπισμός των αραβικών δυνάμεων «Κοινή Λίστα» και οι αριστεροί «Δημοκράτες» προβλέπεται να κερδίσουν από 10 έδρες. Το κόμμα «Yisrael Beytenu» του Αβιγκντόρ Λίμπερμαν εκτιμάται ότι θα καταλάβει 8 έδρες.

Το ακροδεξιό κόμμα «Otzma Yehudit» και το ισλαμιστικό κόμμα «Ra’am» προβλέπεται να κερδίσουν από 7 έδρες. Τα προβλεπόμενα αποτελέσματα συμπληρώνουν τα υπερορθόδοξα κόμματα «Shas» και «United Torah Judaism», καθώς και το κόμμα «Religious Zionism» του Μπεζαλέλ Σμοτρίχ, που καταλαμβάνουν από 6 έδρες.

Ωστόσο τα δύο στρατόπεδα θα ξεκινήσουν τις συζητήσεις για τον σχηματισμό κυβέρνησης συνασπισμού. Η εντολή σχηματισμού κυβέρνησης δεν είναι ξεκάθαρο σε ποιον θα δοθεί. Εάν δηλαδή θα την πάρει από τον Ισραηλινό πρόεδρο ο Γκάντι Άιζενκοτ καθώς η αντιπολίτευση έχει κερδίσει περισσότερες έδρες ή ο Νετανιάχου καθώς το κόμμα του πήρε τον μεγαλύτερο αριθμό εδρών. Θεωρείται πιθανό ότι η εντολή θα δοθεί πρώτα στον Νετανιάχου.

Επίσης υπάρχει η εκτίμηση ότι κανένα από τα δύο πολιτικά μπλοκ δεν θα καταφέρει να σχηματίσει κυβέρνηση καθώς εξαιτίας των θέσεων τους στο παλαιστινιακό δεν υπάρχει απολύτως κανένα περιθώριο συνομιλιών με τα αραβικά κόμματα. Το σενάριο να συνεργαστούν τα κυβερνητικά κόμμα με την αντιπολίτευση φαίνεται δύσκολο με βάση και τις δηλώσεις που κάνουν οι πολιτικοί της αντιπολίτευσης μετά την ανακοίνωση των exit polls περί «απόλυσης» του Νετανιάχου.

Η πρώτη αποτίμηση των exit polls

Τα exit polls δεν δείχνουν ξεκάθαρο νικητή καθώς τα δύο κυρίαρχα μπλοκ δεν εξασφαλίζουν αυτοδυναμία. Η σκληρή προεκλογική εκστρατεία του Νετανιάχου πριν από την ημέρα των εκλογών φαίνεται ότι επέδωσε καρπούς αφού το κόμμα του φαίνεται ότι θα αυξήσει τελικά τις ψήφους του και θα παραμείνει το κόμμα με τις περισσότερες έδρες στην Κνεσέτ.

Ωστόσο, αυτά τα κέρδη φαίνεται να έχουν επιτευχθεί εις βάρος των συμμάχων του Νετανιάχου. Τρία exit polls δείχνουν ότι το μπλοκ των εβραϊκών κομμάτων που είναι αντίθετα με τις πολιτικές του υπερτερούν αριθμητικά σε έδρες από τα εβραϊκά κόμματα που τον υποστηρίζουν. Τα τηλεοπτικά δίκτυα 11, 12 και 13 προέβλεπαν ότι οι υποστηρικτές του Νετανιάχου θα κέρδιζαν 50 έδρες στην Κνεσέτ έναντι 52 ή 53 εδρών που λαμβάνει η αντιπολίτευση.

Το κόμμα Λικούντ του Νετανιάχου προβλέπεται να κερδίσει 24 ή 25 έδρες — λιγότερες από τις 32 που κατέχει σήμερα, αλλά περισσότερες από τις 21 έως 23 που προβλέπονται για τον κύριο αντίπαλό του, το κόμμα Γιάσαρ.

Οι δημοσκοπήσεις εδώ και μήνες δείχνουν σε μεγάλο βαθμό ότι καμία από τις δύο πλευρές δεν θα επιτύχει την πλειοψηφία των 61 εδρών στην Κνεσέτ των 120 εδρών. Ενδεχομένως η μεγαλύτερη έκπληξη της βραδιάς είναι το ρεκόρ ποσοστού που κατέκτησαν τα αραβικά κόμματα, το οποίο προβλέπεται να αντιστοιχεί σε 17 ή 18 έδρες.

Τα αραβικά κόμματα, παρά το γεγονός ότι αντιπροσωπεύουν περίπου το ένα πέμπτο του εκλογικού σώματος, δεν έχουν κερδίσει ποτέ στην ιστορία τόσες πολλές έδρες. Σήμερα κατέχουν μόλις 10 έδρες στην Κνεσέτ.

Τα κόμματα υπό αραβική ηγεσία αντιτίθενται επίσης στην επανεκλογή του Νετανιάχου, πράγμα που σημαίνει ότι με βάση τα exit polls αυτή τη στιγμή προκύπτει μία σαφής πλειοψηφία 70 εδρών στην Κνεσέτ, η οποία αντιτίθεται στον Ισραηλινό πρωθυπουργό. Ωστόσο, ορισμένα κόμματα της αντιπολίτευσης υπό εβραϊκή ηγεσία έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο να συμμετάσχουν σε συνασπισμό με αραβικά κόμματα, οπότε αν τηρήσουν την υπόσχεσή τους, τότε δεν μπορεί να προκύψει κυβέρνηση συνασπισμού της αντιπολίτευσης.

