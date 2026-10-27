Συγκλονιστικό: 94χρονος Ισραηλινός ψήφισε για την Κνεσέτ και πέθανε στην είσοδο του σπιτιού του

Snapshot Ο Israel Kreis, ετών, ψφισε στις εκές για την Κνεέτ πριν πεάνει ξαφνικά είσοδο τουπιτιού του

Η κόρη του, Shirley, τον συνόδευσε στο εκλογικό τμήμα και δήλωσε ότι ο πατέρας της ήθελε πολύ να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα.

Ο Israel Kreis έχασε τις αισθήσεις του αμέσως μετά την επιστροφή από την κάλπη και κατέληξε εκεί.

Η Shirley τόνισε ότι είναι χαρούμενη που ο πατέρας της ψήφισε και χαρακτήρισε τη στάση του παράδειγμα για όλους να ψηφίζουν. Snapshot powered by AI

Ο Israel Kreis, ήταν αποφασισμένος να ασκήσει το εκλογικό δικαίωμά του, κατά τις σημερινές εκλογές στο Ισραήλ, παρά τα 94 χρόνια του, ωστόσο επιστρέφοντας στο σπίτι του έχασε ξαφνικά τις αισθήσεις του και πέθανε.

Η κόρη του, Shirley που τον συνόδευσε νωρίτερα στο εκλογικό τμήμα, είπε στο Ynet ότι ο πατέρας της ήθελε πολύ να ψηφίσει και δεν επρόκειτο να εγκαταλείψει την απόφασή του.

«Ο μπαμπάς ήθελε πολύ να τον πάω να ψηφίσει τον Άιζενκοτ. (βασικός αντίπαλος του πρωθυπουργού Νετανιάχου, στις εκλογές). Τον οδήγησα στο εκλογικό τμήμα. Όταν επιστρέψαμε, βγήκε από το αυτοκίνητο, έχασε τις αισθήσεις του και πέθανε στην είσοδο του σπιτιού», είπε η γυναίκα.

Παρά την τραγωδία, η Shirley σημείωσε ότι ήταν χαρούμενη που κατάφερε ο πατέρας της να λάβει μέρος στις εκλογές και τον αποκάλεσε παράδειγμα για όλους - «πρέπει να προσέλθεις στις κάλπες και να ασκήσεις το δημοκρατικό σου δικαίωμα».

"אבא הספיק להצביע": בן 94 יצא לקלפי - ונפטר בכניסה לביתו https://t.co/H6gsujCqN1 https://t.co/kJGcy4O9f8 — ynet עדכוני (@ynetalerts) October 27, 2026

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