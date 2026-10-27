Ισραήλ: «Πόλεμος» καταγγελιών για σαμποτάζ, σκισμένα ψηφοδέλτια και καταγραφή ψηφοφόρων

Snapshot Η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή του Ισραήλ δέχεται πληθώρα προσφυγών για νοθεία, δολιοφθορές ψηφοδελτίων και παράνομη παρακολούθηση ψηφοφόρων κατά τις εκλογές για την 26η Κνεσέτ.

Το κόμμα Yisrael Beytenu κατήγγειλε το Shas για παράνομη διανομή θρησκευτικών καπελακίων ως μέσο δωροδοκίας ψηφοφόρων.

Πολλά κόμματα ανέφεραν σκισμένα, εξαφανισμένα ή παραποιημένα ψηφοδέλτια μέσα στα εκλογικά τμήματα, με στόχο την ακύρωση ψήφων.

Καταγγελίες υπάρχουν και για ψηφιακή παρακολούθηση της προσέλευσης ψηφοφόρων από εκπροσώπους του Λικούντ, αλλά η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή απέρριψε τις βασικές κατηγορίες.

Η τελική κατανομή εδρών αναμένεται να κριθεί από πολύ μικρές διαφορές, ενώ ο Νετανιάχου θα παραμείνει υπηρεσιακός πρωθυπουργός μέχρι τον σχηματισμό κυβέρνησης. Snapshot powered by AI

Σε κλίμα ακραίας πόλωσης, βαθιάς καχυποψίας και ασταμάτητων καταγγελιών εξελίσσεται η κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση για την ανάδειξη της 26ης Κνεσέτ στο Ισραήλ. Ενώ περισσότεροι από 7,3 εκατομμύρια πολίτες προσέρχονται στις κάλπες των 12.018 εκλογικών τμημάτων, η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή της χώρας έχει κυριολεκτικά κατακλυστεί από επίσημες προσφυγές κομμάτων. Οι καταγγελίες κάνουν λόγο για συστηματικές απόπειρες νόθευσης, δολιοφθορές σε ψηφοδέλτια, αλλά και παράνομη παρακολούθηση πολιτών μέσω ηλεκτρονικών εφαρμογών.

Με 36 κομματικές λίστες να διεκδικούν τις 120 έδρες του κοινοβουλίου και κανένα από τα δύο μεγάλα στρατόπεδα - ούτε η δεξιά συμμαχία υπό τον Μπενιαμίν Νετανιάχου ούτε η αντιπολίτευση- να μην έχει εξασφαλισμένη την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, κάθε ψηφοδέλτιο αποκτά βαρύνουσα σημασία. Αυτή ακριβώς η οριακή ισορροπία έχει μετατρέψει τα παραβάν σε πεδίο σφοδρής σύγκρουσης από τα πρώτα κιόλας λεπτά της ψηφοφορίας.

Καταγγελία για δωροδοκία ψηφοφόρων με θρησκευτικά σύμβολα

Η πρώτη μεγάλη θύελλα ξέσπασε όταν το κόμμα Yisrael Beytenu («Το Σπίτι μας Ισραήλ») κατέθεσε κατεπείγουσα προσφυγή στην Κεντρική Εκλογική Επιτροπή κατά του υπερορθόδοξου κόμματος Shas. Σύμφωνα με την καταγγελία, στελέχη του Shas μοίραζαν έξω από εκλογικό τμήμα στην πόλη Αφούλα παραδοσιακά εβραϊκά καπελάκια (κιπά), τα οποία έφεραν τη φωτογραφία και το όνομα του εκλιπόντος ιστορικού πνευματικού ηγέτη ραβίνου Οβάντια Γιοσέφ, μαζί με την επιγραφή «Επέλεξα τον δρόμο της πίστης». Το Yisrael Beytenu κατήγγειλε ευθέως ότι η κίνηση αυτή παραβιάζει κατάφωρα την εκλογική νομοθεσία περί απαγόρευσης της προεκλογικής προπαγάνδας την ημέρα των εκλογών, συνιστώντας παράνομη διανομή δώρων προς άγραν ψήφων, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά ότι ο νόμος ισχύει απαρέγκλιτα για όλους.

Σαμποτάζ μέσα στα παραβάν: Σκισμένα, κρυμμένα και σημαδεμένα χαρτιά

Παράλληλα, σειρά πολιτικών σχηματισμών προχώρησε σε καταγγελίες για πρωτοφανείς μεθοδεύσεις στο εσωτερικό των εκλογικών τμημάτων. Το Κόμμα Εφέδρων και Οικονομίας, υπό τον Γιοάζ Χέντελ, κατήγγειλε ότι τα ψηφοδέλτιά του είτε εξαφανίστηκαν από πολλές κάλπες είτε βρέθηκαν κατεστραμμένα και μουτζουρωμένα με στυλό, αποδίδοντας την κατάσταση στην εκστρατεία παραπληροφόρησης του κυβερνώντος κόμματος.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και το κόμμα «Yashar» του πρώην αρχηγού του ισραηλινού στρατού Γκάντι Άιζενκοτ. Οι εκπρόσωποι της παράταξης κατήγγειλαν συστηματική απόπειρα υπονόμευσης της διαδικασίας, αναφέροντας δεκάδες περιστατικά όπου τα ψηφοδέλτια με το σύμβολο «Derech» είχαν αποσυρθεί, σκιστεί ή τοποθετηθεί ανάποδα ώστε να παραπλανούνται οι εκλογείς. Όπως υπογράμμισε το κόμμα, όποιος επιχειρεί να κλέψει ψηφοδέλτια προσπαθεί να κλέψει τις ίδιες τις εκλογές, κάνοντας λόγο για επίθεση στο θεμελιώδες δικαίωμα της ψήφου.