Υπήρχαν άλλα τρία exit polls, εκ των οποίων δύο από φιλοκυβερνητικά κανάλια, οι οποίες έδειχναν ένα πιο ευνοϊκό αποτέλεσμα για τον Νετανιάχου. Το Κανάλι 14 έδειξε το μπλοκ του Νετανιάχου να κερδίζει 60 έδρες, λίγο λιγότερες από το όριο των 61 εδρών για την αυτοδυναμία. Το μπλοκ της αντιπολίτευσης να συγκεντρώνει μόλις 43 έδρες και τα αραβικά κόμματα 17. Το δίκτυο i24 News δίνει 55 έδρες στο μπλοκ Νετανιάχου, 49 στην αντιπολίτευση και 16 στα αραβικά κόμματα. Το Channel 16, ένα νέο τηλεοπτικό δίκτυο, εκτιμά ότι το μπλοκ του Νετανιάχου θα καταλάβει 53 έδρες, η αντιπολίτευση 51 και τα αραβικά κόμματα 16.

Ήδη η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή έχει αρχίσει την καταμέτρηση των ψήφων. Η επιτροπή θα ανακοινώνει επίσημα αποτελέσματα καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, ενώ τα πραγματικά αποτελέσματα συχνά διαφέρουν από τις προβλέψεις των exit polls.

Οι έδρες που δίνουν 6 exit polls σε Μπέντζαμιν Νετανιάχου και Γκάντι Άιζενκοτ

Το υψηλότερο ποσοστό συμμετοχής από το 1999

Σύμφωνα με την Κεντρική Εκλογική Επιτροπή η συμμετοχή ανήλθε στο 77,7% στις 10 μ.μ. και σημείωσε αύξηση σε σχέση με το 2022 όταν ανήλθε σε 70,6%. Πρόκειται για την υψηλότερη προσέλευση ψηφηφόρων στις κάλπες που έχει καταγραφεί από το 1999.

Το ποσοστό αναμένεται να αναθεωρηθεί προς τα επάνω καθώς τα εκλογικά τμήματα έκλεισαν στις 22:00 αλλά η ψηφοφορία συνεχίστηκε καθώς επιτράπηκε στους πολίτες που βρίσκονταν μέσα στα εκλογικά τμήματα να ψηφίσουν κανονικά.

Άιζενκοτ: Θα αναλάβω άμεσα δράση να αντικαταστήσω την κυβέρνηση Νετανιάχου

Στο στρατόπεδο του Γκάντι Άιζενκοτ τα exit polls έφεραν χαμόγελα και πανηγυρισμούς. Σύμφωνα με το Κανάλι 12 ο Άιζενκοτ σχολίασε ότι τα αποτελέσματα των exit polls «υποδηλώνουν πλήρη έλλειψη εμπιστοσύνης στον Νετανιάχου και στην κυβέρνηση της 7ης Οκτωβρίου εκ μέρους της σιωνιστικής πλειοψηφίας και της πλειοψηφίας των Ισραηλινών πολιτών».

Και πρόσθεσε: «Αν αυτά είναι τα τελικά αποτελέσματα, πρόκειται για νίκη της σιωνιστικής πλειοψηφίας στο Ισραήλ. Θα αναλάβω άμεσα δράση για να εφαρμόσω την απόφαση του λαού, να αντικαταστήσω την κυβέρνηση Νετανιάχου και να συγκροτήσω μια σιωνιστική κυβέρνηση κινητοποίησης, το συντομότερο δυνατόν».

Ο Γκάδι Άιζενκοτ, πρώην αρχηγός του Γενικού Επιτελείου του ισραηλινού στρατού και ηγέτης του κεντρώου κόμματος «Yashar» («Ευθύς»), σηκώνει τον αντίχειρά του κατά τη διάρκεια εκδήλωσης της προεκλογικής εκστρατείας του κόμματός του για την κατάρτιση του εκλογικού καταλόγου, στο Ρος Χα-Αΐν του Ισραήλ, τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2026 AP

Ο πρόεδρος των Δημοκρατικών, Γιαΐρ Γκολάν, σχολίασε τα αποτελέσματα των δειγματοληπτικών εκλογών: «Ο λαός μίλησε, απέλυσε την κυβέρνηση Νετανιάχου. Μας δόθηκε μια ιστορική ευκαιρία να σχηματίσουμε μια πραγματική κυβέρνηση αλλαγής στο Ισραήλ και δεν σκοπεύουμε να την αφήσουμε να χαθεί».

«Εκπροσωπούμε εδώ ένα τεράστιο τμήμα του κοινού, που αγωνίστηκε στους δρόμους για 4 χρόνια, που εμπιστεύτηκε το κόμμα και βγήκε στο πεδίο για να πείσει. Θα κάνουμε τα πάντα για να διασφαλίσουμε τη συγκρότηση μιας τέτοιας κυβέρνησης», είπε ο Γκολάν. Σύμφωνα με τον ίδιο, το κόμμα του είναι έτοιμο να συνεργαστεί με όλους τους εταίρους, να γεφυρώσει τις διαφορές και να αναλάβει την ευθύνη της διακυβέρνησης.

Εν αναμονή των επίσημων αποτελεσμάτων στο στρατόπεδο Νετανιάχου

Σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ, ο Νετανιάχου αναμένεται να περιμένει τα επίσημα αποτελέσματα προκειμένου να τοποθετηθεί δημόσια. Πάντως ο υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σαάρ σχολίασε το exit poll του Καναλιού 12 και τόνισε: «Οι πανηγυρισμοί της αριστεράς είναι πρόωροι. Είναι γελοίο το πόσο κατηγορηματικοί είναι σχολιαστές που μεροληπτούν. Ένα πράγμα φαίνεται απολύτως σαφές: το Λικούντ είναι το μεγαλύτερο κόμμα στο Ισραήλ».

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