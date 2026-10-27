Εκλογές στο Ισραήλ: Σπάει τα ρεκόρ η συμμετοχή, έφτασε στο 45% - Η μεγαλύτερη από το 1973

Snapshot Η συμμετοχή στις εκλογές για την 26η Κνεσέτ στο Ισραήλ έφτασε το 45%, το υψηλότερο ποσοστό από το 1973.

Περισσότεροι από 3,3 εκατομμύρια Ισραηλινοί ψήφισαν μέχρι τις 2 το μεσημέρι, με σημαντική συμφόρηση στα εκλογικά τμήματα.

Η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή εξέδωσε οδηγίες για τη μείωση των ουρών και διαβεβαίωσε ότι όλοι οι ψηφοφόροι που φτάνουν πριν το κλείσιμο θα μπορούν να ψηφίσουν.

Στις φυλακές, το ποσοστό συμμετοχής έφτασε το 68,1% σύμφωνα με την Ισραηλινή Υπηρεσία Φυλακών.

Η συμμετοχή από τις κοινότητες των Βεδουίνων και των Αράβων Ισραηλινών ήταν η μεγαλύτερη της τελευταίας εικοσαετίας, με ψηφοφόρους να φτάνουν στα εκλογικά τμήματα με καμήλες, άλογα και γαϊδούρια. Snapshot powered by AI

Σχεδόν χωρίς προηγούμενο οι εκλογές στο Ισραήλ, καθώς σπάει το ένα μετά το άλλο τα ρεκόρ, η συμμετοχή για την ανάδειξη της 26ης Κνεσέτ.

Μετά τι πρωινό ρεκόρ, όταν στις 10 π.μ η συμμετοχή ξεπέρασε εκείνη του 1981, φθάνοντας περίπου στο 17%, στις 2 μετά το μεσημέρι, καταγράφηκε νέο ρεκόρ προσέλευσης, από το 1973! με περισσότερους από 3,3 εκατομμύρια Ισραηλινούς να έχουν ψηφίσει σε ποσοστό 45%.

Λόγω της μεγάλης ανταπόκρισης και της συμφόρησης που δημιουργήθηκε σε ορισμένα από τα εκλογικά τμήματα, η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή εξέδωσε οδηγίες για τη μείωση των ουρών και τον εξορθολογισμό της διαδικασίας ψηφοφορίας, ώστε να μειωθούν οι καθυστερήσεις στην ουρά.

Η επιτροπή διευκρίνισε ότι όποιος φτάσει στο εκλογικό τμήμα μέχρι να κλείσει θα μπορεί να ψηφίσει ακόμα κι αν χρειαστεί να περιμένει και αρνήθηκε τον ισχυρισμό ότι οι γραμματείς των εκλογικών τμημάτων που δεν αποτρέπουν τον συνωστισμό θα απομακρυνθούν από τις θέσεις τους.

Αντίστοιχη εικόνα καταγράφεται και στις φυλακές, με το ποσοστό συμμετοχής την ίδια ώρα να ανέρχεται στο 68,1%, σύμφωνα με τα στοιχεία από την Ισραηλινή Υπηρεσία Φυλακών.

Ενδεικτικό της υψηλής συμμετοχής είναι η κοινωνία των Βεδουίνων, αλλά και των Αράβων Ισραηλινών με τα ισραηλινά δίκτυα να μεταδίδουν πώς πρόκειται για τη μεγαλύτερη προσέλευση ψηφοφόρων την τελευταία εικοσαετία, καταφθάνοντας μάλιστα στα εκλογικά τμήματα καβάλα σε καμήλες, άλογα και γαϊδούρια.

🔴על חמורים, גמלים וסוסים הבדואים בנגב נוהרים לקלפיות🔴 https://t.co/ex9r5igDWG — אור פיאלקוב (@orfialkov) October 27, 2026

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