Από την πλευρά της, η παράταξη του Θρησκευτικού Σιωνισμού υποστήριξε ότι εντόπισε δολιοφθορές τόσο στα δικά της ψηφοδέλτια όσο και σε εκείνα του Λικούντ, κάνοντας λόγο για μικρά αλλά στοχευμένα σκισίματα στις άκρες των χαρτιών. Πρόκειται για μια πρακτική που, σύμφωνα με το κόμμα, σχεδιάστηκε για να οδηγήσει σε μαζική ακύρωση ψηφοδελτίων κατά τη φάση της διαλογής, λόγος για τον οποίο ζητήθηκε η άμεση επέμβαση των εποπτών για συνεχείς ελέγχους.

Ελαφρά σκισμένα ψηφοδέλτια, μπορούν να χαρακτηρισθούν άκυρα στην καταμέτρηση

Την ίδια ώρα, η οργάνωση εκλογικής παρατήρησης «Civil Election Watch» κατέγραψε τουλάχιστον 23 περιστατικά σε υπερορθόδοξες περιοχές, όπως το Μπνέι Μπρακ, το Μοντιίν Ιλίτ και η Ιερουσαλήμ, όπου ολόκληρες στοίβες ψηφοδελτίων του κόμματος Haredi Public εξαφανίστηκαν μυστηριωδώς ή θάφτηκαν κάτω από ψηφοδέλτια άλλων παρατάξεων. Το γεγονός αυτό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, καθώς πολλοί ψηφοφόροι, και κυρίως γυναίκες, δίσταζαν να ζητήσουν ανοιχτά τα κρυμμένα ψηφοδέλτια από τους υπερορθόδοξους εκλογικούς αντιπροσώπους. Παρόμοιες καταγγελίες για ανάποδα τοποθετημένα ψηφοδέλτια που έμοιαζαν με λευκά χαρτιά διατυπώθηκαν και από το κόμμα «Λαός του Ισραήλ», τόσο σε πολιτικά όσο και σε στρατιωτικά εκλογικά τμήματα.

Σκιές για ψηφιακό φακέλωμα ψηφοφόρων από το Λικούντ

Το πολιτικό θερμόμετρο εκτοξεύτηκε στα ύψη μετά τις καταγγελίες του κόμματος B’Yachad, του οποίου ηγείται ο πρώην πρωθυπουργός Ναφτάλι Μπένετ. Το κόμμα προσέφυγε δύο φορές στις αρχές, υποστηρίζοντας ότι παρατηρητές του κατέγραψαν εκπροσώπους του Λικούντ στην Κάτω Γαλιλαία να χρησιμοποιούν την εφαρμογή «Elector» για να παρακολουθούν και να καταγράφουν σε πραγματικό χρόνο την προσέλευση των πολιτών στις κάλπες.

Η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή απέρριψε την πρώτη καταγγελία ως αβάσιμη, διευκρινίζοντας ότι επρόκειτο για μεμονωμένο συμβάν φωτογράφισης στον οικισμό Γιαρχίβ, το οποίο τερματίστηκε αμέσως μετά τις απαραίτητες συστάσεις. Ωστόσο, η Επιτροπή εξέδωσε αυστηρή προειδοποίηση προς όλους τους εμπλεκόμενους, υπενθυμίζοντας πως απαγορεύεται αυστηρά στους κομματικούς αντιπροσώπους να διοχετεύουν στα κόμματά τους πληροφορίες σχετικά με το ποιοι πολίτες ψήφισαν, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε ψηφιακής καταγραφής. Το κυβερνών Λικούντ αρνήθηκε κάθε κατηγορία, υποστηρίζοντας πως τα εξωτερικά του περίπτερα λειτουργούν αποκλειστικά σε εθελοντική βάση από τους ίδιους τους πολίτες και δεν έχουν καμία σχέση με τη διαδικασία εντός των τμημάτων.

Η μάχη της κάλπης εξελίσσεται σε θρίλερ για γερά νεύρα, με τις ισορροπίες να κρέμονται από μία κλωστή. Οι εκτιμήσεις συγκλίνουν στο ότι η διανομή των εδρών θα κριθεί σε ελάχιστες ψήφους, ενώ όποιο κι αν είναι το τελικό αποτέλεσμα, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου θα παραμείνει υπηρεσιακός πρωθυπουργός μέχρι την ολοκλήρωση των μακρών και εξαιρετικά δύσκολων διερευνητικών επαφών για τον σχηματισμό κυβερνητικού συνασπισμού.\

Με πληροφορίες από jpost

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