Εκλογές στο Ισραήλ: Ρεκόρ συμμετοχής - H υψηλότερη προσέλευση ψηφοφόρων εδώ και 45 χρόνια

Σχεδόν 1,2 εκατομμύρια ψηφοφόροι, σε ποσοστό περίπου 17% είχαν ψηφίσει έως τις 10 το πρωί της Τρίτης - Κάλεσμα Νετανιάχου για προσέλευση στις κάλπες

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Εκλογές στο Ισραήλ: Ρεκόρ συμμετοχής - H υψηλότερη προσέλευση ψηφοφόρων εδώ και 45 χρόνια
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η συμμετοχή στις εκλογές στο Ισραήλ φτάνει στο υψηλότερο επίπεδο από το 1981, με ποσοστό 16,68% στις 10 π.μ., συγκριτικά με 15,9% το 2022 την ίδια ώρα.
  • Το προσωπικό του ισραηλινού στρατού (IDF) σημείωσε αυξημένη συμμετοχή στις εκλογές, με ποσοστό 30% στις 10 π.μ., έναντι 25,7% στις προηγούμενες εκλογές.
  • Ο πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου κάλεσε τους πολίτες να ψηφίσουν, τονίζοντας τη σημασία της συμμετοχής για το μέλλον του Ισραήλ.
  • Ο Νετανιάχου ψήφισε στην Ιερουσαλήμ μαζί με τη σύζυγό του και χρησιμοποίησε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να ενθαρρύνει την προσέλευση στις κάλπες.
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Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρακολουθεί ο πλανήτης την εκλογική διαδικασία, που είναι σε εξέλιξη από το πρωί της Τρίτης, στο Ισραήλ για την ανάδειξη νέας κυβέρνησης, που θα κρίνει το πολιτικό μέλλον του νυν πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Η προσέλευση στις κάλπες καταγράφει επίπεδα ρεκόρ, καθώς πρόκειται για τη μεγαλύτερη που έχει παρατηρηθεί από το 1981, όπως αναφέρει η Walla.

Η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή στην ενημέρωσή της, ανέφερε ότι η προσέλευση των ψηφοφόρων στις εκλογές για την 26η Κνεσέτ ανέρχεται στο 16,68% στις 10:00 π.μ., δηλαδή περισσότεροι από 1,2 εκατομμύρια ψηφοφόροι.

Η αντίστοιχη προσέλευση το 2022, την ίδια ώρα κυμαίνονταν στο 15.9%, όπως αποτυπώνεται σε online γράφημα της Jerusalem Post.

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Αυξημένη είναι και η προσέλευση των ψηφοφόρων μεταξύ του προσωπικού του IDF, που στις 10 το πρωί της Τρίτης ανήλθε στο 30% όλων των μελών της υπηρεσίας, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο ισραηλινός στρατός.

Ο αριθμός σηματοδοτεί αύξηση 4,3 ποσοστιαίων μονάδων σε σύγκριση με τις εκλογές για την 25η Κνεσέτ, όταν η προσέλευση του προσωπικού του IDF ανήλθε στο 25,7% την ίδια ώρα.

Ο Νετανιάχου: «Βγείτε έξω και ψηφίστε!».

Israel Election

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου ψηφίζει, μαζί με τη σύζυγό του Σάρα, σε ένα εκλογικό τμήμα στην Ιερουσαλήμ, την Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2026.

Yonatan Sindel/Pool Photo via AP

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, και εκ νέου υποψήφιος, Μπέντζαμιν Νετανιάχου ψήφισε μαζί με τη σύζυγό του, Σάρα στην Ιερουσαλήμ. Μετά την άσκηση του εκλογικού δικαιώματός του, ο Νετανιάχου φώναξε στο κοινό: «Βγείτε έξω και ψηφίστε!», κάτι που επανέλαβε αργότερα σε ανάρτησή του.

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