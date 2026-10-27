Εκλογές Ισραήλ: Πώς μπορεί ο Νετανιάχου να συνεχίσει να κυβερνά ακόμη και αν βγει δεύτερος

Snapshot Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου σχεδιάζει να διεκδικήσει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης αν το Λικούντ αναδειχθεί πρώτο κόμμα, ανεξαρτήτως των εδρών του αντίπαλου συνασπισμού.

Ο Γκάντι Άιζενκοτ προτίται να αντιταχθεί στη διεκδίκηση Νετανιάχου, υποστηρίζοντας ότι ο μεγαλύτερος συνασπισμός δικαιούται την εντολή για σχηματισμό κυβέρνησης.

Ο Πρόεδρος Ισαάκ Χέρτζογκ κατέχει τον τελικό ρόλο στη χορήηση της εντολής και δεν δεσμεύεται να την αναθέσει στον αρχηγό του μεγαλύτερου κόμματος ή συνασπισμού.

Η απόφαση του Προέδρου βασίζεται στην αξιολόγηση των ρεαλιστικών προοπτικών σχηματισμού βιώσιμης κυβέρνησης από τους υποψήφιους. Snapshot powered by AI

Σε ένα άνευ προηγουμένου πολιτικό πόκερ για την εξουσία αναμένεται να εξελιχθεί η αποψινή εκλογική βραδιά στο Ισραήλ, με τους δύο βασικούς διεκδικητές της πρωθυπουργίας να ετοιμάζονται για μετωπική σύγκρουση.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, το σκηνικό της επόμενης ημέρας προδιαγράφεται θυελλώδες, καθώς ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου φέρεται αποφασισμένος να ανακηρύξει μια αποφασιστική νίκη, θέτοντας τους δικούς του όρους στο τραπέζι των μετεκλογικών διαπραγματεύσεων.

Όπως αποκαλύπτει το ισραηλινό Κανάλι 12 (Channel 12), το σχέδιο του Νετανιάχου είναι σαφές: αν το κόμμα του, το Λικούντ, αναδειχθεί η μεγαλύτερη κοινοβουλευτική δύναμη κατακτώντας τον μεγαλύτερο αριθμό εδρών, θα διεκδικήσει άμεσα την εντολή. Μάλιστα, το ρεπορτάζ επισημαίνει ότι ο στενός κύκλος του πρωθυπουργού προετοιμάζει ήδη το κείμενο της επίσημης ανακοίνωσης που θα εκδώσει ο ίδιος.

Μέσω αυτού του διαγγέλματος, ο Νετανιάχου θα υποστηρίξει ότι σε εκείνον, και όχι στον Γκάντι Άιζενκοτ, πρέπει να ανατεθεί η κρίσιμη αποστολή για τη συγκρότηση της νέας κυβέρνησης συνασπισμού, ακόμη και στο σενάριο που το πολιτικό μπλοκ του Άιζενκοτ συγκεντρώσει συνολικά περισσότερες έδρες.

Από την άλλη πλευρά, το στρατόπεδο του Άιζενκοτ δεν προτίθεται να αφήσει αναπάντητη αυτή την κίνηση. Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, ο ηγέτης της αντιπολίτευσης αναμένεται να αντιταχθεί σθεναρά στη ρητορική του Λικούντ. Το βασικό του επιχείρημα θα εδράζεται στο γεγονός ότι, διαθέτοντας τον μεγαλύτερο συνασπισμό, περισσότερα μέλη της Κνεσέτ θα προτείνουν τον ίδιο για την πρωθυπουργία. Ως εκ τούτου, πηγές του Καναλιού 12 αναφέρουν ότι εφόσον ο συνασπισμός του αναδειχθεί μεγαλύτερος, ο Άιζενκοτ θα δηλώσει ξεκάθαρα ότι σε αυτόν πρέπει να περάσει η εντολή σχηματισμού κυβέρνησης, ανεξάρτητα από το εάν το δικό του κόμμα δεν είναι το μεγαλύτερο σε απόλυτο αριθμό εδρών.

Μέσα σε αυτό το κλίμα πολιτικής έντασης και αλληλοσυγκρουόμενων αφηγημάτων, ο ρόλος του Προέδρου της χώρας, Ισαάκ Χέρτζογκ, αναδεικνύεται στον απόλυτο ρυθμιστή των εξελίξεων. Βάσει της ισραηλινής νομοθεσίας, η εντολή για τη συγκρότηση κυβέρνησης χορηγείται αποκλειστικά κατά τη διακριτική ευχέρεια του Προέδρου.

Ο Ισαάκ Χέρτζογκ δεν δεσμεύεται νομικά να αναθέσει τον σχηματισμό κυβέρνησης ούτε στον αρχηγό του μεγαλύτερου κόμματος, ούτε απαραίτητα στον επικεφαλής του μεγαλύτερου συνασπισμού. Η θεσμική διαδικασία προβλέπει ότι ο Πρόεδρος θα ακούσει πρώτα τις επίσημες συστάσεις όλων των κομμάτων που εξασφάλισαν κοινοβουλευτική εκπροσώπηση και, στη συνέχεια, θα αναθέσει την εντολή σε εκείνον τον πολιτικό αρχηγό που ο ίδιος κρίνει ότι διαθέτει τις καλύτερες και πιο ρεαλιστικές προοπτικές για να σχηματίσει έναν βιώσιμο κυβερνητικό συνασπισμό.

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